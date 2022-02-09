7 признаков зависимости у вашего близкого человека: советы эксперта

Созависимость окружения

Часто родственники и друзья предпочитают закрывать глаза на очевидные вещи, так как находятся в созависимости. Зависимый заполняет внутреннюю пустоту употреблением соответствующих веществ, а близкие подпитываются той агрессией, которая исходит от человека. Это случается в момент семейных разборок, которые часто происходят из-за рецидивов или нежелания бороться с проблемой. Такие сцены для созависимого человека создают иллюзию эмоционально наполненной жизни. Агрессивный контроль, истерики, обиды только усугубляют ситуацию, создавая круг негативных эмоций, который провоцирует зависимого еще больше и чаще употреблять, чтобы всего этого не видеть. Особенно опасно это в начале выздоровления, когда поддержка близких критически важна.

Нестабильное общение

Обычно круг общения человека, находящегося в зависимости, резко меняется. Он предпочитает общаться только с людьми, у которых схожие предпочтения в проведении досуга. В таком окружении они чувствуют себя комфортно, так как не ощущают социального давления и осуждения. А коммуникации со старыми друзьями и семьей становятся очень нестабильными — человек резко пропадает, затем снова появляется, молчит и избегает совместных встреч.

Неаккуратный внешний вид

Человек перестает следить за собой, так как весь эмоциональный и физический ресурс из него высасывает зависимость. Грязные волосы, мятая рваная одежда, отросшая щетина, неприятный запах, больной вид — ваш близкий все больше становится похож на типичного алкоголика или наркомана из фильмов и телепередач.