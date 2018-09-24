7 основных причин, почему вам не стоит быть трудоголиком

Личная жизнь? Нет, не слышали!

«Скажите, сколько вы работаете, и мы угадаем, что у вас происходит с личной жизнью» – и отчасти это утверждение действительно верно. Ведь пока вы проводите большую часть жизни на работе, ваши подруги, например, успевают выйти замуж, родить детей и преуспеть в какой-нибудь сфере. А вы так и готовите руководству очередные отчеты, контролируете других сотрудников или перекладываете очередную стопку бумаг. Эксперты напоминают, что все хорошо в меру и даже при высокой загруженности можно найти время на то, чтобы построить гармоничные отношения. Ведь, как говорится, было бы желание, тогда и возможность найдется.

Работа отнимает все силы и эмоции

Пока вы трудитесь не покладая рук, ваши сослуживцы успевают переделать все основные дела и забронировать себе столик на вечер в каком-нибудь модном ресторане. Ну а вы, вместо того, чтобы отправиться кутить после трудового дня, максимум на что способны – добраться до дома и рухнуть на кровать без сил. Специалисты уверяют, что это до добра не доведет и в конце концов ваш организм просто не справится с такой нагрузкой. Поэтому постарайтесь грамотно распределить свое время и помните, что в определенный момент вы просто должны переключиться и отвлечься от рабочих вопросов (ничего страшного не произойдет, если решение каких-либо ситуаций вы оставите на утро).

Про личностный рост можно забыть

Разносторонний личностный рост необходим для вашего гармоничного развития и расширения кругозора. Оглянитесь вокруг, наверняка ваши коллеги успевают не только строить карьеру, но и найти себе занятия по душе (спорт, творчество и так далее). Это не только благотворно влияет на организм, но и позволяет совершенствоваться, развиваться в том числе и в своей отрасли, знакомиться с интересными людьми и не переживать о том, что жизнь проходит мимо, пока вы проводите время в офисе.