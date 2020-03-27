7 эмоционально истощающих привычек, которые подрывают ваше здоровье

Завышенные ожидания

Не зря в народе говорят, что если возможности совпадают с желаниями, то тогда все получается идеально. Другими словами, чтобы не испытывать разочарование и апатию от того, что реальность сильно разнится с тем, что вы себе представляли изначально, постарайтесь избавиться от завышенных ожиданий и объективно оценивать текущее положение дел. В противном случае вы так и будете считать себя неудачником и не сможете реализовать задуманное именно из-за боязни, что конечный результат вам не понравится.

Ответственность за всех и вся

Ваша привычка взваливать на себя груз чужой ответственности тоже может сыграть с вами злую шутку. Понятно, что друзьям и близким сложно отказать в помощи и поддержке, однако если вы и чужим людям подставляете плечо, переживая их неудачи как свои собственные, то очень быстро можете эмоционально выгореть и подорвать свое здоровье. Психологи напоминают, что общение надо строить таким образом, чтобы оно не выматывало и не вредило вам. Постарайтесь держать дистанцию с теми, кто привык вываливать негатив на других людей и «подзаряжаться» их энергией, а заодно научитесь говорить «нет» и не принимайте близко к сердцу то, что вас не касается.

Острое реагирование на неудачи

Безусловно, все мы в какой-то период жизни сталкиваемся с теми или иными проблемами, а у некоторых состояние «черной или серой полосы» и вовсе длится годами, однако это не повод опускать руки и страдать от безысходности. Даже если вы не можете оставаться равнодушным, когда вокруг творится несправедливость или то, что вы выстраивали так долго вдруг начало рассыпаться буквально на глазах, постарайтесь взять контроль над своей тревожностью и негативными мыслями. Иначе постоянное беспокойство, сменяющееся резким возбуждением, бессонница, стресс и нежелание трезво оценить ситуацию, может привести к серьезным психологическим проблемам, с которыми справиться поможет лишь специалист. Научитесь контролировать свои эмоции и используйте неудачи как возможности попробовать что-то новое и еще более перспективное.