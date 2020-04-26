7 важных моментов, о которых умалчивают мужчины при первом знакомстве
Семейное положение
Начнем с банального. Большинство представителей сильного пола предпочитают не раскрывать карты при первом знакомстве и не упоминают о том, что дома их ждет супруга и дети. Им нравится изображать из себя свободного мужчину в полном расцвете сил и наслаждаться общением с понравившейся женщиной. Они, конечно, предполагают, что рано или поздно им придется рассказать правду, но надеются отложить этот разговор на потом или наивно предполагают, что все образуется само собой. Чтобы не попасть впросак, задайте вопрос в лоб и попросите на всякий случай вашего нового знакомого показать паспорт. Но это лишь в том случае, если у вас есть виды на этого мужчину. В противном случае можно оставить. как есть и довольствоваться той информацией, которую вам озвучили.
Возраст и статус
Еще один пункт, о котором мужчины говорят неохотно – возраст и статус. Очень много существует примеров, когда Казанова в возрасте пытается обратить на себя внимание молодой особы и сознательно не рассказывает о том, сколько ему на самом деле лет. Он считает, что если немного преуменьшит, то ничего страшного не произойдет. Вот только представители сильного пола не берут в расчет тот факт, что возраст легко можно вычислить по привычкам, манерам и речи (а не только по внешним данным, как полагают некоторые мужчины, вкладывающиеся в свою внешность не меньше женщин). Что касается статуса, то некоторых кавалеров пугает, что их будут рассматривать исключительно как «кошелек», поэтому они намеренно умалчивают о том, какое положение в обществе занимают. Или наоборот, мужчина не может похвастаться высоким статусом и достижениями. Например, он обычный работяга и переживает, что его искренность может отпугнуть женщину. Поэтому пытается казаться тем, кем не является на самом деле. Увы, но правда все равно выходит наружу и тогда ни о каком продолжении не может быть и речи.
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Сексуальный опыт и количество партнерш
Понятно, что при первом знакомстве мало кто захочет рассказывать о своем сексуальном опыте и количестве партнерш, однако некоторым дамам это действительно важно. Они пытаются понять, подходят ли друг другу по темпераменту, предпочтениям и так далее. Скажем, если женщина жить не может без интима, а мужчине достаточно иметь близость лишь несколько раз в месяц, то у них вряд ли получатся крепкие и гармоничные отношения. И наоборот, сексуально неактивная дама вряд ли подойдет брутальному мачо, который очень быстро заскучает и отправится искать приключения на стороне. Что касается прошлых отношений, то очень важно, почему и как расстались люди. Это поможет понять, что ожидать от человека если вы решите разбежаться, будет ли он о вас отзываться негативно или же он своих бывших вспоминает только хорошим словом (к тому же, очень интересно, расскажет ли вам кавалер о количестве партнер или предпочтет не вдаваться в подробности). По словам экспертов, то, как именно преподносит вам данную информацию человек (или пытается отшутиться и быстрее закончить разговор), зависит его отношение к вам и возможность планирования совместного будущего с ним.
Финансовое положение и достижения
О своей профессии (и материальном достатке), а также о наличии ипотеки, кредитов, штрафов, алиментов и прочей «финансовой нагрузке» тоже предпочитают не рассказывать большинство мужчин. И правда, зачем сразу же вдаваться в подробности, если вы уверены, что ваши отношения не перерастут во что-то большее. Вот только и потом многие кавалеры умалчивают о реальном положении вещей, большую часть своих доходов спуская на что угодно, но только не на свою даму сердца. Или же напротив, они начинают давить на жалость, рассказывая, что предыдущая избранница обошлась с ними весьма жестоко, отобрала жилплощадь и все деньги, которые у них были, поэтому они вынуждены скитаться по друзьям, пока вновь не встанут на ноги. Предполагаем, что такая история вполне возможно, вот только в большинстве случаев доверчивые дамы попадаются на крючок типичных аферистов, предпочитающих не напрягаться, а спокойно жить за их счет.
Проблемы с законом
Об этом пункте тоже вряд ли мужчина расскажет при первом знакомстве. Он будет прилагать максимум усилий, чтобы это пятно в его биографии вы никогда не увидели и не узнали, что в свое время он оступился и совершил большую ошибку. Некоторые женщины вступают в отношения с мужчинами, живут с ними не первый год и затем случайным образом узнают, что их избранник оказывается не чист на руку и имел в свое время проблемы с законом (или же имеет до сих пор, но умело скрывает). И тут уже не до сентиментальностей и романтики: вы должны быть уверены в своей безопасности и в том, что человек не поступит с вами также непорядочно, как поступил когда-то с кем-то другим.
Фото: Pixabay.com
Планы на будущее
На самом деле, нет ничего плохого в том, чтобы сразу же обозначить свои планы и рассказать, что именно вы ждете от партнера. И если ваши взгляды на дальнейшую жизнь сходятся, то можно продолжать общение, в противном случае лучше даже не начинать, ведь постоянные ссоры и разборки тоже ни к чему хорошему не приведут. Поэтому не бойтесь в разговоре упомянуть, какими вы видите дальнейшие отношения (секс без обязательств или же создание семьи и рождение детей), а также послушайте, что вам на это ответит мужчина. Только не пытайтесь сделать вид, что, если сейчас он не готов к чему-то серьезному, то со временем что называется «прикипит», это заблуждение. Психологи утверждают, что если в начале общения у вас возникают разногласия и чувство дискомфорта, то и в дальнейшем вы вряд ли найдете точки соприкосновения и сможете доверять своему партнеру.
Серьезные намерения
Мужчина может оказаться бабником, не способным хранить верность своей партнерше. Разумеется, он вряд ли упомянет об этом, но если вы присмотритесь к его манерам и прислушайтесь, как (и что) он говорит, то можете сделать соответствующие выводы. По мнению экспертов, обольстителя и ловеласа видно сразу – он привык угождать женщинам и может найти подход к любой особе. Не поддавайтесь сразу же его чарам, а возьмите паузу и доверьтесь свой интуиции. Зачастую именно она подсказывает вам верные действия и способы решения той или иной ситуации.
Фото: Pixabay.com
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