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7 негативных мыслей, которые забирают вашу красоту и молодость

Недавнее исследование британских ученых показало, что негативные эмоции, стресс и грустные мысли могут отрицательно сказываться не только на вашем психоэмоциональном состоянии, но и на внешности. Быстрое увядание кожи, тусклый цвет лица, морщины – вот неполный список того, что может появиться, если вы ежедневно изводите и накручиваете себя. Ведь не зря говорят, что мироощущение формирует мысли, благодаря которым вы выглядите привлекательно (или не очень) в глазах окружающих. Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, какие мысли нужно срочно гнать от себя прочь, если вы не хотите произвести впечатление малопривлекательной угрюмой личности, которую не интересует в этой жизни ничего, кроме собственных переживаний.

Жалость к себе и зависть

Запомните, что «кислое выражение лица», да и постоянное нытье о том, что мир к вам не справедлив, не украшают никого, особенно женщин. Поэтому не зацикливайтесь на том, что вы не выспались или, что ваши заслуги не оценили по достоинству. Приучите себя начинать день с чего-нибудь позитивного – любимой музыки, легкого макияжа и подходящего наряда. Также постарайтесь выстроить свой график таким образом, чтобы ложиться спать до 12 часов носи, просыпаться не позже 8 часов утра и не пропускать регулярные спортивные тренировки. Тогда и времени для хандры не останется, поверьте.

Излишняя категоричность

Если вы постоянно убеждаете себя в том, что ваши параметры (да и поведение) далеки от совершенства, то наверняка вы не сможете найти любовь и стать счастливой. Однако эксперты уверены, что в большинстве случаев все эти мысли не имеют ничего общего с действительностью, и вы сами создаете себе проблемы на ровном месте. Попробуйте принять себя со всеми нюансами и сосредоточиться на своих сильных качествах.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Гнев и мысленные споры с окружающими

То, что вы злитесь и срываетесь на окружающих, не принесет пользу ни вам, ни вашей внешности. Вспомните, вы тоже мысленно высказывали другим людям то, что на самом деле о них думаете? По словам психологов, гнев негативно сказывается на вашем здоровье, как психическом, так и физическом. Поэтому прежде чем костерить всех почем зря, сделайте глубокий вдох и выдох, постарайтесь сосредоточиться на том, что происходит вокруг вас, а заодно подумайте о том, что делает вас счастливее.

Выискивание проблем там, где и нет

Не стоит переживать по поводу лишних килограммов или несовершенства своей внешности – все люди разные и если для кого-то что-то кажется недостатком, то для других это не является проблемой. Психологи уверены, что многие комплексы вы придумали себе сами и это очень отравляет вам жизнь. Вы пытаетесь защититься от неодобрения окружающих и тем самым еще больше замыкаетесь в себе. Вместо того, чтобы выискивать недостатки, лучше сконцентрируйтесь на своих достоинствах и на том, как их подчеркнуть. Как только вы обретете уверенность, то и ваша внешность преобразится кардинальным образом.

Сожаление о прожитых годах

Молодость проходит и с этим ничего нельзя поделать. Однако современные методики позволяют выглядеть превосходно даже во взрослом возрасте. К тому же, в последнее время наблюдается такая тенденция, что люди в 50-60 лет следят за собой, ведут активный образ жизни и практически ни в чем не уступают молодым. Поэтому факт взросления нужно принимать как данность и не впадать в депрессию от количества прожитых лет. Психологи рекомендуют наслаждаться моментом и не переживать по пустякам.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Каждодневные дела и заботы

Очень сложно каждый день следить за тем, чтобы не забыть выполнить самые важные поручения. Эти заботы отражаются не самым лучшим образом на вашей внешности: потерянный взгляд, морщины, мешки под глазами, суетливость и так далее. Чтобы не держать в голове сотню подобных мыслей и не упустить ничего важного, психологи рекомендуют воспользоваться специальным мобильным приложением, планером или гугл-календарем. И пусть техника вам напоминает о том, что нужно делать в тот или иной момент, а вы пока сможете расслабиться и заняться более приятными делами.

Недовольство своей жизнью

Уверенность в том, что другие живут лучше, чем вы, тоже способна испортить настроение и негативным образом отразиться на вашей внешности. Психологи уверяют, что чувство несправедливости и зависти приводит к преждевременному старению и превращает вас в эдакую брюзгу (вне зависимости от того, какая цифра указана в вашем паспорте, окружающие будут воспринимать вас гораздо старше). Чтобы этого не произошло, перестаньте корить себя по любому поводу и научитесь ценить даже маленькие свои победы. И не забывайте, что если хотите изменить свою жизнь, то начните с себя.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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