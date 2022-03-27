7 главных «пожирателей» времени, о которых вы даже не подозреваете

7 главных «пожирателей» времени, о которых вы даже не подозреваетеПсихолог Елена Мильто — о том, как стать эффективнее
Елена Мильто
Кандидат психологических наук, популяризатор психологии эффективности, автор методики «Шэфф-мышление»
Можно ли быть эффективным человеком, человеком, выбирающим самый короткий путь, самое адекватное решение, выбирающим режим экономии своих ресурсов, но добивающимся при этом отличных результатов, и не дружить со временем? Конечно, нет! Эффективный человек — это всегда тот, кто уважает время и понимает его реальную ценность. Именно поэтому человек с эффективным мышлением четко знает то, что «убивает» время, и смело справляется с пожирателями времени и эффективности, постоянно прокачивая свое мышление:
Пожиратель 1. Нечеткая постановка или отсутствие цели
Сколько бы ни написано было книг, ни придумано техник, в большинстве своем люди живут с мышлением «как получится», не озаботившись постановкой цели, опираясь на русский «авось» и фаталистичное «значит не судьба». И это главный пожиратель нашего времени, потому что невозможно прийти к цели, если саму цель мы не сформулировали.
Пожиратель 2. Нет приоритета в делах — проранжируй свой задачник
Когда мы не даем себе шанса подумать, что сегодня важно, а что может и подождать, что необходимо именно для нас, а что нам навешивают, тогда и возникает перегиб сторону потери времени на дела, которые нам не нужны или нужны, но не сейчас, а все самое срочное и важное теряется. Это когда вечером мы спрашиваем себя, а чем был наполнен наш день, что сделали, и расстраиваемся, когда понимаем, что была сплошная суета и мелкие задачки, да еще и не свои. Например, весь день помогали коллегам, сыну, мужу, маме, а на свои дела осталась только ночь.
Фото: freepik.com
Пожиратель 3. Хваленая многозадачность — выполняй поочередно
Принцип «все и сразу» вреден и приводит к потере времени. Хочется как лучше, включаем режим многозадачности, но на выходе получаем много начатого и ничего не законченное либо законченное, но без нужного качества. Потому что мозг умеет делать хорошо и вовремя только что-то одно, параллельно, возможно, но только то, что на «автомате». Например, пою известную мне песню и варю суп. Суп варю с вниманием, а песню пою, не вникая, не задумываясь. Как только теряю слова, начинаю переключаться на поиск этих слов, так обязательно что-то убежит, подгорит на плите. Так как сознание переключилось на песню и качество приготовления супа ушло на второй план.
Пожиратель 4. Неорганизованность, «бумажные» завалы — приберись, расхламись
Бардак на столе — бардак в голове. Иногда бардак — это целая система, где внешне неприглядная куча вещей оказывается вполне себе упорядоченной системой размещения. Но это иногда и у некоторых людей. У всех нас бардак — это яркий пожиратель эффективности: невозможность найти быстро нужный файл, вещь, контакт приводит к потере времени, сил, негативным эмоциям.
Пожиратель 5. Недостаток мотивации — найди, что тебя вдохновит
Мотивация — состояние, без которого делается все долго, путанно, часто без результата. Просто набор действий, которые могут утром вести к одному, в обед к другому, а вечером к третьему, т. е. в конечном счете не вести никуда, а значит, мы теряем много времени и ничего не получаем при этом.
Фото: pixabay
Пожиратель 6. Ошибки в коммуникациях — учись общаться
Неспособность сказать «нет», излишняя красноречивость, неполная информированность при приемке задания, чрезвычайное погружение в детали, замалчивание сложностей, затяжные совещания, суетливость, отсутствие целей разговоров и другие несовершенства коммуникаций приводят к тому, что время утекает сквозь пальцы, оставляя усталость, недовольство, тревожность и выгорание.
Пожиратель 7. Социальные сети, интернет, сериалы — дозируй будильником
Мы живем в скоростном потоке информации, и если не научиться ему противостоять, он нас захватывает и уносит в пучину потери времени. Мы заходим полистать 5 минут соцсети, а приходим в сознание за полночь. Мы включаем одну серию нового сериала, а очнемся, когда ребенок утром попросит каши.
Это был перечень основных «пожирателей времени». С ними можно и нужно справляться. Как!? Это нужно осознать, заметить и избавиться. Берегите время!
Фото: pixabay, freepik