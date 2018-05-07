Беспричинный страх

Психологи уверяют, что страхи не случаются просто так, и каждой вашей фобии можно найти объяснение. Скажем, если вы панически боитесь летать, потому что думаете, что разобьетесь, или не любите заходить в воду, потому что думаете, что обязательно утонете, то это говорит о том, что в прошлой жизни с вами уже случались какие-то трагические события, связанные именно с вашими сегодняшними фобиями. Другими словами, если ваша душа пережила подобную трагедию раньше, то теперь ее будут тревожить страхи, что вдруг это случится вновь.

Развитая интуиция

Обычно «бывалые» люди ощущают себя так, словно они уже прожили много-много лет и повидали практически все на этом свете. Даже если им не так много лет, они развиты не по годам и порой изрекают мысли, достойные самых знаменитых мудрецов. К тому же они доверяют своей интуиции и обычно заранее могут предугадать развитие тех или иных событий. Поэтому немудрено, что к ним часто обращаются за советом даже те, кто намного старше, но не имеет житейского опыта.

Повторяющиеся сны

Эксперты считают, что во сне обычно мы видим именно то, что волнует нас больше всего. И если вам постоянно снятся одни и те же сны, при этом они яркие и реалистичные, то это повод задуматься о том, что ваша душа, возможно, проживает не одну жизнь и прокручивает те моменты, которые для нее имели особое значение. Именно поэтому еще наши предки верили в то, что каждый определенный сон имеет свое толкование и способен рассказать о том, что произойдет с нами в ближайшем будущем или о том, что было с нами раньше.

Ощущение дежавю

Тем людям, которые не в первый раз приходят на эту Землю, знакомо то чувство, когда они прямо ощущают, что те или иные события уже происходили с ними, и могут практически с точностью рассказать, что же случится дальше. При этом они могут увидеть события как во сне, так и просто наткнувшись на какую-то знакомую вещь, которая активизирует процессы в головном мозге и напомнит о том, что с ними происходило уже нечто подобное.