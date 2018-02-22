Летчик/пилот

Еще некоторое время назад казалось немыслимым, чтобы за штурвал самолета смогла сесть женщина. Однако дамы и тут показали себя отнюдь не слабым полом и потеснили мужчин в рядах летчиков. Так, например, первой дипломированной русской женщиной-пилотом стала Лидия Зверева — дочь генерала Виссариона Лебедева, которая виртуозно выполняла не только мертвую петлю Нестерова, но также штопор Арцеулова и пикирование с выключенным мотором.

Водитель такси

В наше время женщина-водитель уже, кажется, никого не удивляет. Во многих странах, например, даже придумали такси для женщин, и машинами там управляют, соответственно, исключительно дамы. А первопроходцем в этой сфере стала немка Элизабет фон Папп, которая в 1908 году села за руль открытого автомобиля Adler и доказала, что барышни могут управлять машиной ничуть не хуже мужчин. Кстати, по статистике, дамы реже попадают в аварии на дорогах. И это потому, что они не пытаются показать остальным участникам движения, кто тут самый главный.

Капитан морского судна

Женщина на корабле к несчастью? Вот уж чушь! Именно так думают представительницы прекрасного пола, которые твердо решили связать свою жизнь с мореплаванием. И, стоит отметить, у них это отлично получилось. Именно в конце XX века барышням разрешили осваивать эту профессию, и первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания стала наша соотечественница Анна Щетинина, которой на тот момент едва исполнилось 27 лет.

Спасатель

Казалось бы, ну кого может спасти женщина, которая не всегда может определить, что она сама хочет в тот или иной момент. Но на самом деле на сегодняшний день в рядах спасателей можно увидеть большое количество дам, которые мужественно преодолевают все трудности, связанные с этой нелегкой профессией.