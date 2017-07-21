Казаться интеллектуалкой во многих ситуациях важнее, чем быть ею на самом деле.

Представьте, что в компании вспыхивает обсуждение книги «Война и мир» или «Гордость и предубеждение» — в общем, классики, которую вы не читали. Что вы предпочтете сделать в этой ситуации? А) тихо слушать, Б) поменять тему или под благовидным предлогом отойти, В) вставить свои пять копеек, чтобы выглядеть человеком знающим. Согласно одному исследованию, 62% людей выбирают пункт В. Обсуждение книги, которую вы не читали, — это распространенный способ выглядеть умнее. Есть и другие, не менее действенные стратегии, помогающие произвести приятное впечатление.

Носите с собой книгу

Разговор о литературе, даже если вы в ней не разбираетесь, не единственный вариант того, как книга может спасти вашу репутацию. Еще один способ — таскать с собой повсюду издание в мягкой обложке. Только не дешевую фантастику или детективы, не Пушкина или Золя. Выбирайте что-то тяжеловесное и при этом знакомое широкой аудитории. Говорите, что раз в 10 лет вы возвращаетесь к любимым произведениям, чтобы освежить воспоминания. Вам будут завидовать.

Переводите высказывания на язык цифр

Если в вашем окружении преимущественно гуманитарии, то смело пользуйтесь цифрами, чтобы вызвать у них благоговейный восторг. Для этого достаточно базовых знаний о дробях (допустим, если кто-то упомянет, что по прогнозу вероятность дождя — 25%, то заметьте, что риск осадков составляет 1 к 4). Если во время разговора кто-то упоминает длинное число, то привяжите его к городу, стране или другому географическому объекту. Если кто-то озвучит свою зарплату, то скажите, что она равна среднему количеству жителей в шведских деревнях. Это настолько красиво звучит, что люди не обратят внимания на логические ошибки и не будут перепроверять данные.