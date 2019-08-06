7 простых советов, как «влюбить» в себя самого придирчивого HR-менеджера

Узнайте чуть больше о компании, куда вас пригласили
Считается хорошим тоном узнать заранее о той организации, куда вас пригласили на собеседование. Скажем, если это компания с историей, то не поленитесь и запомните несколько важных дат, которыми гордится ваш потенциальный работодатель. Тем самым вы покажете, что заинтересованы в сотрудничестве, уважаете чужие традиции и готовы стать частью команды в случае положительного решения. Подобный подход действует безотказно и способен склонить чашу весов в вашу сторону при выборе идеального кандидата.
Изучите список требований и условия работы
Например, если в объявлении было изначально указано, что необходим опыт работы именно в данной сфере, то не стоит идти на «авось», рассказывая, что вообще-то вы всю жизнь занимались другим, но тут вдруг поняли, что хотите попробовать себя в чем-то другом. Или, если было обозначено, что кандидат должен в совершенстве владеть иностранным языком, не стоит пытаться пройти с начальным уровнем, объясняя, что «вообще-то вы пользуетесь онлайн-переводчиком, но надеетесь когда-нибудь выучить иностранный язык». Во-первых, незнание (или неумение) ваше раскроется практически сразу же и работодатель будет разочарован, что вы его попытались «обвести вокруг пальца». А во-вторых, вам самим будет не комфортно дергать остальных сотрудников, чтобы они научили вас делать то, чем вы никогда не занимались раньше. Это потеря времени и качества (ведь пока они будут обучать вас, они не смогут идеально выполнять свою работу). Поэтому внимательно изучайте требования и оцените свои возможности (действительно ли вы сможете показать высокий уровень, если вас пригласят на работу или будете тормозить весь процесс). Если вы понимаете, что вашего опыта (или знаний) недостаточно для данной вакансии, просто поищите что-то другое – так вы сэкономите свое время и деловую репутацию.
Фото: vostock-photo
Краткость - сестра таланта
Постарайтесь давать лаконичные ответы, не пускаясь в долгие объяснения по поводу того, как именно вы решили связать свою судьбу с той или иной профессией, как тяжело вам давалась учеба в университете и как нелегко вам было найти свою первую работу. Также не рекомендуется вспоминать о своих многочисленных родственниках, пытаясь «пропихнуть» их по блату, пока собеседуют именно вас. Помните, что время – деньги, поэтому научитесь грамотно и кратко излагать свои мысли. Это выгодно выделит вас на фоне остальных кандидатов и увеличит шансы на то, что должность мечты достанется именно вам.
Заранее продумайте ответы и сфокусируйтесь на своих талантах
Чтобы не краснеть и не бледнеть на встрече с hr-менеджером или руководителем компании, заранее продумайте ответы на самые распространенные вопросы. В противном случае вы будете напоминать школьника, пытающегося ответить что-то достойное у доски. Но если все же случилось так, что вы никак не можете вспомнить что-то подходящее (и достойное) в качестве ответа, можете обернуть все в шутку, ни в коем случае не переходящую в хамство. Это поможет разрядить напряженную обстановку и покажет, что вы с юмором реагируете на стрессовые ситуации. Помимо этого, постарайтесь сконцентрироваться на собственных талантах, рассказ о тех, которые имеют какое-либо отношение к вашей будущей работе. Таким образом вы раскроетесь в глазах работодателя с нужной стороны и, возможно, вам предложат более интересную (и высокооплачиваемую) должность, чем та, на которую вы претендовали изначально.
Поясните, чем вы можете быть полезны данной организации
Даже если перечисленные обязанности в новой компании не совсем относятся к тому, чем вы занимались раньше, вы можете рассказать о своих достижениях, о том, что мечтаете развиваться и совершенствоваться дальше не только в своей профессиональной области, но и в смежных, а также затроньте те моменты, которые, как вам кажется, смогут принести пользу организации (увеличить продажи, привлечь инвестиции, расширить сферу влияния, оптимизировать процесс работы и так далее). Не скромничайте, рассказывая о своих талантах, но и не «хвалитесь» сверх меры. Зачастую работодатель отдает предпочтение кандидатам, пусть и с небольшим опытом, но с «горящими» глазами и желанием сделать все возможное для того, чтобы вывести компанию на новый уровень и доказать самому себе, что они способны на большее.
Фото: vostock-photo
Не отзывайтесь плохо о своем предыдущем работодателе
Вне зависимости от того, насколько каверзные (и прямолинейные) вопросы будет вам задавать hr-менеджер (или даже ваш будущий непосредственный руководитель), не ведитесь на провокацию и ни в коем случае не рассказывайте о каких-либо конфликтах, произошедших у вас на предыдущем месте работы. Даже если вы не сошлись характерами с начальником, сотрудниками или же вас просто «подсидели» чьи-то протеже, hr-менеджеру (а тем более, потенциальному шефу) об этом знать вовсе не обязательно. Это может негативно сказаться на вашей профессиональной репутации, показав, что вы являетесь скандалисткой и сплетницей. Поэтому лучше ответить, что вы хотели бы развития, а в предыдущей компании, увы, этого вам предоставить не могут и т.д.
Обозначьте минимум и максимум ожидаемой зарплаты на новом месте
Особенно это будет актуально в том случае, если в объявлении изначально не была указана конкретная цифра и работодатель «определяется» с суммой уже после общения с наиболее подходящими кандидатами. В любом случае будьте готовы к тому, что вас попросят озвучить тот минимум и максимум, который вас вполне увидит (даже если изначально предполагаемая сумма вознаграждения была указана, в процессе интервью она может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от ваших знаний и умений). Таким образом компания «определяется», сможет ли она вас «потянуть» и заинтересовать, поэтому можете смело прибавлять 15-25% к той зарплате, которую получали на предыдущем месте работы (это считается оптимальным).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!