7 негативных мыслей, которые забирают вашу красоту и молодость

Гнев и мысленные споры с окружающими

То, что вы злитесь и срываетесь на окружающих, не принесет пользу ни вам, ни вашей внешности. Вспомните, вы тоже мысленно высказывали другим людям то, что на самом деле о них думаете? По словам психологов, гнев негативно сказывается на вашем здоровье, как психическом, так и физическом. Поэтому прежде чем костерить всех почем зря, сделайте глубокий вдох и выдох, постарайтесь сосредоточиться на том, что происходит вокруг вас, а заодно подумайте о том, что делает вас счастливее.

Выискивание проблем там, где и нет

Не стоит переживать по поводу лишних килограммов или несовершенства своей внешности – все люди разные и если для кого-то что-то кажется недостатком, то для других это не является проблемой. Психологи уверены, что многие комплексы вы придумали себе сами и это очень отравляет вам жизнь. Вы пытаетесь защититься от неодобрения окружающих и тем самым еще больше замыкаетесь в себе. Вместо того, чтобы выискивать недостатки, лучше сконцентрируйтесь на своих достоинствах и на том, как их подчеркнуть. Как только вы обретете уверенность, то и ваша внешность преобразится кардинальным образом.

Сожаление о прожитых годах

Молодость проходит и с этим ничего нельзя поделать. Однако современные методики позволяют выглядеть превосходно даже во взрослом возрасте. К тому же, в последнее время наблюдается такая тенденция, что люди в 50-60 лет следят за собой, ведут активный образ жизни и практически ни в чем не уступают молодым. Поэтому факт взросления нужно принимать как данность и не впадать в депрессию от количества прожитых лет. Психологи рекомендуют наслаждаться моментом и не переживать по пустякам.