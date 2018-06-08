7 очевидных признаков, которые выдают в вас простушку

Отсутствие манер

Мы не имеем в виду то, что вы должны знать все тонкости этикета и с легкостью демонстрировать королевские манеры, однако элементарные знания и правила поведения еще никто не отменял. И именно умение вести себя в обществе выдает как ваше происхождение, так и ваш социальный статус. Другими словами, хотите, чтобы вас воспринимали как леди? Следите за своими манерами!

Своеобразный маникюр

Наращенные ногти с яркими рисунками, так же, как и полное отсутствие маникюра, тоже характеризует вас не с лучшей стороны. Психологи уверяют, что чем проще женщина, тем вычурнее у нее рисунки на ногтях и тем причудливее их форма. Именно так она пытается самовыразиться и показать, насколько богат ее внутренний мир. Увы, но на деле все выходит не так радужно и демонстрирует лишь то, что кроме маникюра этой особе больше нечем похвастаться.

Неряшливая прическа и яркий макияж

Это не значит, что вы должны с самого утра придумывать себе сложные укладки или крутить локоны, но появляться в обществе с растрепанными волосами тоже не самая лучшая идея. Любая уважающая себя дама должна следить за состоянием своих волос и формой стрижки — это просто нужно взять за правило и не спорить. Что касается макияжа, то боевые раскрасы остались в прошлом, поэтому делать вечерний макияж уместно лишь по какому-то особому случаю. А вот круглосуточно ходить с яркими тенями и контрастной помадой все же не стоит.