7 качеств столичных жителей, которые раздражают провинциалов

Никакого понятия о гостеприимстве и домашних застольях

В столице действительно не принято такое понятие, как «я шел мимо, дай, думаю, зайду» или «мне нужно где-то переночевать, я останусь у тебя?». Одно дело, если об этом просит ваш близкий человек, но совсем другое – если с подобной просьбой к вам обращается практически посторонний. И многие провинциалы с грустью вспоминают о веселых посиделках в своем родном городке, когда можно было без приглашения заглянуть «на огонек» и перекусить чем-то вкусненьким.

Большинство столичных жителей предпочитают устраивать встречи за стенами родного дома и уж точно не будут накрывать вам щедрый стол, чтобы удовлетворить ваш гастрономический вкус. А если вы и попадете в дом к местному жителю, то максимум вас угостят чашечкой чая или кофе и с упоением будут обсуждать последние новости или то же искусство.

Взгляд свысока и высокомерная улыбка

Большинство приезжих отмечают, что столичные жители слишком неприветливы, неулыбчивы, да и местами даже агрессивны. Они ведь у себя привыкли поступать от всей «широты своей души», поэтому вся эта холодная вежливость их действительно раздражает. А еще они никак не могут привыкнуть к тому, что здесь принято держать дистанцию и уважать личное пространство (в том числе уважительно обращаться к незнакомым людям на «Вы»). И не нужно виснуть на человеке, хлопать его по плечу или бесцеремонно обращаться, если вы его видите лишь первый-второй раз в своей жизни.

Но при этом, если у вас действительно возникла проблема (вы заблудились, вам не хватает мелочи на метро и так далее), столичные жители обязательно откликнутся и точно не оставят вас в беде. Это касается реальной помощи, а не тех моментов, когда некоторые специально придумывают слезливые истории, пытаясь выудить у доверчивых граждан побольше денег.

Отсутствие интереса к новым местам

Совпадение или нет, но обычно, когда спрашиваешь у местных жителей о той или иной достопримечательности или о событиях, связанных с каким-либо местом, да и просто дорогу, они теряются и не могут сказать ничего вразумительного. Нет, безусловно в своем районе они еще ориентируются, но вот о новых местах даже не слышали и им в принципе не так интересна история, которая здесь происходила. Оно и понятно: со временем город настолько разросся и преобразился, что некоторые улицы (переулки и другие памятные места) безвозвратно канули в Лету, поэтому и уследить за всеми преображениями действительно сложно.

Лень и нежелание строить карьеру