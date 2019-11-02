7 спорных ситуаций, когда вы не обязаны идти на поводу у администрации ресторана

Неподобающая одежда

До сих пор еще известны случаи, когда посетителей могут не пустить в заведение из-за того, что его одежда и обувь не соответствуют установленному dress-code (особенно много споров вызывал стиль спорт-шик и спортивная обувь, без которой сейчас не обходится образ ни одной модницы). Обычно метрдотель, охранник или администратор «на глаз» определяют тех, кто, по их мнению, достоин войти в заведение или нет, однако если на входе в ресторан не было определенной инструкции, в которых бы упоминались особенности дресс-кода данного конкретного заведения, и на официальном сайте тоже нет ничего подобного, то вам просто не имеют права отказать в посещении. Даже если вдруг администратор будет трясти у вас перед носом табличкой с указанием, что они на свое усмотрение принимают решение о соответствии дресс-кода, вы спокойно можете это проигнорировать. Ведь данный «документ» не имеет никакой юридической силы, а значит вполне может остаться без внимания. Другое дело, если вы пытаетесь заявиться в ресторан в пляжной или грязной (рваной одежде), напугав своим видом остальных гостей. Тут вас действительно могут вежливо попросить привести в порядок ваш внешний вид и вернуться, когда вы будете готовы.

«Временной лимит» нахождения в заведении

Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что, заказав, скажем чашку кофе, вас через несколько минут просили освободить столик, объясняя свою просьбу тем, что кофе можно выпить и за баром, а эти места нужны для тех, кто заказывает что-то более существенное, чем просто напиток. А вот юристы утверждают, что вы можете находиться в ресторане столько, сколько посчитаете нужным (вплоть до самого его закрытия) и никто не имеет права попросить вас освободить помещение, если, конечно, ваше поведение не мешает остальным посетителям). В случае полной посадки администратор может предложить пересадить вас за другое место, но он не может настаивать, чтобы вы сделали дополнительный заказ или отправились домой, потому что «уже допили свой кофе».

Бой посуды

С одной стороны, владелец заведения сам несет ответственность за сохранность своего имущества, потому вы не обязаны платить за разбитую посуду (если иное не было указано в специальном прейскуранте, с подписью и печатью или данный инцидент произошел случайно, когда вас, например, толкнули). Но с другой стороны, в гражданском кодексе есть специальная статья, предусматривающая административную ответственность за порчу чужого имущества. Поэтому, если вы уверены, что посуда разбилась не по вашей вине, вы можете попросить администрацию доказать обратное (многие заведения предпочитают не доводить дело до разбирательств, а мирно решить данный спор).