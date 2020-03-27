7 эмоционально истощающих привычек, которые подрывают ваше здоровье
Беспорядок в доме и голове
Психологи не зря говорят что ваш дом – отражение того что происходит у вас в душе Другими словами если у вас дома наблюдается постоянный бардак то не стоит удивляться тому что и в вашей жизни (а заодно в голове) царит такой же хаос и стойкое ощущение того что ничего уже не изменится Чтобы обрести эмоциональное спокойствие (а заодно и привлечь счастье и благополучие в свое жилище) постарайтесь не пренебрегать элементарными правилами гигиены а заодно приучите себя к регулярной генеральной уборке И тогда вы увидите что не только ваш дом засияет чистотой но и жизнь начнет меняться в лучшую сторону.
Пренебрежительное отношение к здоровью
Если вы хотите как можно дольше оставаться молодой, красивой и здоровой, то не следует пренебрежительно относиться к себе и своим потребностям. Не затягивайте поход к врачу лишь потому, что вам показалось, что легкое недомогание пройдет самой собой или вам помогут «бабушкины» методы. Прислушайтесь к своему организму, постарайтесь больше отдыхать и высыпаться, и тогда ваше физическое и эмоциональное здоровье будет в норме.
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Завышенные ожидания
Не зря в народе говорят, что если возможности совпадают с желаниями, то тогда все получается идеально. Другими словами, чтобы не испытывать разочарование и апатию от того, что реальность сильно разнится с тем, что вы себе представляли изначально, постарайтесь избавиться от завышенных ожиданий и объективно оценивать текущее положение дел. В противном случае вы так и будете считать себя неудачником и не сможете реализовать задуманное именно из-за боязни, что конечный результат вам не понравится.
Ответственность за всех и вся
Ваша привычка взваливать на себя груз чужой ответственности тоже может сыграть с вами злую шутку. Понятно, что друзьям и близким сложно отказать в помощи и поддержке, однако если вы и чужим людям подставляете плечо, переживая их неудачи как свои собственные, то очень быстро можете эмоционально выгореть и подорвать свое здоровье. Психологи напоминают, что общение надо строить таким образом, чтобы оно не выматывало и не вредило вам. Постарайтесь держать дистанцию с теми, кто привык вываливать негатив на других людей и «подзаряжаться» их энергией, а заодно научитесь говорить «нет» и не принимайте близко к сердцу то, что вас не касается.
Острое реагирование на неудачи
Безусловно, все мы в какой-то период жизни сталкиваемся с теми или иными проблемами, а у некоторых состояние «черной или серой полосы» и вовсе длится годами, однако это не повод опускать руки и страдать от безысходности. Даже если вы не можете оставаться равнодушным, когда вокруг творится несправедливость или то, что вы выстраивали так долго вдруг начало рассыпаться буквально на глазах, постарайтесь взять контроль над своей тревожностью и негативными мыслями. Иначе постоянное беспокойство, сменяющееся резким возбуждением, бессонница, стресс и нежелание трезво оценить ситуацию, может привести к серьезным психологическим проблемам, с которыми справиться поможет лишь специалист. Научитесь контролировать свои эмоции и используйте неудачи как возможности попробовать что-то новое и еще более перспективное.
Фото: pexels.com
Неправильно расставленные приоритеты
Если вы каждый день просыпаетесь с мыслью о том, что вся ваша жизнь стала напоминать лишь бессмысленный бег по кругу и нет никакой надежды, что когда-нибудь это все изменится, то немудрено, что со временем ваше хорошее самочувствие тоже сойдет на нет. Незнание того, что именно вы хотите получить от жизни и неумение правильно расставить приоритеты, может в конце концов негативно сказаться на вашем самочувствии (и на взаимоотношениях с окружающими). По словам экспертов, если хвататься за все сразу, так и не доводя ни одно из дел до конца, то можно заработать кучу комплексов и окончательно разочароваться в жизни. Чтобы этого не произошло, попробуйте проанализировать текущую ситуацию и понять, что на самом деле вы бы хотели добиться. Иначе эмоциональное истощение, выгорание и психоэмоциональные проблемы не заставят себя ждать.
Упущенные возможности
Если постоянно упускать возможности, которые подкидывает вам судьба, а затем сокрушаться по поводу того, что у других людей все складывается идеально, а вы лишь еле-еле сводите концы с концами, то, видимо, дело не в несправедливости, а в том, что вы просто не умеете (или не желаете) брать ответственность за свое будущее. Проще всего обвинить других в своей несостоятельности вместо того, чтобы честно признать, что вы сами ничего не сделали для улучшения ситуации. Фортуна благоволит тем, кто не привык ждать у моря погоды, а использует любую (даже самую маленькую) возможность для осуществления задуманного. Чтобы не испытывать чувство неполноценности и несостоятельности, переходящие в депрессию, проявляйте активность и не забывайте, что ваша жизнь в ваших руках. И лишь от вас зависит, будете ли вы в числе победителей или так и останетесь в рядах отстающих.
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