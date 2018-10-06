7 досадных ошибок, которые могут испортить ваши выходные

Много спите

Казалось бы, чем еще заниматься в выходные дни, как не досыпать те часы, которые не хватали организму в рабочие будни. Многие именно так и поступают и не видят ничего зазорного в том, чтобы провести два дня в постели. Однако не все так просто. Эксперты уверяют, что таким образом вы можете сбить свой режим сна и тогда всю следующую неделю будете чувствовать себя разбитыми и уставшими.

Бездельничаете

Большинство людей уверено, что раз они ударно потрудились всю неделю, то могут без зазрения совести позволить себе немного расслабиться в выходные дни. А точнее, вообще ничего не делают, успокаивая себя тем, что наверстают все потом. Однако безделье, по мнению специалистов, может вызывать скуку, раздражение и испортить настроение надолго.

Не проводите время с близкими

В течение суматошной недели иногда бывает так сложно не то, что вырваться на встречу, но и просто позвонить друзьям и родным. Поэтому постарайтесь компенсировать недостаток общения в выходные дни и вы увидите, сколько всего продуктивного и интересного можно успеть сделать за эти 48 часов.