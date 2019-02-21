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Как не стать «своим парнем», если вы работаете в мужском коллективе: 7 простых советов

Психологи утверждают, что чем дольше вы работаете чисто в мужском коллективе, тем больше вы перенимаете их повадки и привычки (несознательно, конечно, но со временем это становится все более заметным). О том, как сохранить женственность и сексуальность, если работаешь наравне (а иногда и даже больше) с представителями сильного пола – в материале Passion.ru

Создайте на работе соответствующую атмосферу

Вне зависимости от того, работаете ли вы в крупной финансовой корпорации, банковской сфере, в автосалоне или в спортивном клубе, куда приходят исключительно для того, чтобы «потягать» железки, все равно постарайтесь обустроить свое рабочее место в соответствии со своими предпочтениями, добавив немного милых женских аксессуаров. Во-первых, так вы создадите уютную атмосферу, в которой вам будет комфортно работать, а во-вторых, это будет своеобразным напоминанием того, что для вас главное быть женственной и прекрасной дамой, а не «ломовой лошадью», отдающей все свое время исключительно рабочему процессу. Да и мужчины, по сути, минималисты, им достаточно просто того, что у них будет стол и стул для работы (да и то, могут обойтись даже без этого минимального набора). В то время, как женщинам важно создать и поддерживать красивую обстановку вокруг себя.

Перестаньте все контролировать

Большинство женщин, которым приходится проводить много времени в мужском коллективе, со временем перенимают еще одну привычку – держать все под контролем. Иными словами, они на полном серьезе считают, что если они не будут «держать руку на пульсе», то все рухнет и если хотят добиться идеального результата, то должны полностью погрузиться в процесс и сделать все самостоятельно. Но вот психологи напоминают, что это абсолютно не верный подход и ничего страшного не произойдет, если вы позволите себе выдохнуть и отпустите ситуацию. Для начала, например, можно попробовать перестать контролировать домашних и забыть о синдроме отличницы. Можете даже договориться с близкими, что у вас будет, скажем, пару дней выходных, когда вы вообще не подойдете к плите или швабре, а вместо этого всем семейством отправитесь куда-нибудь на ужин или закажете пиццу (и другую еду) на дом и спокойно позволите себе расслабиться. Кроме того, научите своих домочадцев тому, что у каждого должна быть своя, пусть небольшая, зона ответственности, а не скидывать все на плечи работающей мамы, которой тоже нужен отдых.

Не пытайтесь быть боссом дома

Данный пункт вытекает из предыдущего. Другими словами, если вы занимаете руководящую должность и привыкли командовать своими подчиненными (в данном случае, мужчинами), то оставьте «барские» замашки на работе и позвольте себе быть дома милой и уютной женщиной, которую хочется носить на руках. Вспомните, например, фильм «Москва слезам не верит», где Екатерина, директор крупного завода, пыталась строить своего мужчину. И что из этого вышло? Представители сильного пола еще худо-бедно подчиняются женщине на службе, но дома они ведут себя совершенно иначе, пытаясь доказать, «кто тут настоящий хозяин». Так почему бы им это не позволить? Отдохните хотя бы в семейной обстановке и предоставьте главе семейства решать все насущные вопросы – и вам польза, и ему приятно.

Не забывайте уделять внимание своей внешности

Женщины, работающие в мужском коллективе, со временем начинают все меньше внимания уделять своей внешности, считая, что и мне перед кем наряжаться, а любимый мужчина, например, привык видеть их и в домашней одежде, поэтому ему все равно. Но эта позиция может довести до того, что и на работе коллеги перестанут видеть в вас даму и начнут воспринимать, как «своего парня», и ваш избранник постепенно утратит к вам интерес и переключится на ту особу, которая еще не забыла, что значит носить красивые наряды, делать макияж и укладку, ухаживать за собой, посещать салоны красоты и так далее. Поэтому постарайтесь не забывать, что вы женщина и вы должны быть прекрасны. Тем более, если вас окружают исключительно представители сильного пола.

Постарайтесь хоть на время отказаться от гаджетов

Еще один минус современной жизни – люди перестали общаться, что называется в живую, и перенесли все обсуждения в виртуальное пространство. И теперь не редко можно наблюдать такую картинку – двое влюбленных сидят на ужине в ресторане, но при этом не разговаривают друг с другом, а, уткнувшись в экраны своих смартфонов, пишут сообщения там. Смешно? Нет, пожалуй, очень грустно. Поэтому постарайтесь взять за правило не общаться со своими близкими через гаджеты (срочные сообщения во время рабочего дня не считаются), а собираться вечером за общим столом и обмениваться впечатлениями о прожитом дне, строить совместные планы на будущее и так далее. Психологи напоминают, что живое общение сближает людей, поэтому цените эти моменты и не заменяйте их виртуальной реальностью.

Давайте повод своему избраннику дарить вам цветы и подарки

Следующий немаловажный пункт – позвольте своему мужчине (да и всем остальным тоже) ухаживать за вами, проявлять знаки внимания и дарить цветы в конце концов. Психологи напоминают, что легкий флирт (в разумных пределах, конечно) идет дамам лишь на пользу, да и представителей сильного пола держит в тонусе. Поэтому позвольте себе быть временами слабой женщиной, за которой нужно ухаживать. Научитесь вдохновлять своего партнера, чтобы ему хотелось делать вам приятное, всячески проявлять свою заботу и любовь.

Найдите время для творчества или саморазвития

Помните о том, что работа не должна занимать все ваше время, найдите возможность заняться саморазвитием. Потому что, помимо новых знаний, можно получить еще и яркие впечатления, которые тоже пойдут вам на пользу. Много читайте, смотрите любимые фильмы, гуляйте, путешествуйте, займитесь танцами или вокалом – всем тем, что вас вдохновляет и развивает. Ведь если женщина чем-то увлечена, то она не станет пилить своего избранника по пустякам, да и общаться с такой дамой намного приятнее и интереснее.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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