7 секретов счастья французских женщин, которые изменят и вашу жизнь тоже
«Перекраивать» моду под себя, а не наоборот
Французские дамы знают толк в моде и подходят к ней весьма прагматично. Для них мода является всего лишь инструментом, позволяющим подчеркнуть их собственную индивидуальность. Они всегда учитывают особенности своей внешности, прежде чем поддаться всеобщему ажиотажу и приобрести некую трендовую вещь, которая, возможно, им абсолютно не подходит. Они никогда не станут терпеть неудобство из-за стильных, но некачественных туфель, модного, но вызывающего платья и так далее. Именно такой разумный подход помогает им выглядеть великолепно и регулярно ловить на себе восхищенные взгляды мужчин.
Делать ставку на качество, а не на количество
Француженки стараются избегать необдуманных трат и вместо десяти в общем то ненужных покупок лучше приобретут одну вещь, но по-настоящему ценную (будь то одежда, аксессуары или даже любимые деликатесы). То же самое касается и отношений. При кажущейся легкомысленности они сделают ставку на того, кто идеально подойдет им по всем параметрам, и не будут тратить свое время, перебирая бесперспективных кандидатов.
Фото: vostock-photo
Исключить яркий макияж и вульгарность
Вы вряд ли увидите француженку с ярким макияжем, замысловатой прической и в нарочито сексуальном (даже вульгарном) наряде. Они предпочитают «макияж без макияжа», делая упор на красоту и здоровье кожи, умело подведенные глаза, распущенные локоны, капельку своих любимых духов и элегантные наряды. Обычно это действует безотказно, заставляя мужчин сворачивать головы им вслед.
Любить себя, а не других
Речь идет не об эгоистичной самовлюбленности, а об умении ценить себя, гордиться своей красотой и мастерски использовать очарование. Красота француженок далека от голливудских стандартов, но в этом и есть их магнетизм, которым они вовсю пользуются для достижения своих целей. И хотя они абсолютно не зациклены на своей внешности, им всегда удается выглядеть очень женственно и элегантно.
Исполнять свои прихоти
Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что о них подумают окружающие, и тратить все силы (и энергию) на выполнение желаний других людей, французские дамы будут баловать себя и делать то, что они считают нужным. Вам грустно и хочется сладкого? Почему бы не полакомиться кусочком любимого десерта, запивая все это игристым. Или почему бы не приобрести очередную пару туфелек, которые так прекрасно подчеркивают ваши изящные лодыжки? Или почему бы не пойти на ужин вон с тем очаровательным мужчиной, который поможет скоротать вечер и забыть о бывшем. Главное — во всем знать меру и не корить себя потом за поступки.
Фото: vostock-photo
С легкостью рвать бесперспективные отношения
Зачем тратить время и страдать рядом с человеком, который, как вы поняли, не подходит вам по каким-то параметрам. Людям, конечно, нужно давать второй шанс, но если вы чувствуете дискомфорт и не хотите дальше продолжать эту мучительную пытку, то лучше объясниться с партнером, поблагодарить за чудесные мгновения и пожелать друг другу счастья.
Жить здесь и сейчас
Жительницы этой удивительной страны практически никогда не впадают в уныние — они всегда знают, как себя развлечь, и не будут тратить время на пустые переживания и грусть. Вместо этого они вскружат голову какому-нибудь симпатичному мужчине, соберут друзей на шумную вечеринку или просто устроят себе шопинг-терапию, делая ставку не на то, что модно, а что подходит именно им. Они ценят жизнь и умеют видеть счастье в мелочах. Это то, что зачастую не хватает тем, кто привык откладывать все на потом, считая, что сначала нужно подумать об обществе, а затем лишь о своих нуждах.
Фото: vostock-photo
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