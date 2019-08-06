7 простых советов, как «влюбить» в себя самого придирчивого HR-менеджера

Краткость - сестра таланта

Постарайтесь давать лаконичные ответы, не пускаясь в долгие объяснения по поводу того, как именно вы решили связать свою судьбу с той или иной профессией, как тяжело вам давалась учеба в университете и как нелегко вам было найти свою первую работу. Также не рекомендуется вспоминать о своих многочисленных родственниках, пытаясь «пропихнуть» их по блату, пока собеседуют именно вас. Помните, что время – деньги, поэтому научитесь грамотно и кратко излагать свои мысли. Это выгодно выделит вас на фоне остальных кандидатов и увеличит шансы на то, что должность мечты достанется именно вам.

Заранее продумайте ответы и сфокусируйтесь на своих талантах

Чтобы не краснеть и не бледнеть на встрече с hr-менеджером или руководителем компании, заранее продумайте ответы на самые распространенные вопросы. В противном случае вы будете напоминать школьника, пытающегося ответить что-то достойное у доски. Но если все же случилось так, что вы никак не можете вспомнить что-то подходящее (и достойное) в качестве ответа, можете обернуть все в шутку, ни в коем случае не переходящую в хамство. Это поможет разрядить напряженную обстановку и покажет, что вы с юмором реагируете на стрессовые ситуации. Помимо этого, постарайтесь сконцентрироваться на собственных талантах, рассказ о тех, которые имеют какое-либо отношение к вашей будущей работе. Таким образом вы раскроетесь в глазах работодателя с нужной стороны и, возможно, вам предложат более интересную (и высокооплачиваемую) должность, чем та, на которую вы претендовали изначально.

Поясните, чем вы можете быть полезны данной организации

Даже если перечисленные обязанности в новой компании не совсем относятся к тому, чем вы занимались раньше, вы можете рассказать о своих достижениях, о том, что мечтаете развиваться и совершенствоваться дальше не только в своей профессиональной области, но и в смежных, а также затроньте те моменты, которые, как вам кажется, смогут принести пользу организации (увеличить продажи, привлечь инвестиции, расширить сферу влияния, оптимизировать процесс работы и так далее). Не скромничайте, рассказывая о своих талантах, но и не «хвалитесь» сверх меры. Зачастую работодатель отдает предпочтение кандидатам, пусть и с небольшим опытом, но с «горящими» глазами и желанием сделать все возможное для того, чтобы вывести компанию на новый уровень и доказать самому себе, что они способны на большее.