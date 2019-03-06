7 очевидных признаков того, что психолог вас просто разводит на деньги

Через вас пытаются «работать» с другими людьми

Не лишним будет напомнить, что настоящий эксперт никогда не станет через вас помогать другим людям. Иными словами, «помогите моему мужу поверить в себя и найти работу», точно не тот запрос, за который возьмется профессионал. Ведь психолог работает лишь с вашими проблемами и переживаниями, а не пытается через вас изменить жизнь окружающих. Непрофессионал, в свою очередь, согласится на все, лишь бы еще больше времени создавать видимость активной работы и получать за это солидное вознаграждение.

Вам обещают скидку, если вы приведете еще кого-то

«Приведите друга, получите скидку» - в последнее время подобный лозунг можно встретить в любой сфере, но если вам нечто подобное предлагают на приеме у психолога, тогда нужно бежать оттуда без оглядки. Ведь если психолог, таким образом, пытается «нагнать людей», значит, у него вообще нет клиентов, и его консультации не пользуются особым спросом. К тому же, такие вопросы должны решаться в индивидуальном, а не в массовом порядке. И если вас вдруг начинает настораживать такая активность эксперта, то лучше завершите с ним работу.

Вас начинают запугивать

А точнее, заставляют принять решение здесь и сейчас. И особенно подчеркивают, что если вы не определитесь в данный момент, то так и останетесь неудачником по жизни, без каких-либо перспектив в дальнейшем. Хотя эксперты всегда помнят о том, что вы должны сами решить, когда именно будете готовы к тому или иному действию и ни в коем случае вас не торопят и не подталкивают в определенную сторону. Если вы наблюдаете, нечто подобное, то перед вами точно шарлатан, которого интересует, лишь его гонорар, но не конечные результаты. Вместо того, чтобы продолжать этот тернистый путь, лучше распрощайтесь с таким специалистом и обратитесь к настоящему профессионалу.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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