7 признаков женщин, которым нужны только деньги

Так же, как отсутствие хороших манер выдает человека из определенных слоев, эти основные признаки с головой выдают бедную женщину, которой нужны от окружающих (в основном от мужчин, конечно) лишь деньги. Рассказываем, как можно быстро вычислить подобную персону.

Смотрит безучастным взглядом

Обычно такую женщину практически невозможно застать в хорошем расположении духа или весело обсуждающую планы на будущее. Она всегда сосредоточена и с гораздо большей охотой говорит о несправедливости мира, чем об искусстве, музыке или фильмах, например. При этом она абсолютно забывает о том, что в жизни есть куда более важные вещи, чем финансовая несостоятельность или невозможность подцепить какого-нибудь миллионера.

При вопросе о мечтах начинает рассуждать о Мальдивах

Пока нормальные женщины, не зацикленные на материальных благах, мечтают о чем-то действительно существенном (любящем муже, детях или личной самореализации), эта дама начинает грезить о бриллиантах, дорогом авто, роскошном доме и отдыхе в экзотических странах. И все это за счет мужчины, разумеется. Вопрос лишь в том, а что она сможет дать своему избраннику?

Предпочитает копии люксовых брендов

Ей бесполезно объяснять, что фейк видно издалека, и вместо того, чтобы тратить деньги на некачественную подделку, лучше приобрести хорошую вещь начинающего дизайнера. Она все равно будет стоять на своем и уверять, что логотип знаменитого бренда, расположенный на видном месте, намного лучше никому не известной марки. Такая женщина просто стыдится своих скромных доходов, поэтому и старается прикрыться псевдобрендами. Увы, но это выглядит нелепо и говорит об отсутствии вкуса и возможности приобрести действительно стоящие вещи.