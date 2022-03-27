7 главных «пожирателей» времени, о которых вы даже не подозреваете

Пожиратель 3. Хваленая многозадачность — выполняй поочередно

Принцип «все и сразу» вреден и приводит к потере времени. Хочется как лучше, включаем режим многозадачности, но на выходе получаем много начатого и ничего не законченное либо законченное, но без нужного качества. Потому что мозг умеет делать хорошо и вовремя только что-то одно, параллельно, возможно, но только то, что на «автомате». Например, пою известную мне песню и варю суп. Суп варю с вниманием, а песню пою, не вникая, не задумываясь. Как только теряю слова, начинаю переключаться на поиск этих слов, так обязательно что-то убежит, подгорит на плите. Так как сознание переключилось на песню и качество приготовления супа ушло на второй план.

Пожиратель 4. Неорганизованность, «бумажные» завалы — приберись, расхламись

Бардак на столе — бардак в голове. Иногда бардак — это целая система, где внешне неприглядная куча вещей оказывается вполне себе упорядоченной системой размещения. Но это иногда и у некоторых людей. У всех нас бардак — это яркий пожиратель эффективности: невозможность найти быстро нужный файл, вещь, контакт приводит к потере времени, сил, негативным эмоциям.

Пожиратель 5. Недостаток мотивации — найди, что тебя вдохновит

Мотивация — состояние, без которого делается все долго, путанно, часто без результата. Просто набор действий, которые могут утром вести к одному, в обед к другому, а вечером к третьему, т. е. в конечном счете не вести никуда, а значит, мы теряем много времени и ничего не получаем при этом.