7 ложных представлений о браке, которые убивают чувства и ведут к разводу

Почему-то многим молодоженам кажется, что чем больше времени они будут проводить вместе, тем крепче будет ваш союз. Они мало того, что дома все делают вместе, имеют общий круг общения, так еще и устраиваться работать в одну компанию, чтобы, так сказать, закрепить результат. Однако психологи призывают не заблуждаться на этот счет и давать друг другу возможность отдохнуть и побыть в одиночестве. Нет ничего страшного в том, чтобы отправиться куда-то без своей второй половинки или встретиться со своими друзьями, пока он отдыхает со своей компанией. Так вы начнете скучать по своему партнеру и еще больше будете ценить друг друга.

«Ты принадлежишь только мне»

Тут не лишним будет напомнить, что любовь и собственничество – это не одно и то же, к тому же крепостное рабство отменили в далеком 1861 году, поэтому ваша вторая половинка не может всецело вам принадлежать. И то, что вы заключили брак, не дает вам право полностью распоряжаться временем (и волей) своего избранника, точно также, как и он не вправе требовать от вас, чтобы вы всецело принадлежали ему. У вас могут быть свои интересы, свои мечты и круг друзей, общение с которыми для вас очень много значит. И если человек, с которым вы расписались, не понимает этого и требует, чтобы вся ваша вселенная заключалась в нем одном, чтобы вы отказались от своих идей и планов, ради его счастливого будущего, то вам стоит задуматься. Ведь подобное поведение скорее свидетельствует об эгоизме и отсутствии уважения, чем о страстной любви. Разумеется, при создании союза, вы берете на себя определенные обязательства, так же, как и ваш избранник, но ни в коем случае не нарушаете личные границы и не заставляете вторую половинку идти против своих принципов, лишь бы угодить вам. Лучше заранее обсудить такие моменты, чтобы потом не стала неприятным сюрпризом обязанность отчитываться 24 часа в сутки перед благоверным или проводить все свое время исключительно с ним, позабыв о родных и близких.