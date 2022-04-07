7 правил эффективной коммуникации, которые помогут в личной жизни и на работе
Человек называется разумным существом не только потому, что обладает рассудком и сознанием, но еще и потому, что может говорить. Произносить слова и доносить мысли. Наш разум декларативен, и этим мы отличаемся от животных и превосходим их. Слово обладает невероятной силой. Это энергия впечатления, которая может заражать идеями, менять жизни, материализовать вещи, создавать то, что в природе не существует. Весь наш мир был создан из такого Слова, по мнению некоторых философов. А еще человек — существо социальное, поэтому даже, если вы законченный интроверт, вам все равно так или иначе нужно общаться. А если все равно придется, то почему бы не использовать магическую силу слова в свою пользу? Только важно помнить, что эта сила стихийна и она может сослужить вам как хорошую, так и очень плохую службу. Вместе с нашим экспертом попробуем разобраться, как направить такую мощную энергию в нужное для нас русло.
Елена Снежко
консультант по личному маркетингу, эксперт по выстраиванию персонального бренда, продюсер
Основополагающий принцип № 1: вас должны понять
Итак, во-первых, мы все разные. Каждый человек — это отдельная личность, которая живет в своем собственном мире со своими целями, представлениями о важном и неважном, ценностями и принципами морали. Все это составляет контекст.
Какие-то контексты схожи, например, в рамках одной семьи или общения бизнес-партнеров, но вот если взять коллектив в вашем офисе, то общий контекст уже наверняка рушится. Это значит, что одно и то же слово будет принимать разное значение и окрашиваться разными эмоциями в зависимости от контекста, в котором живет человек.
Например, слово «деньги» для одного будет означать богатство, для другого свободу, для третьего власть. Люди слышат то и понимают так, как им это нужно, важно и комфортно. И если вы хотите быть правильно понятыми, то вам придется подумать «за того парня» и понять, в каком контексте он живет.
Первое правило эффективной коммуникации — это еще до произнесения любых слов адаптировать и структурировать свои мысли для того, кто должен их правильно воспринять и предпринять какие-то действия в вашу пользу.
Ваш мужчина, конечно, должен догадаться, что «нет» в вашем контексте — это «да», но результат-то нужен вам, а не ему в этот момент. Подумайте на шаг вперед за своего босса, что будет означать для него ваша просьба о повышении, и составьте тезисы, которые будут ему понятны и очевидны в тех же смыслах, что и вам.
Представьте, в какой ситуации будет проверять вашу научную работу ваш руководитель, и постройте текст так, чтобы он захватывал его внимание с первой фразы. Это как в популярных соцсетях: если не интересны первые три секунды, то пролистываем дальше.
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Второе правило эффективной коммуникации — чтобы вас правильно поняли, вам нужно говорить. Вот так просто. Не намекать, не выбирать выражения, не извиняться, не думать, что «и так все понятно». Возвращаясь к контекстам выше, мы все равно не провидцы (большинство из нас), и на самом деле до конца разгадать чужой контекст нам не удастся. Поэтому существует большой шанс, что наш визави что-то поймет не так, постесняется уточнить и, еще хуже, додумает. Говорите прямо. Если разговор длинный, обязательно повторите в конце основные тезисы. А еще давайте спрашивать обратную связь! Какие выводы сделал собеседник или каковы его мысли на тему беседы. Вы удивитесь, как часто люди слышат не то, что им доносят, но если вы будете спрашивать, то всегда сможете исправить ситуацию прямо на месте.
Основополагающий принцип № 2: вас должны услышать
К сожалению или к счастью, люди слишком зациклены на себе. Даже если делают большое общее благородное дело. Как часто мы наблюдаем на переговорах людей, которым нужно решить важные вопросы, а они говорят одновременно? Они спешат, им не хватает времени, но они продолжают перебивать друг друга. Слишком часто. Перекричать можно, но в процессе выяснения, чьи слова громче, можно забыть о цели и подменить ее инструментом.
Третье правило эффективной коммуникации — возвращать себе внимание, не повышая громкость. Есть несколько простых приемов, чтобы следовать этому правилу. Например, обращайтесь к собеседникам по имени. На самом деле очень раздражает, когда на переговорах к вам обращаются «девушка». Вас же не легион, вы все представились, можно же просто уточнить, если у вас есть проблема с запоминанием имен. А еще льстите, делайте комплименты, располагайте людей к себе, но не переборщите! Ложь относительно себя люди чувствуют на уровне инстинктов.
Смотрите собеседнику в глаза, вкладывайте в свои слова смыслы физически, а еще, как бы это ни было странно, говорите тише.
Основополагающий принцип № 3: вы должны услышать
К сожалению или к счастью, люди зациклены на себе. Даже если делают большое общее благородное дело. Мы часто в диалогах ведем монолог, не замечая этого. Устраиваем мини-бенефисы и теряем на самом деле очень ценное — время и возможность достичь желаемого чужими силами. Это круто работает в политике, в продажах, когда общение идет от одного многим, но в нормальной бытовой жизни и работе есть более быстрые пути.
Четвертое и очень важное правило эффективной коммуникации — слушать. Попробуйте дослушать как-нибудь своего визави до конца, даже если вам кажется, что вы и так все понимаете, что он хочет донести, и у вас есть ответы на все вопросы. Вы заметите, что человек будет говорить о самом важном несколько раз. Как вы поймете, что его тревожит? В его речи будут несостыковки и логические провалы. А еще вы услышите большинство ответов на свои вопросы.
Поздравляем, теперь у вас есть реальная сила, которая даст все нужные рычаги управления ситуацией. А если что-то в этой матрице остается по-прежнему неясным, то следуйте правилу номер пять — задавайте вопросы.
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Основополагающий принцип № 4: вовлекайте
Мы с вами пытаемся разобраться в эффективной коммуникации, то есть той, которая имеет положительный эффект на вашу жизнь, раздвигает море и превращает воду в вино, поэтому нам нужно разобраться в механизме, как слово может запустить действия.
И тут есть пара простых правил. Они строятся по принципу «располагайте и помогайте». Или «разделяй и властвуй». Разделяйте общие эмоции и смыслы в разговоре и управляйте действиями при помощи слов. Вот вам правило шесть и семь.
Позволяйте себе быть собой, несовершенным, слабым, эмоциональным, проявляйте искренние чувства. Людей это делает ближе, потому что ваш собеседник кажется себе более значимым. Приводите примеры и аналогии, которые делают предмет понятным.
Если вы обсуждаете проблемы или предметы с негативными сценариями, просто обсудите, что самое страшное может случиться. И тогда будет понятно, как с этим существовать и что делать. А еще адресно просите помощи. Если вы попросите безлично, то сработает «эффект свидетеля» — все будут думать, что поможет кто-то другой. Выдыхайте, смотрите прямо в глаза, называйте по имени и говорите прямо то, что вам нужно.
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