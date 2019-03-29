7 трогательных вещей, которые вам заменил интернет (а жаль)

Звонки из таксофонов
Кто-то может возразить, что появление мобильных телефонов (и сотовой связи, разумеется) не только облегчило нашу жизнь, но и сделало ее намного безопаснее. Так, например, вспомните, раньше родители отпускали вас играть во дворе, не имея возможность позвонить и узнать, где вы и как. А теперь вы можете не переживать за своего ребенка – в любую минуту можно ему позвонить и удостоверится, что с ним все в порядке. Но многие пошли еще дальше и заменили звонки сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, считая, что это намного эффективнее «пустой болтовни». Психологи, кстати, с этим утверждением не согласны и напоминают, что виртуальная жизнь никогда не сможет заменить вам реальную (в том числе и живое общение).
Фильмы из видеопроката
Согласитесь, что сейчас просмотр фильмов потерял некую романтику – достаточно лишь скачать понравившуюся картину из интернета или вовсе запустить онлайн-просмотр. Экономия времени, конечно, на лицо, но вот некий дух авантюризма улетучился напрочь. То ли дело раньше. Помните, в каждом дворе были небольшие помещения, больше напоминающие библиотеки, только на полках можно было найти не книги и журналы, а кассеты. Кстати, туда люди приходили не только для того, чтобы выбрать какую-нибудь новинку, но и пообщаться, обсудить последние новости, даже завести полезное знакомство. Известно немало случаев, когда первая встреча молодых люде возле какой-нибудь полки с фильмами, перерастала в бурный роман или не менее крепкую семейную историю. Поэтому не стоит недооценивать важность данных заведений, которые, увы, будут не совсем понятны современной молодежи.
Бумажные письма
Фото: kinopoisk.ru
Помните то незабываемое чувство, когда открываешь почтовый ящик, находишь в нем конверт и быстро-быстро вскрываешь его, перечитывая каждую строчку по несколько раз. И какое-то тепло шло от этих бумажных писем, по одному лишь почерку можно было понять, что чувствовал человек, когда писал вам это послание. Кто-то даже умудрялся заводить друзей по переписке или находил так любимого человека. В этом была своя определенная романтика. Многие наши мамы или бабушки, кстати, до сих пор хранят бумажные письма, лишь изредка давая возможность тем же внукам полюбоваться на такую диковинку. А что сейчас? В лучшем случае вы найдете какое-нибудь заказное письмо в своем почтовом ящике или квитанцию на оплату коммунальных платежей. Но и то, большинство подобных операций теперь с легкостью можно выполнить онлайн, поэтому многие организации отказываются от бумажных рассылок, заменяя их электронными версиями.
Объявления в газете
Еще одно развлечение, которому предавались многие люди старшего поколения – перелистывание газет с бесплатными объявлениями, где можно было найти все: от продажи какого-нибудь товара, до обмена недвижимости или даже знакомства с целью создания семьи. Были еще и издания с платными объявлениями и тогда, чтобы сформулировать свою мысль в трех строчках, приходилось приложить все свои способности и умения, в противном случае этот текст получался дорогим в прямом смысле этого слова. Современному поколению это не понять – зачем переводить чернила и бумагу, когда можно зайти в тематическую группу в соцсетях или воспользоваться теми же сервисами по продаже/обмену и знакомству? Благо их в последнее время развелось великое множество – на любой вкус и цвет, как говорится.
Справочники и бумажные карты
Некоторые из вас уже наверняка и не помнят, как раньше обходились без навигаторов и всевозможных карт, которыми напичканы современные смартфоны. А вот раньше, прежде чем поехать в какое-нибудь новое место, нужно было найти Атлас (или бумажную карту), разобраться с изображением-масштабом-указателями и лишь потом начинать свой путь. И плохо приходилось тому автомобилисту, который случайно проскакивал свой поворот или сворачивал не туда – ему нужно было возвращаться назад и заново сверяться с картами. То ли дело сейчас – включил навигатор, задал пункт назначения и получил оптимальный вариант, как туда поскорее добраться. Это, конечно, экономит время, но при этом создается ощущение, будто эти гаджеты все решают за вас (куда вам поехать, где свернуть и прочее). Никаких возможностей для маневра не остается (если, конечно, вы не передвигаетесь по местности, которую знаете, как свои пять пальцев).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Книги из библиотеки
К сожалению, настоящие библиотеки тоже потеряли свою актуальность, ведь сейчас можно скачать электронную версию любимого произведения (а то и не одного) вместо того, чтобы носить с собой увесистые бумажные томики. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что остались еще романтики, предпочитающие слушать шорох страниц, вдыхать запах свежей типографской краски и ощущать приятную книжную тяжесть. Да и в библиотеки раньше ходили не только для того, чтобы подтянуть свои знания. Вспомните, например, фильм «Москва слезам не верит», где одна из главных героинь специально достала пропуск в научную библиотеку, чтобы познакомиться там с достойным молодым человеком и впоследствии связать с ним свою судьбу. Другое дело, что сложилось все не так, как она предполагала, но смысл подобных мероприятий был передан очень точно.
Рукописные кулинарные книги
Наверняка у ваших мам или даже бабушек остались еще эдакие блокнотики или тетрадки, куда они любовно записывали понравившиеся рецепты? А потом старались удивить родных и близких, приготовив на какое-нибудь семейное торжество нечто оригинальное, чуть видоизменив стандартный рецепт. Сейчас, конечно, ничего больше записывать не нужно – достаточно зайти в интернет и вбить в поиске то, что именно вы хотите приготовить. И вам тут же выпадет несколько вариантов, с пошаговым приготовлением и красочными фотографиями. Безусловно, это удобно, но вот есть что-то трогательное в этих семейных кулинарных книгах, согласитесь.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru
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