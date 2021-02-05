7 моментов в любви, с которыми справятся только любящие пары
Отсутствие денег и связей
Как гласит народная мудрость, в богатстве и здравии легко стоить отношения и сохранять свой брак, а вы попробуйте ужиться с человеком, скажем, на весьма скромной жилплощади, постоянно считая дни до получки. Представили? Ответьте себе честно: смогли бы вы разделить с человеком бедность и лишения? Или все же вам ближе стабильность и достаток? По словам психологов, любящие пары с достоинством пройдут испытания и будут вместе улучшать свое материальное положение (без ссор и упреков).
Вмешательство родственников в вашу жизнь
Еще один непростой момент, из-за которого распадаются многие пары – слишком активное вмешательство родственников в их личную жизнь. Психологи напоминают, что нельзя позволять окружающим вставать между вами и влиять на ваши отношения. Безусловно, очень важно найти общий язык с родственниками, но это не значит, что вы обязаны слепо следовать их советам и рекомендациям. Вы вполне взрослые и самостоятельные, поэтому отлично со всем справитесь без советчиков.
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Долгая разлука
Расстояние может быть серьезным испытанием для пары, однако если вы действительно любите друг друга, то никакая разлука не сможет разрушить ваши отношения. К тому же, по словам экспертов, у партнеров, которые доверяют друг другу, не должно быть зависимостей. Вы можете иметь свои увлечения, встречаться с друзьями или заниматься саморазвитием без опасения услышать неодобрение со стороны своего избранника. Научитесь самостоятельности и не бойтесь отпускать человека, если того требует ситуация.
Угасание страсти
Понятно, что в самом начале отношений эмоции просто зашкаливают и вы используете любую возможность, чтобы уединиться. Со временем страсть угасает и это нормально. Если вам в какой-то период не хочется заниматься с партнером, если вы себя неважно чувствуете или у вас завал на работе, то отношения не должны давать трещину, а наоборот, вы с партнером можете переключиться на что-то другое и вернуться к интиму тогда, когда оба будете к этому готовы. Психологи напоминают, что отношения – это не только секс, поэтому если у вас есть общие интересы и увлечения, значит ваш союз выдержит испытание на прочность.
Ревность и чувство собственничества
Психологи напоминают, что партнер не является вашей собственностью и не должен отчитываться обо всем, что он делал, когда вас не было рядом. А что касается ревности, то, по мнению тех же экспертов, это говорит лишь о вашей собственной неуверенности. Другими словами, вы настолько себя не цените и не уважаете, что вам постоянно мерещится, будто супруг изменяет направо и налево. Попробуйте выдохнуть и начните доверять своему партнеру. Если не только его слова, но и действия говорят о том, что он действительно испытывает к вам сильные эмоции, значит так и есть, и не стоит проверять на прочность его чувства сценами ревности.
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Проблемы со здоровьем
«В горе и радости», - заканчиваются практически все клятвы, которыми влюбленные обмениваются во время свадебной церемонии. Согласитесь, что сказать проще, чем выполнить свое обещание. И зачастую новоиспеченные молодожены забывают о своих обещаниях, оставив супруга один на один с каким-то недугом. Мы не имеем ввиду простуду или ОРВИ, с этими заболеваниями вторые половинки еще готовы мириться. Но вот когда дело касается чего-то более серьезного, то не каждый соглашается посвятить свою жизнь партнеру, позабыв о собственных желаниях и потребностях. Остаются лишь самые стойкие и преданные, по мнению психологов. Безусловно, никто никого заставлять не может и этот выбор каждый для себя делает сам. Но если вдруг вы столкнулись с чем-то подобным и ваш избранник вас поддержал, пройдя весь путь «от» и «до» до конца, также, как и вы поступили бы при возникновении похожей ситуации, то это явно свидетельствует о том, что у вас настоящие зрелые чувства, а не влюбленность или страсть, которая, увы, очень быстро проходит.
Личные неприятности
У каждого из нас бывают потери, когда, например, мы остаемся без работы и без близких. И если с работой более или менее все можно решить, то, когда уходят родные люди, то очень важно, чтобы рядом был партнер, который смог бы поддержать и оказать посильную помощь. Ну, или просто был бы рядом в тяжелую минуту, чтобы вы могли хотя бы немного отвлечься от грустных мыслей и постепенно вернулись к нормальной жизни.
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