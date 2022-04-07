7 правил эффективной коммуникации, которые помогут в личной жизни и на работе

Второе правило эффективной коммуникации — чтобы вас правильно поняли, вам нужно говорить. Вот так просто. Не намекать, не выбирать выражения, не извиняться, не думать, что «и так все понятно». Возвращаясь к контекстам выше, мы все равно не провидцы (большинство из нас), и на самом деле до конца разгадать чужой контекст нам не удастся. Поэтому существует большой шанс, что наш визави что-то поймет не так, постесняется уточнить и, еще хуже, додумает. Говорите прямо. Если разговор длинный, обязательно повторите в конце основные тезисы. А еще давайте спрашивать обратную связь! Какие выводы сделал собеседник или каковы его мысли на тему беседы. Вы удивитесь, как часто люди слышат не то, что им доносят, но если вы будете спрашивать, то всегда сможете исправить ситуацию прямо на месте.

Основополагающий принцип № 2: вас должны услышать

К сожалению или к счастью, люди слишком зациклены на себе. Даже если делают большое общее благородное дело. Как часто мы наблюдаем на переговорах людей, которым нужно решить важные вопросы, а они говорят одновременно? Они спешат, им не хватает времени, но они продолжают перебивать друг друга. Слишком часто. Перекричать можно, но в процессе выяснения, чьи слова громче, можно забыть о цели и подменить ее инструментом.

Третье правило эффективной коммуникации — возвращать себе внимание, не повышая громкость. Есть несколько простых приемов, чтобы следовать этому правилу. Например, обращайтесь к собеседникам по имени. На самом деле очень раздражает, когда на переговорах к вам обращаются «девушка». Вас же не легион, вы все представились, можно же просто уточнить, если у вас есть проблема с запоминанием имен. А еще льстите, делайте комплименты, располагайте людей к себе, но не переборщите! Ложь относительно себя люди чувствуют на уровне инстинктов.

Смотрите собеседнику в глаза, вкладывайте в свои слова смыслы физически, а еще, как бы это ни было странно, говорите тише.

Основополагающий принцип № 3: вы должны услышать

К сожалению или к счастью, люди зациклены на себе. Даже если делают большое общее благородное дело. Мы часто в диалогах ведем монолог, не замечая этого. Устраиваем мини-бенефисы и теряем на самом деле очень ценное — время и возможность достичь желаемого чужими силами. Это круто работает в политике, в продажах, когда общение идет от одного многим, но в нормальной бытовой жизни и работе есть более быстрые пути.

Четвертое и очень важное правило эффективной коммуникации — слушать. Попробуйте дослушать как-нибудь своего визави до конца, даже если вам кажется, что вы и так все понимаете, что он хочет донести, и у вас есть ответы на все вопросы. Вы заметите, что человек будет говорить о самом важном несколько раз. Как вы поймете, что его тревожит? В его речи будут несостыковки и логические провалы. А еще вы услышите большинство ответов на свои вопросы.

Поздравляем, теперь у вас есть реальная сила, которая даст все нужные рычаги управления ситуацией. А если что-то в этой матрице остается по-прежнему неясным, то следуйте правилу номер пять — задавайте вопросы.