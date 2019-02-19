7 способов перестать жить с оглядкой на других и сосредоточиться на собственных интересах

Выражайте свою любовь к близким поступками, а не словами

Вспомните, сколько раз в день вы говорите своим близким, что любите их? Один или два? А что вы делаете для того, чтобы показать им, что они действительно вам дороги? По мнению психологов, именно забота о близких помогает раскрыть в полной мере ту энергию, благодаря которой вы будете чувствовать себя хозяйкой судьбы, а не ведомой. Разумеется, это не значит, что нужно тут же взвалить на себя решение всех бытовых вопросов – достаточно грамотно распределить обязанности и позаботиться о том, чтобы у вас оставалось время и силы для дорогих вам людей. Данный настрой поможет вам пересмотреть свои приоритеты и измениться в лучшую сторону.

Пересмотрите свой рацион

Вне зависимости от того, есть ли у вас время готовить или вы привыкли питаться в ресторанах, все равно иногда стоит устроить себе день любимых блюд и порадовать себя (или близких) какими-то кулинарными шедеврами (например, замахнитесь на то, что вы давно хотели попробовать, но никак не решались). И помните, что в процесс приготовления следует вкладывать частичку своей любви и позитивные эмоции, тогда ваши кулинарные творения получатся действительно достойными. Кроме того, психологи рекомендуют обратить внимание на свой рацион, ведь не зря говорят, что человек представляет из себя то, чем он, собственно, питается. Постарайтесь отказаться от вредной и тяжелой пищи, и вы увидите, насколько легче (и продуктивнее) вы будете себя чувствовать.

Не гонитесь за модой

Те дамы, которые точно знают, чего они хотят от жизни и идут по своему пути, никуда не сворачивая, не будут слепо следовать рекомендациям глянцевых журналов или модных блогеров. Безусловно, они следят за трендами, но выбирают именно те наряды, в которых чувствуют себя комфортно и отдают предпочтение классике, а не тем вещам, актуальность которых потеряется в новом сезоне. К тому же, чтобы там не советовали дизайнеры, именно вы лучше знаете особенности своего тела и понимаете, что вас красит или не очень. Психологи утверждают, что как только женщина перестает тратить свою энергию на то, что ей опять «нечего надеть» или что окружающие вдруг не так расценят ее образ, она обретает внутреннюю свободу и гармонию.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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