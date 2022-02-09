7 признаков зависимости у вашего близкого человека: советы эксперта
Жить с зависимостью тяжело. Жить с человеком, который находится во власти зависимости, возможно, еще труднее. Близкому человеку, у которого есть подозрения на зависимость, хочется оказать любую возможную помощь. Но как определить, что ваш родственник или друг находится в зоне риска и нуждается в эмоциональной поддержке и реабилитации? О семи признаках зависимости рассказал руководитель реабилитационного центра, автор программы лечения зависимостей Саркис Чепнян.
Саркис Чепнян
автор программы лечения зависимостей, @sarkis_abramovich
Потеря интереса к жизни
Одни из первых признаков, на которые стоит обратить внимание, — неудовлетворенность и апатия. Человека перестают радовать привычные вещи, он меняет свои предпочтения в пользу одиночества и закрытого образа жизни, его привычный распорядок становится похож на схему «работа — дом — работа». Человек намеренно абстрагируется от социума, бросает хобби, а положительные привычки заменяет вредными. В бытовой жизни все чаще употребляются алкоголь и иные вещества, наносящие вред здоровью. На этом этапе близкие обычно не замечают тревожных звоночков и списывают подобное состояние на обычную усталость или сезонное изменение настроения.
Нетрезвость
Когда ваш близкий человек приходит домой в состоянии опьянения, это сложно не заметить. Основные признаки — несвязная речь, спутанность сознания, отсутствие физической активности, провалы в памяти, отсутствие контроля своих действий, излишняя веселость или депрессивность. Регулярное употребление веществ влечет за собой и более заметные последствия: постоянная нехватка финансов, большое количество долгов. Самое важное при обнаружении этих симптомов — принятие проблемы как окружением, так и самим человеком.
Фото: Pexels.com
Созависимость окружения
Часто родственники и друзья предпочитают закрывать глаза на очевидные вещи, так как находятся в созависимости. Зависимый заполняет внутреннюю пустоту употреблением соответствующих веществ, а близкие подпитываются той агрессией, которая исходит от человека. Это случается в момент семейных разборок, которые часто происходят из-за рецидивов или нежелания бороться с проблемой. Такие сцены для созависимого человека создают иллюзию эмоционально наполненной жизни. Агрессивный контроль, истерики, обиды только усугубляют ситуацию, создавая круг негативных эмоций, который провоцирует зависимого еще больше и чаще употреблять, чтобы всего этого не видеть. Особенно опасно это в начале выздоровления, когда поддержка близких критически важна.
Нестабильное общение
Обычно круг общения человека, находящегося в зависимости, резко меняется. Он предпочитает общаться только с людьми, у которых схожие предпочтения в проведении досуга. В таком окружении они чувствуют себя комфортно, так как не ощущают социального давления и осуждения. А коммуникации со старыми друзьями и семьей становятся очень нестабильными — человек резко пропадает, затем снова появляется, молчит и избегает совместных встреч.
Неаккуратный внешний вид
Человек перестает следить за собой, так как весь эмоциональный и физический ресурс из него высасывает зависимость. Грязные волосы, мятая рваная одежда, отросшая щетина, неприятный запах, больной вид — ваш близкий все больше становится похож на типичного алкоголика или наркомана из фильмов и телепередач.
Фото: Pexels.com
Ложь
Зависимый человек — искусный лжец, он пойдет на все, чтобы о его проблеме никто не узнал. В ход идут самые фантастические истории о том, где он пропадал последний месяц, о стремительно развивающейся болезни родственника, которому нужны деньги на операцию, когда не хватает на покупку веществ. Сказать правду невозможно, поэтому зависимый идет на любые ухищрения и готов врать даже о самых серьезных вещах, чтобы найти необходимую сумму.
Ухудшение результатов на учебе или работе
Прогулы? Просроченные дедлайны? Плохие результаты? При подобном образе жизни о продуктивности говорить не стоит. Низкая успеваемость, несданная сессия, выговоры от начальства, увольнение могут стать последней каплей, которая отправит в тяжелую стадию зависимости и заставит ближайшее окружение наконец обратить внимание на серьезность проблемы.
Фото: Pexels.com