7 неожиданных вещей, крадущих вашу женскую энергию

Мусор, грязь и разбросанные вещи

Это мужчины могут перешагнуть через гору разбросанных на полу носков и прочего мусора и спокойно заняться своими делами. А вот женщины — существа более ранимые, поэтому вид беспорядка и грязи приводит их в отчаяние и вгоняет в стресс. Ведь природой так заложено, что дамы являются хранительницами очага и всячески обеспечивают комфорт и уют в доме. И когда все идет не так, как задумано, то это портит настроение и лишает гармонии. И о какой сексуальности может идти речь, когда женщина только и думает о том, как бы поскорее навести чистоту и красоту.

Бессонница

Ученые неоднократно заявляли: чтобы выглядеть привлекательными и молодыми, женщинам необходим продолжительный здоровый сон. А нарушения сна приводят к тому, что они не высыпаются, становятся злыми и неудовлетворенными. Кроме того, все это негативно сказывается на состоянии кожи и вызывает преждевременное старение. Потому, дамы, постарайтесь меньше нервничать и спать не меньше восьми часов в сутки.

Сексуальная неудовлетворенность

Некачественный секс, так же, как и его отсутствие, самым негативным образом сказывается не только на физическом, но и на психологическом здоровье женщины. Ведь дама расцветает лишь тогда, когда чувствует себя желанной, сексуально раскрепощенной и любимой. Но а если ее избранник всячески демонстрирует, что в постели она так себе (хотя зачастую и сам не может показать ничего выдающегося), постепенно теряет к ней интерес и начинает заглядываться по сторонам, то женщина замыкается в себе, перестает ощущать себя привлекательной и начинает обрастать всевозможными комплексами.