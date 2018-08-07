7 невероятных приемов спецагентов, которые сделают вас всеобщим любимчиком

Будьте максимально откровенны
Это, конечно, не значит, что нужно прямо с первых минут вываливать на собеседника ушат информации о себе-любимом, но не стоит пытаться что-то утаивать или перевирать факты. Поверьте, все это легко считывается и вместо хорошего расположения можно получить совершенно обратный эффект. Эксперты уверяют, что для установления симпатии необходимо доверие, поэтому расскажите о себе то, что считаете нужным (не вдаваясь в подробности) и заодно уточните у собеседника, какие у него планы и цели (особенно актуально это будет в том случае, если вы чувствуете, что вами начинают манипулировать).
Следите за своими жестами
Очень часто наши жесты говорят намного больше, чем мы бы того хотели. Например, если вы пытаетесь убедить собеседника в своей непричастности к тому или иному вопросу, но при том нервничаете и без конца теребите свой нос, то это явно указывает, что вы говорите неправду. И помните, что ваша улыбка производит на окружающих сильный эффект, поэтому будьте доброжелательны и открыты.
Дайте понять, что ваше время ограничено
Не стоит сразу же грузить собеседника своими проблемами, пускаясь в долгий рассказ обо всех своих родственниках до седьмого колена. Напротив, сразу же сообщите, что у вас есть буквально минутка для разговора, а затем вам нужно уходить. Эксперты утверждают, что эта фраза действует на окружающих расслабляюще и они перестают чувствовать себя неловко в вашей компании. После этого вы сможете вести диалог в том ключе, в котором вам нужно.
Меньше говорите и больше слушайте
«Болтун – находка для шпиона» - не зря плакаты с такой содержательной информацией висел практически во всех общественных местах СССР. Со временем, конечно, про подобные лозунги забыли, а зря! Чем меньше вы рассказываете о себе и внимательно слушаете собеседника, тем больше, по мнению экспертов, у вас будет информации о человеке, которую вы сможете использовать в своих целях. Благородных, разумеется.
Узнайте, чем интересуется ваш собеседник
Вместо того, чтобы говорить шаблонными фразами или вести разговор «ни о чем», лучше поинтересуйтесь, чем живет ваш собеседник, что ему нравится, чем бы он хотел заняться и так далее. Во-первых, так вы покажете человеку, что действительно внимательно его слушаете и во-вторых, продемонстрируете, что вам интересно знать о нем как можно больше. Это вызывает доверие и помогает установить симпатию.
Не указывайте окружающим на их ошибки
Игнорируйте свое желание постоянно поправлять собеседника или пуститься в долгий спор, лишь бы доказать свою правоту. Так вы не только поспособствуете скорейшему завершению беседы, но и настроите человека против вас. А это, поверьте, вам совершенно не нужно!
Разрешите высказаться другим, не комментируя и не осуждая
Даже если вы в корне не согласны с мнением окружающих и вас так и подмывает высказать все, что вы думаете по этому поводу, постарайтесь сдержаться! Вместо этого задавайте уточняющие вопросы и просто слушайте то, что говорит ваш собеседник – без упреков, сарказма и ссор. Согласно последним исследованиям реакции мозга на те или иные ситуации, люди, понимающие, что их слушают с нескрываемым интересом, получают удовлетворение, которое может сравниться или с крупным выигрышем, или с исполнением какого-то заветного желания.
Текст: Юлия Кальницкая
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