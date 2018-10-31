7 основных страхов привлекательных женщин, с которыми нужно бороться

Нищета

Вот парадокс: но чем больше зарабатывает женщина (или чем больше ее обеспечивают), тем сильнее она боится в один прекрасный момент остаться без средств к существованию. Психологи уверяют, что это происходит потому, что привлекательные успешные женщины бывают избалованы не только вниманием окружающих, но и высоким качеством жизни, поэтому ни за что не согласятся расстаться с комфортом и променять свое благополучие на обычные будни среднего класса. Они привыкли к определенному ритму и уровню, поэтому им действительно страшно подумать о том, что однажды они могут лишиться всего этого.

Старение

Еще один страх, с которым пытаются бороться успешные женщины – страх постареть и потерять свою привлекательность. И чем старше они становятся, тем сложнее им признать, что да, возраст берет свое, но это вовсе не значит, что теперь они не могут конкурировать с юными красавицами. По мнению экспертов, привлекательные дамы больше других подвержены данному страху и тратят баснословные суммы на то, чтобы как можно дольше сохранить свою красоту и молодость. И очень расстраиваются, заметив у себя новую морщинку или седой волос. Хотя многие мужчины, например, признаются, что им гораздо милее те особы, которые выбирают естественное старение, чем те, которые решаются на пластические операции и в итоге выглядят неестественно или вызывающе.

Полнота

Лишние килограммы – настоящая головная боль большинства женщин, привыкших добиваться успеха в жизни, в том числе благодаря своей роскошной фигуре. Им кажется, что как только стрелки весов поползут вверх, так их самооценка (и внимание окружающих) тут же скатится вниз, и они уже никогда не смогут вновь почувствовать себя счастливыми. Они действительно зациклены на своей внешности, регулярно сидят на новомодных диетах и изводят себя в тренажерных залах, чтобы в очередной раз показать окружающим, что они еще в отличной форме и могут еще конкурировать с юными девушками.