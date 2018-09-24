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7 основных причин, почему вам не стоит быть трудоголиком

«На работу, как на каторгу» - знакомо ли вам это выражение? Если это точно про вас, тогда вам нужно задуматься, а зачем вы, собственно, тратите свои силы и нервы на то, что не приносит вам удовольствие? Психологи напоминают, что стоит различать грань между ответственным работником и трудоголиком, который давно уже не чувствует радость от того, чем занимается. Ведь самоотверженность, это, конечно, похвально, но намного лучше научиться добиваться высот в карьере и получать при этом удовольствие от жизни.

Личная жизнь? Нет, не слышали!

«Скажите, сколько вы работаете, и мы угадаем, что у вас происходит с личной жизнью» – и отчасти это утверждение действительно верно. Ведь пока вы проводите большую часть жизни на работе, ваши подруги, например, успевают выйти замуж, родить детей и преуспеть в какой-нибудь сфере. А вы так и готовите руководству очередные отчеты, контролируете других сотрудников или перекладываете очередную стопку бумаг. Эксперты напоминают, что все хорошо в меру и даже при высокой загруженности можно найти время на то, чтобы построить гармоничные отношения. Ведь, как говорится, было бы желание, тогда и возможность найдется.

Работа отнимает все силы и эмоции

Пока вы трудитесь не покладая рук, ваши сослуживцы успевают переделать все основные дела и забронировать себе столик на вечер в каком-нибудь модном ресторане. Ну а вы, вместо того, чтобы отправиться кутить после трудового дня, максимум на что способны – добраться до дома и рухнуть на кровать без сил. Специалисты уверяют, что это до добра не доведет и в конце концов ваш организм просто не справится с такой нагрузкой. Поэтому постарайтесь грамотно распределить свое время и помните, что в определенный момент вы просто должны переключиться и отвлечься от рабочих вопросов (ничего страшного не произойдет, если решение каких-либо ситуаций вы оставите на утро).

Про личностный рост можно забыть

Разносторонний личностный рост необходим для вашего гармоничного развития и расширения кругозора. Оглянитесь вокруг, наверняка ваши коллеги успевают не только строить карьеру, но и найти себе занятия по душе (спорт, творчество и так далее). Это не только благотворно влияет на организм, но и позволяет совершенствоваться, развиваться в том числе и в своей отрасли, знакомиться с интересными людьми и не переживать о том, что жизнь проходит мимо, пока вы проводите время в офисе.

Собственные мечты и желания отходят на второй план

Вместо того, чтобы ставить перед собой новые цели и уверенно идти к их достижению, вы даже не можете вспомнить, о чем, собственно, мечтали еще некоторое время назад. Все дни становятся похожи друг на друга и ваши мысли занимают лишь рабочие моменты, вытесняя все остальное. Попробуйте вспомнить, к чему вы стремились, чего бы хотели достичь в своей жизни и в каком направлении вам следует двигаться.

Общение с близкими не приносит радости

Если раньше вы получали удовольствие от семейных праздников или просто от общения с близкими, то из-за вашего трудоголизма вам сложно не то, чтобы найти время для подобных мероприятий, но и даже поговорить о чем-либо, кроме вашей работы. И если ваши друзья и родные начали намекать, что вы становитесь занудой, тогда стоит подумать о смене профессии или пересмотре своего рабочего графика. Ведь, согласитесь, гораздо приятнее иметь дело с человеком, который может поддержать разговор на любую жизненную тему, а не только на ту, которая касается непосредственно его должностных обязанностей.

Невозможность сорваться в отпуск в любой момент

Трудоголики, в отличие от обычных людей, не могут позволить себе такую блажь, как, например, купить горящий тур и сорваться на море прямо сейчас. Нет, свой отпуск они планируют тщательно и чуть ли не за полгода. Да и потом, сидя где-нибудь на берегу Карибского моря, они не устают проверять рабочую почту и решать срочные вопросы. Все это приводит к тому, что они не отдыхают как следует и чувствуют себя настолько уставшими, словно не были в отпуске уже многие годы.

Неуверенность в собственных силах

Эксперты обращают внимание на то, что люди, которые большую часть своего времени посвящают решению рабочих вопросов, теряют уверенность в собственных силах и в собственной неотразимости. Другими словами, они уже не верят, что могут вызывать интерес у противоположного пола, поэтому обрастают комплексами, которые и пытаются побороть собственным трудоголизмом. В итоге это превращается в замкнутый круг и чем успешнее человек строит карьеру, тем менее счастлив он в личной жизни.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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