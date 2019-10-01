7 вредных привычек, из-за которых ваши деньги «улетают в трубу»

Срываться в отпуск в самый последний момент

Если, конечно, вы обладаете даром находить выгодные горящие предложения, то можете просто пропустить данный пункт. Однако зачастую бывает так, что вы внезапно поняли, что вам нужен отдых и срочно кинулись покупать билеты и бронировать отель. А между тем, по словам экспертов, незапланированный отдых может существенно ударить по вашему бюджету, ведь чем раньше вы начнете задумываться о вариантах, тем большую скидку можно получить от авиакомпаний, отелей и туроператоров. Вот сейчас, например, уже стоит подумать о будущем летнем отдыхе и приобрести что-то, подходящее по весьма привлекательной цене

Сорить деньгами… с кредитки

Еще одна проблема тех, кто никак не может привести свои финансы в норму – регулярно пользоваться кредиткой, при этом относясь к этим деньгам как к своим собственным. А между тем финансисты рекомендуют не питать иллюзий и не забывать, что в конечном итоге вам придется выплатить не только ту сумму, которую вы сняли, но еще и проценты (если вдруг вы не успели воспользоваться льготным периодом, который у каждого банка свой). Поэтому, если вы морально не готовы к тому, что каждый месяц будете отдавать часть своих средств банку, то просто откажитесь от идеи пользоваться кредитной картой. Иначе долги будут расти в геометрической прогрессии и заставят вас изрядно понервничать.

Потакать своим вредным привычкам

Мы не имеем ввиду злоупотребление алкоголем или курение (хотя, согласитесь, эти траты весьма существенно бьют по карману), но и регулярное спускание денег на развлечения, без которых, в принципе, вы спокойно могли бы и обойтись. Никто не говорить, что вам нужно закрыться дома и вообще никуда не ходить, однако если ежедневно ужинать и обедать в ресторанах, вечера проводить в кинотеатрах и регулярно наведываться в магазины, то никаких средств тут не хватит. Даже самые успешные люди знают, что лучшие моменты – бесценны, поэтому ежедневным вылазкам и те же рестораны предпочитают уютные домашние вечера в кругу друзей и родных. Поэтому, если у вас постоянно не хватает денег, то проанализируйте, не слишком ли вы зачастили с развлечениями и прочими радостями жизни (то же кофе по утрам на вынос, готовая еда, поездки на такси и так далее)?