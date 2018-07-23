7 простых лайфхаков, которые изменят вашу жизнь

Определитесь, действительно ли вы готовы меняться

Психологи утверждают, что существует два типа людей – те, кто готов меняться и те, кто готов мириться с действительностью лишь потому, что они боятся, что в конечном итоге все может стать еще хуже. Поэтому задайте себе вопрос: «Буду ли я доволен своей жизнью, если и через 5 лет буду заниматься тем, же, что и сейчас? Хочу ли я через 5 лет видеть себя в другом месте и в другой профессии?». Если ваши ответы сводятся к тому, что необходимо срочно что-то делать, иначе счастья вам не видать, тогда приступайте к решительным действиям и ни в коем случае не бойтесь перемен.

Вспомните, о чем вы мечтали и начните это реализовывать

Для того, чтобы достичь определенных высот, необходимо бросить себе вызов и каждый день совершать маленькие подвиги. Кроме того, неплохо бы вспомнить, о чем вы мечтали, что вас мотивировало и вдохновляло. Успешные люди признавались, что многие идеи реализовали лишь благодаря тому, что вовремя вспомнили о своих детских фантазиях и экспериментах. Ведь именно это им помогло вновь почувствовать интерес к жизни и заняться любимым делом.

Прислушивайтесь к мнению других, но действуйте, как считаете нужным

Если вы постоянно будете жить по чужой указки и следовать советам других людей, вы никогда не достигнете того, о чем мечтаете. Несомненно, прислушиваться к мнению профессионалов следует, но при этом не стоит применять их тут же на практике, а лучше сначала адаптировать к своим реалиям и проанализировать, каким образом это может быть вам полезно. Будьте независимы и не отступайте от задуманного лишь потому, что кто-то в свое время вам предрекал полный провал.

Действуйте постепенно, не пытайтесь охватить сразу все

Некоторым не удается изменить свою жизнь лишь по той простой причине, что они стараются сразу увидеть результат, разочаровываются в том, что это невозможно, опускают руки и не хотят пробовать еще раз. Эксперты рекомендуют не зацикливаться на результате (вы ведь не можете предугадать, куда вас заведут ваши мечты) и сделать хотя бы первый шаг. Например, та же компания Google изначально задумывалась лишь как удобный онлайн-поиск для Стэнфордской библиотеки. А теперь подумайте, какие масштабы приобрел этот проект сегодня и что его еще ждет.