7 очевидных признаков, которые выдают в вас неряху

Вы прихорашиваетесь лишь по случаю и, если понимаете, что вам никуда не нужно, можете неделями ходить с немытой головой, с неаккуратным маникюром (или вовсе без него), остатками косметики (и такое бывало тоже) и в помятой одежде. Психологи уверяют, что это нужно совсем себя не любить, чтобы вот так «махнуть рукой» на собственную внешность.

Вы стараетесь быть кем-то вместо того, чтобы показать себя настоящую

Вы считаете, что вас настоящую вряд ли кто-то сможет полюбить, поэтому изо всех сил пытаетесь подражать тому, кого считаете успешнее себя. Вы всегда «собираетесь» на публике и с ужасом думаете о том, что будет, если кто-то увидит, как вы себя ведете дома и какие у вас дурные манеры. Возможно, вам просто стоит поработать над собой и своими привычками, чтобы не изображать из себя невесть кого, а быть действительно интересным собеседником и притягательной женщиной.

Вы не следите за состоянием своих вещей и обуви

Маленькая дырочка или затяжка? Ну и ладно, вы не станете расстраиваться из-за таких пустяков и спокойно наденете вещь (или обувь) с дефектом. Нет, вы конечно понимаете, что встречают по одежке и внешний вид говорит о человеке гораздо больше, чем все остальное, однако в глубине души вы все же надеетесь, что никто не заметит дырявые носки или грязное пятно на подоле. Увы, но в реальности все получается с точностью до наоборот и окружающие могут не помнить, о чем вы с ними разговаривали, но вот ваш неопрятный вид они точно запомнят надолго.

Вы спокойно носите одежду не первой свежести

А точнее, если вы понимаете, что все чистое уже закончилось, а день большой стирки у вас еще впереди, тогда вы спокойно возьмете что-то из корзины для грязного белья. Но для начала убедитесь, что эта вещь еще вполне себе. Психологи утверждают, что как только вы научитесь организовывать свое время, тогда у вас просто не будет проблем с тем, что вам нечего надеть, потому что все грязное. Вы просто не будете забывать регулярно стирать и гладить одежду, а заодно позаботитесь о том, чтобы заранее подготовить базовый комплект одежды на каждый день недели. Именно так и поступают аккуратные женщины – они просто все планируют заранее.

Текст: Юлия Кальницкая

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