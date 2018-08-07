logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7 невероятных приемов спецагентов, которые сделают вас всеобщим любимчиком

А вы знаете, как можно быстро расположить к себе других людей и добиться их симпатии? Мы собрали рекомендации главы отдела Федерального бюро расследований по поведенческому анализу Робина Дреека, которые помогут вам наладить контакт с собеседником практически с первой минуты общения и стать всеобщим любимчиком.

Будьте максимально откровенны

Это, конечно, не значит, что нужно прямо с первых минут вываливать на собеседника ушат информации о себе-любимом, но не стоит пытаться что-то утаивать или перевирать факты. Поверьте, все это легко считывается и вместо хорошего расположения можно получить совершенно обратный эффект. Эксперты уверяют, что для установления симпатии необходимо доверие, поэтому расскажите о себе то, что считаете нужным (не вдаваясь в подробности) и заодно уточните у собеседника, какие у него планы и цели (особенно актуально это будет в том случае, если вы чувствуете, что вами начинают манипулировать).

Следите за своими жестами

Очень часто наши жесты говорят намного больше, чем мы бы того хотели. Например, если вы пытаетесь убедить собеседника в своей непричастности к тому или иному вопросу, но при том нервничаете и без конца теребите свой нос, то это явно указывает, что вы говорите неправду. И помните, что ваша улыбка производит на окружающих сильный эффект, поэтому будьте доброжелательны и открыты.

Дайте понять, что ваше время ограничено

Не стоит сразу же грузить собеседника своими проблемами, пускаясь в долгий рассказ обо всех своих родственниках до седьмого колена. Напротив, сразу же сообщите, что у вас есть буквально минутка для разговора, а затем вам нужно уходить. Эксперты утверждают, что эта фраза действует на окружающих расслабляюще и они перестают чувствовать себя неловко в вашей компании. После этого вы сможете вести диалог в том ключе, в котором вам нужно.

Меньше говорите и больше слушайте

«Болтун – находка для шпиона» - не зря плакаты с такой содержательной информацией висел практически во всех общественных местах СССР. Со временем, конечно, про подобные лозунги забыли, а зря! Чем меньше вы рассказываете о себе и внимательно слушаете собеседника, тем больше, по мнению экспертов, у вас будет информации о человеке, которую вы сможете использовать в своих целях. Благородных, разумеется.

Узнайте, чем интересуется ваш собеседник

Вместо того, чтобы говорить шаблонными фразами или вести разговор «ни о чем», лучше поинтересуйтесь, чем живет ваш собеседник, что ему нравится, чем бы он хотел заняться и так далее. Во-первых, так вы покажете человеку, что действительно внимательно его слушаете и во-вторых, продемонстрируете, что вам интересно знать о нем как можно больше. Это вызывает доверие и помогает установить симпатию.

Не указывайте окружающим на их ошибки

Игнорируйте свое желание постоянно поправлять собеседника или пуститься в долгий спор, лишь бы доказать свою правоту. Так вы не только поспособствуете скорейшему завершению беседы, но и настроите человека против вас. А это, поверьте, вам совершенно не нужно!

Разрешите высказаться другим, не комментируя и не осуждая

Даже если вы в корне не согласны с мнением окружающих и вас так и подмывает высказать все, что вы думаете по этому поводу, постарайтесь сдержаться! Вместо этого задавайте уточняющие вопросы и просто слушайте то, что говорит ваш собеседник – без упреков, сарказма и ссор. Согласно последним исследованиям реакции мозга на те или иные ситуации, люди, понимающие, что их слушают с нескрываемым интересом, получают удовлетворение, которое может сравниться или с крупным выигрышем, или с исполнением какого-то заветного желания.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах