7 невероятных приемов спецагентов, которые сделают вас всеобщим любимчиком

Будьте максимально откровенны

Это, конечно, не значит, что нужно прямо с первых минут вываливать на собеседника ушат информации о себе-любимом, но не стоит пытаться что-то утаивать или перевирать факты. Поверьте, все это легко считывается и вместо хорошего расположения можно получить совершенно обратный эффект. Эксперты уверяют, что для установления симпатии необходимо доверие, поэтому расскажите о себе то, что считаете нужным (не вдаваясь в подробности) и заодно уточните у собеседника, какие у него планы и цели (особенно актуально это будет в том случае, если вы чувствуете, что вами начинают манипулировать).

Следите за своими жестами

Очень часто наши жесты говорят намного больше, чем мы бы того хотели. Например, если вы пытаетесь убедить собеседника в своей непричастности к тому или иному вопросу, но при том нервничаете и без конца теребите свой нос, то это явно указывает, что вы говорите неправду. И помните, что ваша улыбка производит на окружающих сильный эффект, поэтому будьте доброжелательны и открыты.

Дайте понять, что ваше время ограничено

Не стоит сразу же грузить собеседника своими проблемами, пускаясь в долгий рассказ обо всех своих родственниках до седьмого колена. Напротив, сразу же сообщите, что у вас есть буквально минутка для разговора, а затем вам нужно уходить. Эксперты утверждают, что эта фраза действует на окружающих расслабляюще и они перестают чувствовать себя неловко в вашей компании. После этого вы сможете вести диалог в том ключе, в котором вам нужно.

Меньше говорите и больше слушайте