7 важных моментов, о которых умалчивают мужчины при первом знакомстве

Сексуальный опыт и количество партнерш

Понятно, что при первом знакомстве мало кто захочет рассказывать о своем сексуальном опыте и количестве партнерш, однако некоторым дамам это действительно важно. Они пытаются понять, подходят ли друг другу по темпераменту, предпочтениям и так далее. Скажем, если женщина жить не может без интима, а мужчине достаточно иметь близость лишь несколько раз в месяц, то у них вряд ли получатся крепкие и гармоничные отношения. И наоборот, сексуально неактивная дама вряд ли подойдет брутальному мачо, который очень быстро заскучает и отправится искать приключения на стороне. Что касается прошлых отношений, то очень важно, почему и как расстались люди. Это поможет понять, что ожидать от человека если вы решите разбежаться, будет ли он о вас отзываться негативно или же он своих бывших вспоминает только хорошим словом (к тому же, очень интересно, расскажет ли вам кавалер о количестве партнер или предпочтет не вдаваться в подробности). По словам экспертов, то, как именно преподносит вам данную информацию человек (или пытается отшутиться и быстрее закончить разговор), зависит его отношение к вам и возможность планирования совместного будущего с ним.

Финансовое положение и достижения

О своей профессии (и материальном достатке), а также о наличии ипотеки, кредитов, штрафов, алиментов и прочей «финансовой нагрузке» тоже предпочитают не рассказывать большинство мужчин. И правда, зачем сразу же вдаваться в подробности, если вы уверены, что ваши отношения не перерастут во что-то большее. Вот только и потом многие кавалеры умалчивают о реальном положении вещей, большую часть своих доходов спуская на что угодно, но только не на свою даму сердца. Или же напротив, они начинают давить на жалость, рассказывая, что предыдущая избранница обошлась с ними весьма жестоко, отобрала жилплощадь и все деньги, которые у них были, поэтому они вынуждены скитаться по друзьям, пока вновь не встанут на ноги. Предполагаем, что такая история вполне возможно, вот только в большинстве случаев доверчивые дамы попадаются на крючок типичных аферистов, предпочитающих не напрягаться, а спокойно жить за их счет.

Проблемы с законом

Об этом пункте тоже вряд ли мужчина расскажет при первом знакомстве. Он будет прилагать максимум усилий, чтобы это пятно в его биографии вы никогда не увидели и не узнали, что в свое время он оступился и совершил большую ошибку. Некоторые женщины вступают в отношения с мужчинами, живут с ними не первый год и затем случайным образом узнают, что их избранник оказывается не чист на руку и имел в свое время проблемы с законом (или же имеет до сих пор, но умело скрывает). И тут уже не до сентиментальностей и романтики: вы должны быть уверены в своей безопасности и в том, что человек не поступит с вами также непорядочно, как поступил когда-то с кем-то другим.