7 необычных вопросов от HR-менеджеров, которые помогут выявить ваши способности

«Можете назвать слово, которое характеризует вас в полной мере?»

Казалось бы, как можно описать себя (свой характер, привычки, способности) одним словом? Однако подобное упражнение поможет лучше узнать вас, понять, какого вы о себе мнения, оптимистично ли смотрите на жизнь или нет, готовы ли к критике или предпочитаете полагаться только на собственное мнение. Потренируйтесь, возможно вы тоже найдете емкое слово, которое в полной мере будет отражать ваш характер, вашу сущность.

«Как вы думаете, с каким животным вы ассоциируетесь?»

Еще один, казалось бы, простой вопрос, который требует от вас максимальной собранности и креативности. К тому же, исходя из того, какое животное вы выберете, будет указывать на ваши сильные и слабые стороны (например, лев или тигр укажет на ваш волевой характер, лидерские качества и на стремление добиваться своих целей любым путем, а вот панда, напротив, расскажет о вашей не конфликтности, мягкости и не желании брать на себя ответственность).

«Если бы вас попросили добавить что-то в ваше резюме, чтобы вы дописали?»

Если до этого соискатель держался весьма настороженно, обдумывая, как бы не провалить эту встречу, то подобный вопрос является для него некой «передышкой», когда можно отвечать не заученный текст, а дать волю своим эмоциям. Обычно в такие моменты человек раскрывает свой творческий потенциал – он начинает с жаром рассказывать о том, что мог бы еще указать в резюме, но посчитал, что это будет не совсем уместно. Именно в это время и можно увидеть, что он на самом деле представляет из себя и что именно его вдохновляет.