7 перспективных профессий, которые вы сможете освоить за пару месяцев (или даже раньше)

Несмотря на уверения скептиков, что быть блогером сегодня уже не модно (и не прибыльно), эта сфера остается востребованной, как никогда. Главное – найти свою нишу и уметь удержать интерес аудитории. И если у вас есть все задатки блогера – креативное мышление, обаятельная внешность, грамотная речь и харизма, то вы можете попробовать себя на этом поприще. Кстати, многие успешные блогеры признаются, что учиться здесь особо нечему – навык приходит со временем и если у вас есть «чутье», что будет интересно людям, а что нет, то очень скоро вы сможете похвастаться внушительной армией подписчиков и не менее заманчивой суммой, предлагаемой различными брендами за размещение на вашей страничке рекламных постов. Если вас прельщает отсутствие необходимости работать строго в офисе с 10.00 до 19.00, приличный заработок и возможность путешествовать раз в 2-3 месяца, то эта профессия вам точно подойдет.

Флорист

Флористов, также, как и фотографов, развелось немало, однако это не значит, что в этой сфере не найдется место для вас. Ведь мало просто собирать стандартные букеты, необходимо научиться составлять впечатляющие шедевры, где каждый цветок (или растение) будет дополнять друг друга, составляя гармоничную и законченную композицию. Хорошие флористы приносят людям незабываемые эмоции и имеют весьма неплохие заработки. Поэтому, пройдя мастер-класс и отточив свое мастерство в цветочном деле, вы сможете либо открыть свой небольшой салон и работать самостоятельно, либо для начала попробовать свои силы в какой-нибудь раскрученной компании (заодно наберетесь опыта и познакомитесь с потенциальными клиентами).

Бариста

Любовь к чаю или кофе, а также, умение посоветовать именно тот напиток, который идеально подойдет тому или иному человеку, является одним из обязательных условий, если вы решили попробовать себя в роли бариста. Здесь без специальных профессиональных курсов точно не обойтись, ведь именно там вам расскажут обо всех тонкостях (и специфике) данной профессии, научат разбираться в многообразии сортов, а также в кофейных купажах и готовить не менее 30 вариантов бодрящего напитка. Поэтому, если вы готовы познавать эти азы, а также отличаетесь перфекционизмом (в хорошем смысле) и усидчивостью, то у вас вполне может получиться приготовить идеальный напиток, освоить невероятные шедевры на кофейной глади и стать настоящим профессионалом своего дела.

Кондитер