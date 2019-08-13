7 очевидных признаков, что вы слишком растворились в избраннике (и забыли о себе)

«Я не буду приобретать себе новый наряд, лучше куплю что-то своему любимому»

Никогда не стоит потакать желаниям других людей в ущерб своим собственным. Например, вы давно присмотрели себе новое платье, но на данный момент у вас ограниченный бюджет, поэтому вы решаетесь потратить эти деньги на костюм мужчине. «Он ведь проводит много времени на важных встречах, ему это нужнее», - рассуждаете вы, делая жест доброй воли. Вот только мужчина вряд ли оценит этот поступок так, как вы бы хотели. Он примет это как должное и отметит для себя, что с вашими желаниями можно не считаться – ведь вы же сами отодвинули себя на второй план. В конце концов он просто перестанет дарить вам подарки, оказывать знаки внимания или, делая какие-то покупки для себя, думать о том, что и вам бы не мешало что-то прикупить. А все ваши недовольства он будет лишь пожимать плечами. Ведь он помнит, как вы добровольно отказались от покупки ради него, так к чему сейчас ссоры и разборки? Например, одна семейная пара довела свои отношения до того, что муж, едва лишь у него поблекли (по его мнению) джинсы или рубашка перестала сидеть идеально, тут же мчался в торговый центр и возвращался оттуда с пакетами обновок. А жена тем временем довольствовалась теми вещами, которые у нее были в шкафу. Главе семейства ни разу в голову не пришло поинтересоваться, нужно ли что-то его супруге или нет. А все потому, что в самом начале их семейной жизни она поставила себя на второй план, демонстрируя, что его желания намного важнее, чем ее мечты. Стоит ли отметить, что скандалы, разборки и обиды – обычное явление в этой паре?

«Он не хочет, чтобы я занималась карьерой, поэтому мой диплом просто пылится на полке»

Как только вы забываете о своих амбициях и желаниях, вы тут же превращаетесь в этакое бесплатное приложение к мужчине, переставая вдохновлять его на новые подвиги. А зачем? Ведь он уже чувствует свое превосходство – вы сидите дома и занимаетесь детьми, а он развивается в том направлении, в котором считает нужным. У него нету духа соперничества или желания перепрыгнуть через голову и добиться чего-то большего. Вы перестаете мотивировать его на новые подвиги и, как результат, становитесь ему неинтересны. Чтобы этого не произошло, договоритесь со своим партнером о том, что у вас есть определенные цели, которые вы хотели бы достичь. Психологи напоминают, что если мужчина вас ценит и любит, он поможет вам в осуществлении задуманного, будет гордиться вашими достижениями и постарается сделать все, чтобы и самому выйти на новый уровень.

«Пусть я не высплюсь, но зато приготовлю ему вкусный завтрак»

Психологи уверяют, что как только вы начнете угождать мужчине (например, станете просыпаться пораньше, чтобы приготовить ему вкусный завтрак, несмотря на плохое самочувствие или список неотложных дел, который у вас накопился), ваш индекс привлекательности тут же начнет стремиться к нулю и, соответственно, кавалер начнет искать более подходящий вариант. Этакую строптивую женщину, которая не станет ежеминутно проверят, все ли хорошо у ее избранника, не нужно ли ему что-то. Напротив, она выстроит отношения таким образом, что это мужчина будет выполнять все ее прихоти, пытаясь завоевать расположение и возможность находится рядом.