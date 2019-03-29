7 трогательных вещей, которые вам заменил интернет (а жаль)

Помните то незабываемое чувство, когда открываешь почтовый ящик, находишь в нем конверт и быстро-быстро вскрываешь его, перечитывая каждую строчку по несколько раз. И какое-то тепло шло от этих бумажных писем, по одному лишь почерку можно было понять, что чувствовал человек, когда писал вам это послание. Кто-то даже умудрялся заводить друзей по переписке или находил так любимого человека. В этом была своя определенная романтика. Многие наши мамы или бабушки, кстати, до сих пор хранят бумажные письма, лишь изредка давая возможность тем же внукам полюбоваться на такую диковинку. А что сейчас? В лучшем случае вы найдете какое-нибудь заказное письмо в своем почтовом ящике или квитанцию на оплату коммунальных платежей. Но и то, большинство подобных операций теперь с легкостью можно выполнить онлайн, поэтому многие организации отказываются от бумажных рассылок, заменяя их электронными версиями.

Объявления в газете

Еще одно развлечение, которому предавались многие люди старшего поколения – перелистывание газет с бесплатными объявлениями, где можно было найти все: от продажи какого-нибудь товара, до обмена недвижимости или даже знакомства с целью создания семьи. Были еще и издания с платными объявлениями и тогда, чтобы сформулировать свою мысль в трех строчках, приходилось приложить все свои способности и умения, в противном случае этот текст получался дорогим в прямом смысле этого слова. Современному поколению это не понять – зачем переводить чернила и бумагу, когда можно зайти в тематическую группу в соцсетях или воспользоваться теми же сервисами по продаже/обмену и знакомству? Благо их в последнее время развелось великое множество – на любой вкус и цвет, как говорится.

Справочники и бумажные карты

Некоторые из вас уже наверняка и не помнят, как раньше обходились без навигаторов и всевозможных карт, которыми напичканы современные смартфоны. А вот раньше, прежде чем поехать в какое-нибудь новое место, нужно было найти Атлас (или бумажную карту), разобраться с изображением-масштабом-указателями и лишь потом начинать свой путь. И плохо приходилось тому автомобилисту, который случайно проскакивал свой поворот или сворачивал не туда – ему нужно было возвращаться назад и заново сверяться с картами. То ли дело сейчас – включил навигатор, задал пункт назначения и получил оптимальный вариант, как туда поскорее добраться. Это, конечно, экономит время, но при этом создается ощущение, будто эти гаджеты все решают за вас (куда вам поехать, где свернуть и прочее). Никаких возможностей для маневра не остается (если, конечно, вы не передвигаетесь по местности, которую знаете, как свои пять пальцев).