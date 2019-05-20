7 перспективных профессий, которые вы сможете освоить за пару месяцев (или даже раньше)

Фотограф
Несмотря на то, что фотографов в последнее время развелось очень много, на сегодняшний день это остается одной из самых перспективных профессий. Речь идет, конечно же, о настоящих профессионалах, а не о тех, кто только-только научился держать камеру в руках и пока еще оттачивает свое мастерство на свадьбах многочисленны друзей и родных. Однако если вы действительно умеете передать красоту окружающего мира через объектив своей фотокамеры и привыкли подмечать те вещи, на которые другие не обращают внимания, тогда у вас есть все шансы стать тем самым востребованным фотографом, к которому будет выстраиваться очередь. Но чтобы приблизиться к мечте, умения поймать правильный ракурс будет маловато, необходимо еще научиться обрабатывать снимки таким образом, чтобы они не потеряли свой шарм, а заиграли в новом свете. Этому можно научиться самостоятельно или записавшись на специальные курсы, где вам, помимо прочего, раскроют основные секреты мастерства, которые точно пригодятся вам в работе.
Дизайнер (web, одежды, интерьера)
Если вы с самого детства обожаете рисовать и придумывать различные наряды или варианты планировки в типичной квартире, тогда вам можно попробовать свои силы в дизайне. Выберите профессиональные курсы, где вас не только смогут обучить всем премудростям профессии, но и подсказать, какое из этих направлений будет для вас наиболее актуально, а вам останется лишь применить свои знания на практике. Кстати, сегодня как никогда востребованы услуги web дизайнера и дизайнера интерьеров, поэтому, при удачном раскладе, у вас есть все шансы обзавестись клиентурой и развиваться дальше в этом направлении.
Блогер
Фото: vostock-photo/shutterstock
Несмотря на уверения скептиков, что быть блогером сегодня уже не модно (и не прибыльно), эта сфера остается востребованной, как никогда. Главное – найти свою нишу и уметь удержать интерес аудитории. И если у вас есть все задатки блогера – креативное мышление, обаятельная внешность, грамотная речь и харизма, то вы можете попробовать себя на этом поприще. Кстати, многие успешные блогеры признаются, что учиться здесь особо нечему – навык приходит со временем и если у вас есть «чутье», что будет интересно людям, а что нет, то очень скоро вы сможете похвастаться внушительной армией подписчиков и не менее заманчивой суммой, предлагаемой различными брендами за размещение на вашей страничке рекламных постов. Если вас прельщает отсутствие необходимости работать строго в офисе с 10.00 до 19.00, приличный заработок и возможность путешествовать раз в 2-3 месяца, то эта профессия вам точно подойдет.
Флорист
Флористов, также, как и фотографов, развелось немало, однако это не значит, что в этой сфере не найдется место для вас. Ведь мало просто собирать стандартные букеты, необходимо научиться составлять впечатляющие шедевры, где каждый цветок (или растение) будет дополнять друг друга, составляя гармоничную и законченную композицию. Хорошие флористы приносят людям незабываемые эмоции и имеют весьма неплохие заработки. Поэтому, пройдя мастер-класс и отточив свое мастерство в цветочном деле, вы сможете либо открыть свой небольшой салон и работать самостоятельно, либо для начала попробовать свои силы в какой-нибудь раскрученной компании (заодно наберетесь опыта и познакомитесь с потенциальными клиентами).
Бариста
Любовь к чаю или кофе, а также, умение посоветовать именно тот напиток, который идеально подойдет тому или иному человеку, является одним из обязательных условий, если вы решили попробовать себя в роли бариста. Здесь без специальных профессиональных курсов точно не обойтись, ведь именно там вам расскажут обо всех тонкостях (и специфике) данной профессии, научат разбираться в многообразии сортов, а также в кофейных купажах и готовить не менее 30 вариантов бодрящего напитка. Поэтому, если вы готовы познавать эти азы, а также отличаетесь перфекционизмом (в хорошем смысле) и усидчивостью, то у вас вполне может получиться приготовить идеальный напиток, освоить невероятные шедевры на кофейной глади и стать настоящим профессионалом своего дела.
Кондитер
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вы тоже заметили, что в последнее время все поголовно (и не только женщины) увлеклись приготовлением оригинальных десертов? И если вы тоже умеете создавать удивительный «сладкий шедевр», который и по вкусу не уступает признанным лакомствам, то вы вполне можете посетить кулинарные мастер-классы, где прокачают ваше мастерство и подскажут, как добиться идеального внешнего вида и вкуса, а заодно посоветуют, какие кондитерские новинки сейчас пользуются особой популярностью. А после этого можете смело заводить страничку в соцсетях и продвигать свои десерты. Кстати, известны случаи, когда люди, устав от офисной работы, полностью меняли свою жизнь, начинали что-то выпекать с большим энтузиазмом и в конце концов открывали свою небольшую компанию по созданию необычных десертов. Это, надо отметить, весьма прибыльное дело. Ведь вместо того, чтобы покупать обычный магазинный торт, большинство людей предпочтут приобрести нечто эксклюзивное, приготовленное специально для них на заказ.
Визажист
Те, кто умеет профессионально обращаться с косметикой, а также бровисты, мастера маникюра и педикюра, специалисты по шугарингу или наращиванию ресниц, будут востребованы всегда. Современным женщинам гораздо проще обратиться к профессионалам, чем пытаться привести себя в форму в домашних условиях. Поэтому, если вам близка эта индустрия, вы готовы тратить свое время и силы на то, чтобы сделать окружающих хоть чуточку прекраснее, тогда вам определенно стоит записаться на курсы, получить соответствующий диплом и вперед – реализовывать свою мечту.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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