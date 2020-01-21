7 хитростей, которые помогают мужчинам безошибочно определять ваш возраст

«Я не понимаю! Как он вычислил мой возраст. если я нигде не светила документами, да и наши общие знакомые до сих пор думают, что мне немного за 20», - 37-летняя Светлана негодовала. Молодая женщина только недавно начала встречаться с успешным 38-летним мужчиной и очень гордилась тем, что выглядит рядом с ним просто девочкой. Хорошие гены плюс регулярное посещение спортзала и косметолога сделали свое дело – Светлана действительно выглядела намного моложе своих ровесниц и могла составить достойную конкуренцию юным моделям. «Представляешь! Я ему кокетливо намекнула, что моложе него, так он усмехнулся и заявил, что всего лишь на год или два, что, по его мнению, не является большой разницей. Вот, как ему удалось?» - не унималась Светлана, придирчиво разглядывая себя в зеркало. И если раньше она была на 100% уверена в том, что еще много лет будет сражать наповал представителей сильного пола своей красотой и молодостью, то теперь серьезно задумалась. Если мужчины уже понимают, что ей далеко за 20, то что ей тогда делать дальше? На примере нашей героини разберем, какие признаки выдали в ней взрослую особу и что с этим делать.

Глаза в глаза

«Одинокая женщина смотрит по-особенному – оценивающе», - помните знаменитую фразу из культового советского фильма «Москва слезам не верит»? То же самое можно сказать и о взрослой даме – ее взгляд отличается, да и собравшиеся мимические морщинки вокруг глаз тоже выдают ее с головой. К тому же, некоторые особо опытные мужчины обращают внимание на веки – там кожа особенно чувствительна и если ей не уделять должное внимание (не увлажнять, не поддерживать тонус мышц в этой зоне, пренебрегать здоровым образом жизни и так далее), то можно определить, насколько отчаянно пытается скрыть свои истинный возраст дама. Эксперты обращают внимание на тот факт, что когда женщина мало спит, постоянно испытывает стресс и долго сидит за компьютером, у нее отекают веки и появляются мешки под глазами, которые тоже прибавляют ей несколько лет.

Звонкий голосок

Несмотря на то, что многие дамы уверены, что с возрастом их голос остается таким же звонким, каким был еще в школе, однако это не так. Эксперты утверждают, что со временем связки теряют эластичность, слабеют, меняется тембр и голос становится чуть более глухим. В США в последнее время набирает популярность операция по «подтяжке» голоса, причем на данную процедуру соглашаются не только женщины, мечтающие «омолодить» свой голос, но и мужчины, которые хотят, чтобы их возраст было сложнее определить (те же дикторы, например).