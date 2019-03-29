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7 трогательных вещей, которые вам заменил интернет (а жаль)

С приходом новых технологий в нашу жизнь мы, разумеется, стали тратить гораздо меньше времени при решении тех или иных бытовых вопросов. Однако, действительно ли это так хорошо, как кажется на первый взгляд? Редакция Passion.ru решила вспомнить какие милые вещи, казавшиеся такими обыденными еще 15-20 лет назад, потеряли свою актуальность и ушли безвозвратно. Кстати, по данным многочисленных социологических опросов, по некоторым из этих пунктов люди очень скучают и были бы не против снова вернуть их в свою жизнь (в той или иной степени).

Звонки из таксофонов

Кто-то может возразить, что появление мобильных телефонов (и сотовой связи, разумеется) не только облегчило нашу жизнь, но и сделало ее намного безопаснее. Так, например, вспомните, раньше родители отпускали вас играть во дворе, не имея возможность позвонить и узнать, где вы и как. А теперь вы можете не переживать за своего ребенка – в любую минуту можно ему позвонить и удостоверится, что с ним все в порядке. Но многие пошли еще дальше и заменили звонки сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, считая, что это намного эффективнее «пустой болтовни». Психологи, кстати, с этим утверждением не согласны и напоминают, что виртуальная жизнь никогда не сможет заменить вам реальную (в том числе и живое общение).

Фильмы из видеопроката

Согласитесь, что сейчас просмотр фильмов потерял некую романтику – достаточно лишь скачать понравившуюся картину из интернета или вовсе запустить онлайн-просмотр. Экономия времени, конечно, на лицо, но вот некий дух авантюризма улетучился напрочь. То ли дело раньше. Помните, в каждом дворе были небольшие помещения, больше напоминающие библиотеки, только на полках можно было найти не книги и журналы, а кассеты. Кстати, туда люди приходили не только для того, чтобы выбрать какую-нибудь новинку, но и пообщаться, обсудить последние новости, даже завести полезное знакомство. Известно немало случаев, когда первая встреча молодых люде возле какой-нибудь полки с фильмами, перерастала в бурный роман или не менее крепкую семейную историю. Поэтому не стоит недооценивать важность данных заведений, которые, увы, будут не совсем понятны современной молодежи.

Бумажные письма

Фото: kinopoisk.ru

Помните то незабываемое чувство, когда открываешь почтовый ящик, находишь в нем конверт и быстро-быстро вскрываешь его, перечитывая каждую строчку по несколько раз. И какое-то тепло шло от этих бумажных писем, по одному лишь почерку можно было понять, что чувствовал человек, когда писал вам это послание. Кто-то даже умудрялся заводить друзей по переписке или находил так любимого человека. В этом была своя определенная романтика. Многие наши мамы или бабушки, кстати, до сих пор хранят бумажные письма, лишь изредка давая возможность тем же внукам полюбоваться на такую диковинку. А что сейчас? В лучшем случае вы найдете какое-нибудь заказное письмо в своем почтовом ящике или квитанцию на оплату коммунальных платежей. Но и то, большинство подобных операций теперь с легкостью можно выполнить онлайн, поэтому многие организации отказываются от бумажных рассылок, заменяя их электронными версиями.

Объявления в газете

Еще одно развлечение, которому предавались многие люди старшего поколения – перелистывание газет с бесплатными объявлениями, где можно было найти все: от продажи какого-нибудь товара, до обмена недвижимости или даже знакомства с целью создания семьи. Были еще и издания с платными объявлениями и тогда, чтобы сформулировать свою мысль в трех строчках, приходилось приложить все свои способности и умения, в противном случае этот текст получался дорогим в прямом смысле этого слова. Современному поколению это не понять – зачем переводить чернила и бумагу, когда можно зайти в тематическую группу в соцсетях или воспользоваться теми же сервисами по продаже/обмену и знакомству? Благо их в последнее время развелось великое множество – на любой вкус и цвет, как говорится.

Справочники и бумажные карты

Некоторые из вас уже наверняка и не помнят, как раньше обходились без навигаторов и всевозможных карт, которыми напичканы современные смартфоны. А вот раньше, прежде чем поехать в какое-нибудь новое место, нужно было найти Атлас (или бумажную карту), разобраться с изображением-масштабом-указателями и лишь потом начинать свой путь. И плохо приходилось тому автомобилисту, который случайно проскакивал свой поворот или сворачивал не туда – ему нужно было возвращаться назад и заново сверяться с картами. То ли дело сейчас – включил навигатор, задал пункт назначения и получил оптимальный вариант, как туда поскорее добраться. Это, конечно, экономит время, но при этом создается ощущение, будто эти гаджеты все решают за вас (куда вам поехать, где свернуть и прочее). Никаких возможностей для маневра не остается (если, конечно, вы не передвигаетесь по местности, которую знаете, как свои пять пальцев).

Фото: vostock-photo/shutterstock

Книги из библиотеки

К сожалению, настоящие библиотеки тоже потеряли свою актуальность, ведь сейчас можно скачать электронную версию любимого произведения (а то и не одного) вместо того, чтобы носить с собой увесистые бумажные томики. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что остались еще романтики, предпочитающие слушать шорох страниц, вдыхать запах свежей типографской краски и ощущать приятную книжную тяжесть. Да и в библиотеки раньше ходили не только для того, чтобы подтянуть свои знания. Вспомните, например, фильм «Москва слезам не верит», где одна из главных героинь специально достала пропуск в научную библиотеку, чтобы познакомиться там с достойным молодым человеком и впоследствии связать с ним свою судьбу. Другое дело, что сложилось все не так, как она предполагала, но смысл подобных мероприятий был передан очень точно.

Рукописные кулинарные книги

Наверняка у ваших мам или даже бабушек остались еще эдакие блокнотики или тетрадки, куда они любовно записывали понравившиеся рецепты? А потом старались удивить родных и близких, приготовив на какое-нибудь семейное торжество нечто оригинальное, чуть видоизменив стандартный рецепт. Сейчас, конечно, ничего больше записывать не нужно – достаточно зайти в интернет и вбить в поиске то, что именно вы хотите приготовить. И вам тут же выпадет несколько вариантов, с пошаговым приготовлением и красочными фотографиями. Безусловно, это удобно, но вот есть что-то трогательное в этих семейных кулинарных книгах, согласитесь.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru

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