7 моментов в любви, с которыми справятся только любящие пары

Долгая разлука

Расстояние может быть серьезным испытанием для пары, однако если вы действительно любите друг друга, то никакая разлука не сможет разрушить ваши отношения. К тому же, по словам экспертов, у партнеров, которые доверяют друг другу, не должно быть зависимостей. Вы можете иметь свои увлечения, встречаться с друзьями или заниматься саморазвитием без опасения услышать неодобрение со стороны своего избранника. Научитесь самостоятельности и не бойтесь отпускать человека, если того требует ситуация.

Угасание страсти

Понятно, что в самом начале отношений эмоции просто зашкаливают и вы используете любую возможность, чтобы уединиться. Со временем страсть угасает и это нормально. Если вам в какой-то период не хочется заниматься с партнером, если вы себя неважно чувствуете или у вас завал на работе, то отношения не должны давать трещину, а наоборот, вы с партнером можете переключиться на что-то другое и вернуться к интиму тогда, когда оба будете к этому готовы. Психологи напоминают, что отношения – это не только секс, поэтому если у вас есть общие интересы и увлечения, значит ваш союз выдержит испытание на прочность.

Ревность и чувство собственничества

Психологи напоминают, что партнер не является вашей собственностью и не должен отчитываться обо всем, что он делал, когда вас не было рядом. А что касается ревности, то, по мнению тех же экспертов, это говорит лишь о вашей собственной неуверенности. Другими словами, вы настолько себя не цените и не уважаете, что вам постоянно мерещится, будто супруг изменяет направо и налево. Попробуйте выдохнуть и начните доверять своему партнеру. Если не только его слова, но и действия говорят о том, что он действительно испытывает к вам сильные эмоции, значит так и есть, и не стоит проверять на прочность его чувства сценами ревности.