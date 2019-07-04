7 основных эмоциональных потребностей в отношениях, которые сблизят вас с партнером

Ощущение безопасности и доверие

Каждый человек хочет ощущать себя в безопасности, рядом со своим партнером. Очень важно защищать свои чувства (и своих близких), поддерживать друг друга, и, конечно, доверять, а не проверять избранника по любому поводу. Ведь, согласитесь, мало кто захочет продолжать отношения, в которых он чувствует себя неуютно или которые унижают его тем или иным образом.

Возможность не докладывать обо всех своих действиях

Тотальный контроль еще никому не пошел на пользу. Поэтому, как бы сильно вы не ревновали своего избранника, просто вспоминайте о том, что среди многих претенденток он выбрал именно вас и дайте ему чуть больше свободы. Иначе в какой-то момент ваш партнер устанет от того, что ему нужно чуть ли не каждую минуту «отправлять вам отчет» и найдет себе ту, с которой ему будет намного легче и комфортнее.

Ощущение, что вас слышат и понимают

Казалось бы, что сложного в том, чтобы выслушать своего партнера и, если ему это необходимо, дать ценный совет или оказать посильную помощь. Однако, как сообщают психологи, очень многие супружеские пары, обращаются к ним именно с этой проблемой. Они уверяют, что вторая половинка их не понимает и, что самое печальное, даже не хочет слышать и вникнуть в их проблемы или переживания. Поэтому, постарайтесь давать своему избраннику выговориться и показывайте, что вам действительно интересно то, что происходит у него в жизни (помимо вас, разумеется). И тогда ваш партнер тоже начнет проявлять большую заинтересованность ко всему, что происходит с вами.