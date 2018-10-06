7 досадных ошибок, которые могут испортить ваши выходные

Много спите
Казалось бы, чем еще заниматься в выходные дни, как не досыпать те часы, которые не хватали организму в рабочие будни. Многие именно так и поступают и не видят ничего зазорного в том, чтобы провести два дня в постели. Однако не все так просто. Эксперты уверяют, что таким образом вы можете сбить свой режим сна и тогда всю следующую неделю будете чувствовать себя разбитыми и уставшими.
Бездельничаете
Большинство людей уверено, что раз они ударно потрудились всю неделю, то могут без зазрения совести позволить себе немного расслабиться в выходные дни. А точнее, вообще ничего не делают, успокаивая себя тем, что наверстают все потом. Однако безделье, по мнению специалистов, может вызывать скуку, раздражение и испортить настроение надолго.
Не проводите время с близкими
В течение суматошной недели иногда бывает так сложно не то, что вырваться на встречу, но и просто позвонить друзьям и родным. Поэтому постарайтесь компенсировать недостаток общения в выходные дни и вы увидите, сколько всего продуктивного и интересного можно успеть сделать за эти 48 часов.
Не составляете заранее планы
Никто вас не заставляет заранее расписывать по минутам, чем вы будете заниматься в субботу или воскресенье. Однако составление примерных списков на день существенно сэкономит ваше время и поможет не упустить из виду что-то действительно важное. В четверг или пятницу уделите немного времени, чтобы составить план и будьте уверены, что ваши выходные не пройдут впустую.
Не отвлекаетесь от соцсетей
Пользу digital-детокса оценили уже многие люди. И если вы пока еще не из их числа, тогда рекомендуем вам на себе ощутить эффект переноса своей виртуальной жизни в реальную. Другими словами, проведите условно два дня без социальных сетей и, максимально, без телефона. Посвятите выходные себе и друзьям, а не бесцельному брожению в Сети или подсчету очередных лайков в Инстаграме. Поверьте, что реальная жизнь намного увлекательнее, чем ее виртуальный аналог.
Не расслабляетесь
Чтобы расслабиться, не обязательно устраивать шумную вечеринку, срываться в новомодный ночной клуб или отправляться в гости. Просто вспомните о своем любимом увлечении и уделите ему немного времени. Например, если вы увлекаетесь фотографией, то отправляйтесь в парк или лес - снимки получатся действительно яркими и оригинальными. Или, можно устроить себе вечернюю пробежку, а затем понежиться в ванне или перечитать свою любимую книгу. Почему бы нет? Главное, чтобы вам это доставляло удовольствие и помогало хотя бы на время забыть о работе.
Продолжаете думать о работе
Ошибка многих людей, которые жалуются на то, что даже в выходные не могут переключиться и расслабиться, - они продолжат работать даже в субботу и воскресенье. Хотя специалисты рекомендуют не проверять рабочую почту в эти дни, не думать о новом проекте, не составлять отчет и не проводить работу над ошибками. Все эти вопросы вполне реально отложить до понедельника и позволить себе (своему организму) отдохнуть как следует и зарядиться энергией.
Текст: Юлия Кальницкая
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