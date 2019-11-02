7 спорных ситуаций, когда вы не обязаны идти на поводу у администрации ресторана
«Овсянка, сэр!»
Если вам принесли не то, что вы заказывали и при том просят оплатить заказ, мотивируя тем, что его уже приготовили, то вы вправе требовать полную замену блюда на то, что вы просили изначально, уменьшения его стоимости (скидка от заказа) или предоставление вам другого равноценного варианта. Вы также вправе вообще отказаться от заказа и потребовать вернуть свои деньги. Так, например, согласно ст. 7 Закона о защите прав потребителей, вы можете рассчитывать на соответствие блюда и его описанию в меню и в случае выявления несоответствия вы вправе попросить администрацию устранить нарушения, заменить блюдо или полностью отменить заказ (и вернуть вам деньги за него).
Некачественные продукты
Если вы отравились блюдом, которое заказали в данном конкретном ресторане, то вам необходимо сразу же обратиться в медицинское заведение и получить соответствующую справку о степени тяжести причинения вреда вашему здоровью. После этого вам необходимо составить письменную претензию, приложить чек из данного заведения и медицинское заключение и потребовать от владельцев ресторана возместить вам расходы на лечение, а также оплатить моральный ущерб. В случае отказа руководителей ресторана, вы можете обратиться в суд и в судебном порядке взыскать денежные средства.
Если же вы обнаружили в заказанном блюде посторонние предметы или насекомых (увы, но такие случаи тоже не редкость), то вам должны либо заменить блюдо, либо полностью возместить его стоимость (если вдруг вы категорически отказываетесь что-либо пробовать в том заведении после произошедшего инцидента).
Фото: vostock-photo
Неподобающая одежда
До сих пор еще известны случаи, когда посетителей могут не пустить в заведение из-за того, что его одежда и обувь не соответствуют установленному dress-code (особенно много споров вызывал стиль спорт-шик и спортивная обувь, без которой сейчас не обходится образ ни одной модницы). Обычно метрдотель, охранник или администратор «на глаз» определяют тех, кто, по их мнению, достоин войти в заведение или нет, однако если на входе в ресторан не было определенной инструкции, в которых бы упоминались особенности дресс-кода данного конкретного заведения, и на официальном сайте тоже нет ничего подобного, то вам просто не имеют права отказать в посещении. Даже если вдруг администратор будет трясти у вас перед носом табличкой с указанием, что они на свое усмотрение принимают решение о соответствии дресс-кода, вы спокойно можете это проигнорировать. Ведь данный «документ» не имеет никакой юридической силы, а значит вполне может остаться без внимания. Другое дело, если вы пытаетесь заявиться в ресторан в пляжной или грязной (рваной одежде), напугав своим видом остальных гостей. Тут вас действительно могут вежливо попросить привести в порядок ваш внешний вид и вернуться, когда вы будете готовы.
«Временной лимит» нахождения в заведении
Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что, заказав, скажем чашку кофе, вас через несколько минут просили освободить столик, объясняя свою просьбу тем, что кофе можно выпить и за баром, а эти места нужны для тех, кто заказывает что-то более существенное, чем просто напиток. А вот юристы утверждают, что вы можете находиться в ресторане столько, сколько посчитаете нужным (вплоть до самого его закрытия) и никто не имеет права попросить вас освободить помещение, если, конечно, ваше поведение не мешает остальным посетителям). В случае полной посадки администратор может предложить пересадить вас за другое место, но он не может настаивать, чтобы вы сделали дополнительный заказ или отправились домой, потому что «уже допили свой кофе».
Бой посуды
С одной стороны, владелец заведения сам несет ответственность за сохранность своего имущества, потому вы не обязаны платить за разбитую посуду (если иное не было указано в специальном прейскуранте, с подписью и печатью или данный инцидент произошел случайно, когда вас, например, толкнули). Но с другой стороны, в гражданском кодексе есть специальная статья, предусматривающая административную ответственность за порчу чужого имущества. Поэтому, если вы уверены, что посуда разбилась не по вашей вине, вы можете попросить администрацию доказать обратное (многие заведения предпочитают не доводить дело до разбирательств, а мирно решить данный спор).
Фото: vostock-photo
Безопасность и комфорт
Любое заведение обязано обеспечить безопасность своим посетителям. Если же во время нахождения в ресторане был причинен вред вашему здоровью, то вам необходимо зафиксировать данный инцидент (записав видео на телефон или сделав фотографию), оперативно обратиться в травмпункт, получить соответствующую справку и, грамотно составив письменную претензию, обратиться к владельцам заведения с целью возмещения причинения вреда здоровью и компенсацию морального ущерба.
Что касается комфорта, то сотрудники ресторана должны предпринять соответствующие меры, если вдруг кто-то из посетителей своими действиями начал мешать окружающим. Дебошира тут же должны попросить покинуть заведение и принести извинения остальным гостям. Поэтому если вдруг администрация начинает заступаться за разбушевавшегося гостя и просят вас войти в его положение, мотивируя это тем, что он постоянный клиент заведения, вы вправе настоять на своем и потребовать немедленного вмешательства руководства.
Отказ оставлять чаевые
Вопреки расхожему мнению, оставлять чаевые в ресторане вовсе не является признаком хорошего воспитания и элементарной вежливости. Чаевые за обслуживание остаются на усмотрение посетителя и если вы не хотите их оставлять, то не обязаны это делать, даже если официант или администратор утверждают обратное. Если вас заранее не предупредили о дополнительных сборах (указав, например, соответствующую информацию в меню или на видном месте в ресторане), то любые попытки взять с вас денег больше, чем указано в счете является нарушением п. 1., 2. ст. 10 Федерального закона «О защите прав потребителей».
Фото: vostock-photo
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