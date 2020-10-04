7 примеров неправильного поведения после ссоры, которые работают против вас

«Не подходи ко мне, я обиделась»

Демонстративно игнорировать партнера, не реагируя на него, хотя до этого вы вроде все обсудили, - не самый лучший метод, напоминают психологи. Во-первых, э то просто некрасиво и не характеризует вас, как взрослого и ответственного человека, а во-вторых, даже если вам нужно, чтобы вас на какое-то время оставили в покое и не дергали, просто скажите об этом партнеру и попросите дать вам возможность остыть и привести мысли в порядок. Но не устраивайте эти немые сцены, заставляя вашего избранника сомневаться в том, что он выбрал себе в партнеры зрелую личность, способную не бежать от проблем, а решать их цивилизованно.

«Я сделаю что угодно, только отстань от меня»

Не стоит соглашаться на то, что вам совершенно не хочется делать, лишь бы не провоцировать новый конфликт или не обижать человека, напоминают психологи. В противном случае вы идете против своих желаний и не будете чувствовать удовлетворение от процесса (а лишь досаду и разочарование, что вам вновь приходится подстраиваться под обстоятельства). Так, например, некоторые мужчины после ссоры чувствуют необходимость заняться любовью, чтобы спустить пар и расслабиться. Однако если вы не чувствуете такое же желание, то можете просто сказать об этом человеку, а не лежать со скучающим видом, ожидая, когда все закончится. К тому же, у вашего избранника появится уверенность в том, что стоит лишь только вас вывести из себя, как вы выполните все его желания, лишь бы он прекратил вас доставать. Поэтому постарайтесь четко и внятно озвучивать свою позицию, чтобы не давать партнеру повода думать, что он может вертеть вами, как хочет.

«Ты должен подумать над своим поведением»

Если вы все обсудили, пришли к какому-то решению и закрыли вопрос, то не стоит потом «вдогонку» отправлять человека подумать над своим поведением. Другими словами, вы все выяснили и решили дать своему избраннику еще один шанс, а затем просто решили наказать его за проступок. Это нелогично, по мнению психологов, и может привести к противоположному эффекту. Вместо того, чтобы действительно еще раз проанализировать случившееся и сделать соответствующие выводы, человек просто тактично от вас отдалится и постепенно сведет общение на нет. Потому как он для себя уже все понял, а вы еще раз напоминаете о случившемся, давая понять, что ничего не забыли и не простили.