Как не стать «своим парнем», если вы работаете в мужском коллективе: 7 простых советов

Создайте на работе соответствующую атмосферу

Вне зависимости от того, работаете ли вы в крупной финансовой корпорации, банковской сфере, в автосалоне или в спортивном клубе, куда приходят исключительно для того, чтобы «потягать» железки, все равно постарайтесь обустроить свое рабочее место в соответствии со своими предпочтениями, добавив немного милых женских аксессуаров. Во-первых, так вы создадите уютную атмосферу, в которой вам будет комфортно работать, а во-вторых, это будет своеобразным напоминанием того, что для вас главное быть женственной и прекрасной дамой, а не «ломовой лошадью», отдающей все свое время исключительно рабочему процессу. Да и мужчины, по сути, минималисты, им достаточно просто того, что у них будет стол и стул для работы (да и то, могут обойтись даже без этого минимального набора). В то время, как женщинам важно создать и поддерживать красивую обстановку вокруг себя.

Перестаньте все контролировать

Большинство женщин, которым приходится проводить много времени в мужском коллективе, со временем перенимают еще одну привычку – держать все под контролем. Иными словами, они на полном серьезе считают, что если они не будут «держать руку на пульсе», то все рухнет и если хотят добиться идеального результата, то должны полностью погрузиться в процесс и сделать все самостоятельно. Но вот психологи напоминают, что это абсолютно не верный подход и ничего страшного не произойдет, если вы позволите себе выдохнуть и отпустите ситуацию. Для начала, например, можно попробовать перестать контролировать домашних и забыть о синдроме отличницы. Можете даже договориться с близкими, что у вас будет, скажем, пару дней выходных, когда вы вообще не подойдете к плите или швабре, а вместо этого всем семейством отправитесь куда-нибудь на ужин или закажете пиццу (и другую еду) на дом и спокойно позволите себе расслабиться. Кроме того, научите своих домочадцев тому, что у каждого должна быть своя, пусть небольшая, зона ответственности, а не скидывать все на плечи работающей мамы, которой тоже нужен отдых.