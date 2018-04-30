Перестаньте себя корить

Запомните, что в мире и так слишком много осуждения и неприязни, поэтому перестаньте обращать внимание на окружающих людей и ни в коем случае не стыдитесь себя. Большинство людей даже не хотят поставить себя на ваше место или понять, как и чем вы живете. Так почему же вы должны реагировать на их замечания или негативные высказывания? Просто думайте о том, что действительно доставляет вам удовольствие, и направьте свою энергию на то, чтобы сделать свою жизнь еще более комфортной и приятной. Это не значит, что вы должны махнуть на себя рукой и перейти на нездоровый образ жизни. Нужно во всем знать меру и найти баланс.

Не забывайте о личной жизни

К сожалению, большинство женщин, которые считают, что они либо слишком много весят, либо их фигура просто перестала быть сексуальной, ставят крест на своей личной жизни и закрываются в четырех стенах. Увы, но это прямой путь к депрессии. К тому же, как уверяют психологи, мужчин привлекает не только модельная внешность (в большинстве случаев, она, как ни странно, даже отпугивает), а ваш ум, открытость, доброжелательность, естественность и чувство юмора. Поэтому перестаньте растить у себя комплекс неполноценности и не отказывайте симпатичным мужчинам, которые захотят с вами познакомиться. А они точно захотят, будьте уверены!

Научитесь находить позитив во всем

Вдохновляйте других своим примером и старайтесь ко всему относиться с юмором. Даже если вам далеко до модельных параметров 90-60-90, не замыкайтесь в себе, а найдите то дело, которое сделает вас по-настоящему счастливой. Например, вы очень любите фотографироваться, но считаете, что лишний вес лишь испортит весь кадр. Обратитесь к знакомому фотографу, который сможет раскрыть всю красоту вашей plus-size фигуры и покажет вам, что вы действительно прекрасны. К тому же в последнее время во всем мире пропагандируется здоровый образ жизни и бодипозитив, а вот худосочные модели, напротив, больше не в моде. И не забывайте вдохновлять своим примером других людей! Возможно, рядом с вами есть кто-то, кому не хватает пока еще уверенности в собственной неотразимости.