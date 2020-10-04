7 примеров неправильного поведения после ссоры, которые работают против вас
«Я больше так не буду»
Зачастую люди после ссоры бросают дежурное «прости», не уточняя, за что же именно они извиняются, а затем снова наступают на те же самые грабли и вновь провоцируют конфликт. Если вы действительно чувствуете свою вину и хотите это исправить, то уточните, за что именно вы извиняетесь и какие действия намерены предпринять, чтобы подобное не повторялось вновь.
К тому же, постарайтесь не извиняться за сам факт ссоры и уж точно не стоит срываться по пустякам. Например, у вас был стресс, вы выпустили пар на партнера, а потом как ни в чем не бывало заявили, что он просто попался вам под горячую руку и вам жаль, что вы на него сорвались. Поверьте, что человеку не будет легче от таких откровений и он либо поступит точно таким же образом в следующий раз, либо вовсе предпочтет закончить общение с человеком, для которого ничего не стоит просто так обидеть своих близких. Если у вас был тяжелый день, то просто спокойно предупредите об этом партнера и попросите дать вам время, чтобы остыть. Но ни в коем случае не идите на открытый конфликт и не провоцируйте его на выяснение отношений.
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«Не подходи ко мне, я обиделась»
Демонстративно игнорировать партнера, не реагируя на него, хотя до этого вы вроде все обсудили, - не самый лучший метод, напоминают психологи. Во-первых, э то просто некрасиво и не характеризует вас, как взрослого и ответственного человека, а во-вторых, даже если вам нужно, чтобы вас на какое-то время оставили в покое и не дергали, просто скажите об этом партнеру и попросите дать вам возможность остыть и привести мысли в порядок. Но не устраивайте эти немые сцены, заставляя вашего избранника сомневаться в том, что он выбрал себе в партнеры зрелую личность, способную не бежать от проблем, а решать их цивилизованно.
«Я сделаю что угодно, только отстань от меня»
Не стоит соглашаться на то, что вам совершенно не хочется делать, лишь бы не провоцировать новый конфликт или не обижать человека, напоминают психологи. В противном случае вы идете против своих желаний и не будете чувствовать удовлетворение от процесса (а лишь досаду и разочарование, что вам вновь приходится подстраиваться под обстоятельства). Так, например, некоторые мужчины после ссоры чувствуют необходимость заняться любовью, чтобы спустить пар и расслабиться. Однако если вы не чувствуете такое же желание, то можете просто сказать об этом человеку, а не лежать со скучающим видом, ожидая, когда все закончится. К тому же, у вашего избранника появится уверенность в том, что стоит лишь только вас вывести из себя, как вы выполните все его желания, лишь бы он прекратил вас доставать. Поэтому постарайтесь четко и внятно озвучивать свою позицию, чтобы не давать партнеру повода думать, что он может вертеть вами, как хочет.
«Ты должен подумать над своим поведением»
Если вы все обсудили, пришли к какому-то решению и закрыли вопрос, то не стоит потом «вдогонку» отправлять человека подумать над своим поведением. Другими словами, вы все выяснили и решили дать своему избраннику еще один шанс, а затем просто решили наказать его за проступок. Это нелогично, по мнению психологов, и может привести к противоположному эффекту. Вместо того, чтобы действительно еще раз проанализировать случившееся и сделать соответствующие выводы, человек просто тактично от вас отдалится и постепенно сведет общение на нет. Потому как он для себя уже все понял, а вы еще раз напоминаете о случившемся, давая понять, что ничего не забыли и не простили.
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«Если мы помирились, это не значит, что я все забыла»
Психологи напоминают, что если вы уже все обсудили и пришли к компромиссу, то постарайтесь не вспоминать о том, с чего все началось. В противном случае вы рискуете спровоцировать новый виток разборок, довести человека до белого каления и свести ваши отношения на нет.
«И вообще, я не это имела ввиду»
Такая фраза выглядит неумелой попыткой стереть какие-то ошибки и сделать вид, словно ничего не произошло. Вместо того, чтобы топтаться на месте (а это выглядит именно так, если вы будете выяснять, что именно вы или ваш партнер имели ввиду), лучше сконцентрируйтесь на самой проблеме и на том, как воспринял вашу реакцию партнер, обсудите, что можно сделать в данной ситуации и постарайтесь не допускать подобных моментов в будущем. Отношения должны развиваться, поэтому сделайте все, чтобы идти с партнером вперед, а не ходите по кругу, в сотый раз перебирая, кто что понял (или не поняло).
«Теперь ты мой должник»
Постарайтесь просто проявить великодушие, если действительно готовы простить человека, а не вырабатывайте в нем еще больший комплекс вины, заставляя его отрабатывать и исполнять все ваши прихоти. Ведь в конечном счете ему это может надоесть, и он отправится на поиски той, которая не будет искать во всем выгоду, специально провоцируя на ссору, чтобы потом получить желаемое.
Фото: Pexels.com
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