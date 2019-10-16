7 секретов счастья французских женщин, которые изменят и вашу жизнь тоже

Исключить яркий макияж и вульгарность

Вы вряд ли увидите француженку с ярким макияжем, замысловатой прической и в нарочито сексуальном (даже вульгарном) наряде. Они предпочитают «макияж без макияжа», делая упор на красоту и здоровье кожи, умело подведенные глаза, распущенные локоны, капельку своих любимых духов и элегантные наряды. Обычно это действует безотказно, заставляя мужчин сворачивать головы им вслед.

Любить себя, а не других

Речь идет не об эгоистичной самовлюбленности, а об умении ценить себя, гордиться своей красотой и мастерски использовать очарование. Красота француженок далека от голливудских стандартов, но в этом и есть их магнетизм, которым они вовсю пользуются для достижения своих целей. И хотя они абсолютно не зациклены на своей внешности, им всегда удается выглядеть очень женственно и элегантно.

Исполнять свои прихоти

Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что о них подумают окружающие, и тратить все силы (и энергию) на выполнение желаний других людей, французские дамы будут баловать себя и делать то, что они считают нужным. Вам грустно и хочется сладкого? Почему бы не полакомиться кусочком любимого десерта, запивая все это игристым. Или почему бы не приобрести очередную пару туфелек, которые так прекрасно подчеркивают ваши изящные лодыжки? Или почему бы не пойти на ужин вон с тем очаровательным мужчиной, который поможет скоротать вечер и забыть о бывшем. Главное — во всем знать меру и не корить себя потом за поступки.