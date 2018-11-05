7 типичных черт неудовлетворенной женщины, выдающих вас с головой

Не выглядит на свой возраст

Но это совсем не комплимент. Напротив, неудовлетворенная женщина выглядит намного старше своих лет. Ведь из-за постоянного стресса и агрессии, вымещаемой на окружающих, у нее просто не остается ни сил, ни времени, ни желания следить за собой или поддерживать свою красоту. Как результат, у таких дам плохая кожа, тусклый цвет лица, синяки или мешки под глазами, неухоженные волосы и потухший взгляд. При этом, вместо того, чтобы срочно исправить ситуацию, такие особы начинают комплексовать, закрываться в себе и, как результат, еще больше срываться на других людях и портить им жизнь.

Не может вспомнить день, когда она была не уставшей

Женщина, которая не получает удовлетворение от жизни, не может нормально отдыхать и часто страдает от бессонницы. В результате она получает помятый вид, синяки под глазами, тусклый цвет лица, ощущение разбитости и отсутствие настроения. Они давно забыли, как это – быть бодрой, энергичной и успевать делать несколько дел одновременно. Эксперты утверждают, что подобное состояние, плюс отсутствие каких-либо положительных эмоций, может привести к хандре, депрессии и другим проблемам со здоровьем.

Не может похвастаться отличной памятью и высокой самооценкой

Такие дамы зачастую обладают так называемой «девичьей памятью» и иногда не могут вспомнить даже самых элементарных вещей. Кроме того, постоянные стрессы и агрессивное выяснение отношений, весьма негативно влияют на женскую самооценку. В итоге они перестают чувствовать себя привлекательными, интересными и желанными, потому еще больше начинают себя накручивать и думать, что не только с ними что-то не так. Как результат – вымещение своей злости на окружающих и приобретение очередной порции недругов.