7 вещей, которые не стоит давать в долг (даже лучшей подруге)

Кухонная утварь

Сейчас это не такая распространенная практика, как раньше, когда устраивались шумные застолья и все семейные праздники отмечались исключительно дома. Тогда никого не удивляла просьба соседей одолжить лишние ложки, вилки, кружки, фужеры или тарелки, потому что гостей зачастую приходило так много, что хозяевам просто не хватало посуды на всех. В наше время это почти не практикуется, однако вдруг у людей, которые живут с вами на одной лестничной клетке, случилось новоселье и им не хватило посуды, не торопитесь им помогать. Эксперты напоминают, что посуда сохраняет в себе энергетику дома, поэтому если вы ее одалживаете, то можно накликать несчастья на собственную голову, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая ссорами, разборками и разрывом отношений с супругом. Поэтому лучше все свои чашки, тарелки и ложки держать при себе и не передавать в руки соседей.

Соль

«А как же раньше наши мамы и бабушки одалживали соль соседям?» — спросите вы. Да, одалживали, но вспомните, действительно ли после этого все в их жизни было так радостно? Эксперты утверждают, что кристаллы соли впитывают в себя вашу энергию и обладают энергетической памятью, поэтому вы практически отдаете свою энергию и жизненные силы другому человеку. И неудивительно, если после этого вы будете чувствовать себя разбитым и уставшим, словно разгрузили несколько вагонов с углем. Если вам так хочется помочь человеку, у которого (всякое бывает) и правда резко закончилась соль, то ни в коем случае не передавайте ее из рук в руки, а лучше поставьте ее на стол, комод или тумбочку, откуда ее и заберут. И, если верить суеверию, нужно попросить за это символическую плату, пусть даже 1 рубль, так спокойнее.

Хлебобулочные изделия

«Хлеб всему голова!» — не зря наши предки следовали данному правилу и очень бережно относились к хлебобулочным изделиям. Делиться с ним, конечно, можно, но лишь в том случае, если вы делаете это правильно. Например, если вдруг у вас осталась последняя условно горбушка хлеба (или половинка), то ни в коем случае ее не отдавайте. Иначе это может привести к нищете и вы сами окажетесь в роли просящего. Другое дело, если у вас несколько буханок хлеба и вам не жалко дать одну или отрезать, скажем, часть. Но следует помнить, что нельзя передавать хлеб через порог, иначе вместе с ним «отдадите» семейное благополучие и счастье. И еще одно правило: не следует делиться хлебом после заката, иначе вас будут преследовать неудачи и разочарования.