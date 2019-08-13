7 очевидных признаков, что вы слишком растворились в избраннике (и забыли о себе)

«Возможно, я присоединюсь к вам сегодня. Но сначала уточню у своего благоверного»
Возможно кто-то решит поспорить, что «отпрашиваться» у благоверного – это не признак того, что вы растворились в партнере, а элементарная забота. Другими словами, вы себя успокаиваете, что делаете это для того, чтобы ваш мужчина знал, где вас искать, в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Или вы считаете, что это признак хорошего тона – ставить в известность близких людей относительно своих планов. У психологов на этот счет другое мнение. Зачем вам нужны такие отношения, когда приходится «отпрашиваться» и согласовывать каждый свой шаг с мужчиной? Здесь скорее речь идет о доверии – либо вы доверяете друг другу и не видите ничего плохого в том, чтобы ваш партнер встретился с друзьями/посетил какое-то мероприятие без вас или даже съездил в отпуск в одиночестве, либо вы ищите причины, чтобы ограничить таким образом свободу избранника.
«Вчера мы ходили на фильм, сегодня мы будем отдыхать дома, а завтра поедем к его друзьям»
Как только вы начинаете вместо «я» произносить «мы» и вместо своих планов выполнять то, что нравится вашему избраннику, вы теряете индивидуальность и начинаете проживать жизнь своего партнера. Ведь, возможно, вам не так уж сильно хотелось сходить на этот фильм или провести выходные вместе с его друзьями, ведь у вас в конце концов есть собственные, однако вы раз за разом совершаете те же промахи. И вот уже для друзей и родственников вы перестаете быть личностью, а превращаетесь в одно целое, с одинаковыми взглядами, мыслями и желаниями. В самом начале отношений, возможно, это и кажется милым, но со временем вас перестают замечать. А зачем? Ведь всем давно понятно, что вы сделаете так, как решит ваш избранник.
Фото: vostock-photo
«Я не буду приобретать себе новый наряд, лучше куплю что-то своему любимому»
Никогда не стоит потакать желаниям других людей в ущерб своим собственным. Например, вы давно присмотрели себе новое платье, но на данный момент у вас ограниченный бюджет, поэтому вы решаетесь потратить эти деньги на костюм мужчине. «Он ведь проводит много времени на важных встречах, ему это нужнее», - рассуждаете вы, делая жест доброй воли. Вот только мужчина вряд ли оценит этот поступок так, как вы бы хотели. Он примет это как должное и отметит для себя, что с вашими желаниями можно не считаться – ведь вы же сами отодвинули себя на второй план. В конце концов он просто перестанет дарить вам подарки, оказывать знаки внимания или, делая какие-то покупки для себя, думать о том, что и вам бы не мешало что-то прикупить. А все ваши недовольства он будет лишь пожимать плечами. Ведь он помнит, как вы добровольно отказались от покупки ради него, так к чему сейчас ссоры и разборки? Например, одна семейная пара довела свои отношения до того, что муж, едва лишь у него поблекли (по его мнению) джинсы или рубашка перестала сидеть идеально, тут же мчался в торговый центр и возвращался оттуда с пакетами обновок. А жена тем временем довольствовалась теми вещами, которые у нее были в шкафу. Главе семейства ни разу в голову не пришло поинтересоваться, нужно ли что-то его супруге или нет. А все потому, что в самом начале их семейной жизни она поставила себя на второй план, демонстрируя, что его желания намного важнее, чем ее мечты. Стоит ли отметить, что скандалы, разборки и обиды – обычное явление в этой паре?
«Он не хочет, чтобы я занималась карьерой, поэтому мой диплом просто пылится на полке»
Как только вы забываете о своих амбициях и желаниях, вы тут же превращаетесь в этакое бесплатное приложение к мужчине, переставая вдохновлять его на новые подвиги. А зачем? Ведь он уже чувствует свое превосходство – вы сидите дома и занимаетесь детьми, а он развивается в том направлении, в котором считает нужным. У него нету духа соперничества или желания перепрыгнуть через голову и добиться чего-то большего. Вы перестаете мотивировать его на новые подвиги и, как результат, становитесь ему неинтересны. Чтобы этого не произошло, договоритесь со своим партнером о том, что у вас есть определенные цели, которые вы хотели бы достичь. Психологи напоминают, что если мужчина вас ценит и любит, он поможет вам в осуществлении задуманного, будет гордиться вашими достижениями и постарается сделать все, чтобы и самому выйти на новый уровень.
«Пусть я не высплюсь, но зато приготовлю ему вкусный завтрак»
Психологи уверяют, что как только вы начнете угождать мужчине (например, станете просыпаться пораньше, чтобы приготовить ему вкусный завтрак, несмотря на плохое самочувствие или список неотложных дел, который у вас накопился), ваш индекс привлекательности тут же начнет стремиться к нулю и, соответственно, кавалер начнет искать более подходящий вариант. Этакую строптивую женщину, которая не станет ежеминутно проверят, все ли хорошо у ее избранника, не нужно ли ему что-то. Напротив, она выстроит отношения таким образом, что это мужчина будет выполнять все ее прихоти, пытаясь завоевать расположение и возможность находится рядом.
Фото: vostock-photo
«Не буду загружать его домашними делами, ведь он и так много работает»
Даже если вы работаете ничуть не меньше своего благоверного, вы почему-то все равно оберегаете его от домашних дел, считая, что он и так устает в течение дня, а вот вам ничего не стоит решить все бытовые вопросы, заняться воспитанием детей, спланировать ваш предстоящий отпуск, разобраться с назойливыми родственниками, продумать меню на неделю, закупить большое количество продуктов и тому подобное. И пока вы будете на цыпочках ходит вокруг уставшего кавалера, давая ему возможность лишний раз отдохнуть, он вообще перестанет вас уважать и будет принимать вашу заботу как должное. Поэтому не удивляйтесь, если со временем будете слышать недовольный возглас по поводу того, почему вы посмели потратить, скажем, час времени на себя любимую вместо того, чтобы и дальше выполнять все прихоти мужчины.
«Я буду ждать его звонка/визита в любое время дня и ночи»
Слишком доступные женщины (в данном случае имеются ввиду не те дамы, у которых кавалеров было больше, чем пальцев на руках, а те, которые «открыты» для своего избранника и днем и ночью», со временем теряют свою привлекательность в глазах мужчины, что, в свою очередь, приводит к разрыву отношений. Даже если вы очень сильно скучаете и действительно готовы оказывать поддержку любимому 24 часа в сутки, не стоит это демонстрировать настолько очевидно. Иначе кавалер решит, что раз он вас уже покорил, можно сконцентрироваться на новых вершинах. И, поверьте, как только в поле его зрения попадется подходящая кандидатура, вас тут же отправят в отставку. Чтобы этого не произошло, сразу же обозначьте свои границы, а заодно напомните, что вы не служба спасения, куда можно обратиться со своими жалобами и стенаниями. И уж тем более неприемлемо, если ваш кавалер вдруг начнет заявляться к вам исключительно в пьяном виде, потому как знает, что вы его примете абсолютно любого.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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