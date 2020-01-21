7 хитростей, которые помогают мужчинам безошибочно определять ваш возраст
«Я не понимаю! Как он вычислил мой возраст. если я нигде не светила документами, да и наши общие знакомые до сих пор думают, что мне немного за 20», - 37-летняя Светлана негодовала. Молодая женщина только недавно начала встречаться с успешным 38-летним мужчиной и очень гордилась тем, что выглядит рядом с ним просто девочкой. Хорошие гены плюс регулярное посещение спортзала и косметолога сделали свое дело – Светлана действительно выглядела намного моложе своих ровесниц и могла составить достойную конкуренцию юным моделям. «Представляешь! Я ему кокетливо намекнула, что моложе него, так он усмехнулся и заявил, что всего лишь на год или два, что, по его мнению, не является большой разницей. Вот, как ему удалось?» - не унималась Светлана, придирчиво разглядывая себя в зеркало. И если раньше она была на 100% уверена в том, что еще много лет будет сражать наповал представителей сильного пола своей красотой и молодостью, то теперь серьезно задумалась. Если мужчины уже понимают, что ей далеко за 20, то что ей тогда делать дальше? На примере нашей героини разберем, какие признаки выдали в ней взрослую особу и что с этим делать.
Глаза в глаза
«Одинокая женщина смотрит по-особенному – оценивающе», - помните знаменитую фразу из культового советского фильма «Москва слезам не верит»? То же самое можно сказать и о взрослой даме – ее взгляд отличается, да и собравшиеся мимические морщинки вокруг глаз тоже выдают ее с головой. К тому же, некоторые особо опытные мужчины обращают внимание на веки – там кожа особенно чувствительна и если ей не уделять должное внимание (не увлажнять, не поддерживать тонус мышц в этой зоне, пренебрегать здоровым образом жизни и так далее), то можно определить, насколько отчаянно пытается скрыть свои истинный возраст дама. Эксперты обращают внимание на тот факт, что когда женщина мало спит, постоянно испытывает стресс и долго сидит за компьютером, у нее отекают веки и появляются мешки под глазами, которые тоже прибавляют ей несколько лет.
Звонкий голосок
Несмотря на то, что многие дамы уверены, что с возрастом их голос остается таким же звонким, каким был еще в школе, однако это не так. Эксперты утверждают, что со временем связки теряют эластичность, слабеют, меняется тембр и голос становится чуть более глухим. В США в последнее время набирает популярность операция по «подтяжке» голоса, причем на данную процедуру соглашаются не только женщины, мечтающие «омолодить» свой голос, но и мужчины, которые хотят, чтобы их возраст было сложнее определить (те же дикторы, например).
Фото: vostock-photo
Парфюм «с историей»
Недавние исследования японских специалистов доказали, что с возрастом меняется и женский запах. Происходит это потому, что в нашем организме содержатся жирные кислоты, в результате распада которых выделяются пахучие вещества – ноненалы, и с годами распад и выделение этих веществ, соответственно, происходит активнее. «Но ведь можно скорректировать данный нюанс ароматом?» - зададите вы вполне резонный вопрос. Можно, но… Выбранный вами парфюм также красноречиво намекнет мужчине о вашем возрасте – взрослая дама предпочтет тяжелые горькие или сладкие ароматы в то время, как юная особа выберет цветочные или фруктовые. Небольшой лайфхак. Если хотите «скосить» себе несколько лет, то выбирайте грейпфрутовые нотки, они заставят мужчину поверить, что вы моложе.
Слишком яркий макияж и сложная прическа
Разумеется, в большинстве случаев речь идет о наличии/отсутствии чувства вкуса и меры. Но почему-то многие дамы пытаются за обилием косметики скрыть свой истинный возраст в то время, как юным девушкам достаточно лишь пройтись тушью по ресницам и нанести на губы бесцветный блеск. Это и понятно, ведь, во-первых, их кожа более ухожена и не нуждается в корректировке косметическими средствами, а во-вторых, нет ничего более прекрасного чем молодость, которую не стоит портить слишком обильным макияжем. Еще одна крайность – полное отсутствие макияжа. Дама, которая совсем отказалась от косметики, тоже априори выглядит намного взрослее, по мнению мужчин. Что касается прически, то экспериментировать со своей шевелюрой предпочитают девушки, а вот женщины выбирают такие стрижки, которые одинаково хорошо будут смотреться как с укладкой, так и без (легкие локоны, прямые волосы, короткая стрижка и так далее).
Безупречный внешний вид
Ни для кого не секрет, что стиль женщины меняется в зависимости от возраста и ее образа жизни. И если в юности она могла позволить себе всевозможные эксперименты, то с годами предпочла остановиться на более консервативных вариантах. После 30 лет, когда даме уже нет нужды пускать пыль в глаза и кому-то что-то доказывать, она может остановиться на индивидуальности и выбирать то, что ей действительно идет (а не то, что модно или престижно). Поэтому не сложно понять, что если женщина одевается просто и со вкусом, то скорее всего она перешагнула определенный возрастной рубеж.
Фото: vostock-photo
Манера поведения
К определенному возрасту каждый человек (и мужчины, и женщины) уже точно знает, что он из себя представляет и чего хочет от жизни. С годами у него возрастает уверенность в себе и в том, на что он готов пойти ради достижения каких-то целей. И если действия молодых людей определяются нервозностью, импульсивностью и нелогичностью, то дамы 30+ отличаются уверенностью (даже решительностью) и активностью именно там, где это действительно необходимо (юношеский максимализм остается в прошлом, уступая место взвешенным и разумным поступкам).
Отдых и отношение к крепким напиткам
Мужчины четко определяют возраст своей новой пассии по тому месту, где она предпочитает проводить время – понятно, что девушки, едва достигнувшие совершеннолетия, будут отрываться на дискотеках, барышни до 30 выберут новомодные клубы или бары, а те кому «слегка за», предпочтут проводить свой досуг в театрах и прочих культурных заведениях. А чтобы определить возраст своей спутницы чуть точнее, нередко представители сильного пола уже на первом свидании проводят «психологический тест»: незрелые девушки могут выпить «все, что горит», зачастую смешивая то, что априори не рекомендуется смешивать, а вот дамы в возрасте предпочитают вино, либо какой-то крепкий напиток, в котором точно разбираются, либо вовсе вежливо отказываются от алкоголя и заменяют его чашечкой кофе.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!