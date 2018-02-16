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Если вы постоянно везде опаздываете и мечтаете лишь о том, чтобы в сутках было чуть больше часов, тогда вам стоит пересмотреть свои привычки и научиться воспринимать время иначе. Как? Берем на вооружение правила пунктуальных людей, которые знают, как успевать все и даже больше.

С вечера продумайте, что у вас будет на завтрак

Утренний прием пищи, безусловно, очень важен для нашего организма. Но чтобы не возиться на кухне дольше положенного, с вечера продумайте меню и приготовьте какие-то блюда. Тогда утром вам останется потратить время лишь на разогрев пищи и на приготовление горячего кофе или ароматного чая.

Уделяйте макияжу не больше 15 минут

Визажисты рекомендуют уделять дневному макияжу не больше 15 минут. И этого, по их мнению, вполне достаточно, чтобы выглядеть идеально. Если у вас не получается уложиться в срок, тогда практикуйтесь в выходные дни. Установите таймер и попробуйте накрасить глаза и выровнять тон лица. Несколько подобных тренировок, и вы сможете добиться потрясающих результатов.

Распределите свой гардероб по принципу дней недели

Чтобы не начинать свое утро стоя перед открытым шкафом и раздумывая, в чем сегодня отправиться на работу, распределите весь свой гардероб (включая аксессуары) по принципу дней недели. Скажем, в понедельник можно выбрать офисный стиль (блузу, рубашку, юбку или брюки), во вторник — casual, в среду — романтический образ, в четверг и пятницу — одежду, в которой вы будете чувствовать себя расслабленно и комфортно. Удивительно, но эксперты уверяют, что этот принцип действительно работает.

Держите важные вещи на видном месте

Например, в коридоре поставьте специальную коробку или поднос, где вы будете хранить проездной, ключи от дома, пропуск в офис и другие важные вещи, которыми вы пользуетесь каждый день. Это сэкономит ваше время, ведь вам не нужно будет метаться по дому и вспоминать, все ли необходимое вы взяли с собой.

Чем больше часов вокруг вас, тем лучше

Приучите себя к тому, чтобы вас окружали цифры: часы на руке, на телефоне, на телевизоре, на компьютере и даже на духовом шкафу. А если еще вы установите время с учетом 10-15 минут, которые будут у вас в запасе, тогда вы точно сможете себя контролировать и больше никуда не опаздывать.

В выходные составьте график работ на всю неделю

Составляйте свой график с учетом перерывов, таким образом вы заранее сможете распланировать важные встречи и выкроить время на себя. К тому же подобное планирование очень дисциплинирует и помогает решить гораздо больше вопросов в течение дня, чем если бы вы действовали интуитивно и не знали, за что хвататься в первую очередь.

Минимизируйте общение в социальных сетях

Психологи уверяют, что чем больше времени мы проводим в социальных сетях, тем меньше часов у нас остается на действительно важные дела (например, для решения рабочих вопросов). Поэтому если вы привыкли начинать свой день с просмотра Facebook или других социальных сетей, то не удивляйтесь, что лайки новых фотографий подруг, переписка с родными или поиск новостей отнимают у вас драгоценные минуты и вы совершенно ничего не успеваете.

Фото: Shutterstock

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