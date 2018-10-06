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7 досадных ошибок, которые могут испортить ваши выходные

Замечали ли вы, что вот вроде выходные пролетели, а у вас ощущение, что вы не отдыхали уже очень давно? Эксперты уверяют, это все от того, что вы совершаете распространенные ошибки, которые не самым лучшим образом влияют на ваш эмоциональный настрой. Выясняем, что стоит (или не стоит) делать в выходные, чтобы провести время с пользой и зарядиться энергией и оптимизмом на всю следующую неделю.

Много спите

Казалось бы, чем еще заниматься в выходные дни, как не досыпать те часы, которые не хватали организму в рабочие будни. Многие именно так и поступают и не видят ничего зазорного в том, чтобы провести два дня в постели. Однако не все так просто. Эксперты уверяют, что таким образом вы можете сбить свой режим сна и тогда всю следующую неделю будете чувствовать себя разбитыми и уставшими.

Бездельничаете

Большинство людей уверено, что раз они ударно потрудились всю неделю, то могут без зазрения совести позволить себе немного расслабиться в выходные дни. А точнее, вообще ничего не делают, успокаивая себя тем, что наверстают все потом. Однако безделье, по мнению специалистов, может вызывать скуку, раздражение и испортить настроение надолго.

Не проводите время с близкими

В течение суматошной недели иногда бывает так сложно не то, что вырваться на встречу, но и просто позвонить друзьям и родным. Поэтому постарайтесь компенсировать недостаток общения в выходные дни и вы увидите, сколько всего продуктивного и интересного можно успеть сделать за эти 48 часов.

Не составляете заранее планы

Никто вас не заставляет заранее расписывать по минутам, чем вы будете заниматься в субботу или воскресенье. Однако составление примерных списков на день существенно сэкономит ваше время и поможет не упустить из виду что-то действительно важное. В четверг или пятницу уделите немного времени, чтобы составить план и будьте уверены, что ваши выходные не пройдут впустую.

Не отвлекаетесь от соцсетей

Пользу digital-детокса оценили уже многие люди. И если вы пока еще не из их числа, тогда рекомендуем вам на себе ощутить эффект переноса своей виртуальной жизни в реальную. Другими словами, проведите условно два дня без социальных сетей и, максимально, без телефона. Посвятите выходные себе и друзьям, а не бесцельному брожению в Сети или подсчету очередных лайков в Инстаграме. Поверьте, что реальная жизнь намного увлекательнее, чем ее виртуальный аналог.

Не расслабляетесь

Чтобы расслабиться, не обязательно устраивать шумную вечеринку, срываться в новомодный ночной клуб или отправляться в гости. Просто вспомните о своем любимом увлечении и уделите ему немного времени. Например, если вы увлекаетесь фотографией, то отправляйтесь в парк или лес - снимки получатся действительно яркими и оригинальными. Или, можно устроить себе вечернюю пробежку, а затем понежиться в ванне или перечитать свою любимую книгу. Почему бы нет? Главное, чтобы вам это доставляло удовольствие и помогало хотя бы на время забыть о работе.

Продолжаете думать о работе

Ошибка многих людей, которые жалуются на то, что даже в выходные не могут переключиться и расслабиться, - они продолжат работать даже в субботу и воскресенье. Хотя специалисты рекомендуют не проверять рабочую почту в эти дни, не думать о новом проекте, не составлять отчет и не проводить работу над ошибками. Все эти вопросы вполне реально отложить до понедельника и позволить себе (своему организму) отдохнуть как следует и зарядиться энергией.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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