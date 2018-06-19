7 основных признаков, указывающих на ваше благородное происхождение

Грамотная речь

Это, пожалуй, основное, что выдает образованность и благородство. Ведь как бы вы ни старались выглядеть стильно и современно, но стоит вам произнести лишь фразу и окружающим сразу все станет понятно. Ведь, например, дама из высшего общества никогда не станет употреблять нецензурные выражения, слова с яркой экспрессивной окраской, никогда не станет повышать голос или говорить плохо о каком-либо человеке за его спиной. Напротив, она будет мила и обходительна со всеми, включая тех людей, которые могут быть ей неприятны.

Хорошие манеры

Забудьте про активное жестикулирование, громкое выражение своих эмоций или демонстрацию своего пренебрежительного отношения к окружающим. Кроме того, настоящая леди должна уметь проявлять великодушие и принимать на себя миссию благородного всепрощения. Хорошие манеры и умение прощать – вот залог того, что люди начнут видеть в вас благородную даму и относиться соответствующим образом.

Грациозность и элегантность

Безусловно, благородная женщина не посвящает все 365 дней в году только лишь занятиям спортом, но при этом она старается держать себя в форме и вести активный образ жизни. Она чувствует свое тело, отличается грациозностью и плавными движениями. «Как слон в посудной лавке» - это точно не про таких дам.

Безупречное чувство стиля

Знание основ дресс-кода и умение составлять женственный элегантный образ – вот, что вам нужно, если вы хотите стать «Мисс совершенство». Никаких вызывающих мини или глубоких декольте – все это обесценивает вас в глазах окружающих и красноречиво говорит о ваших жизненных приоритетах.