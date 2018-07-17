7 доказательств того, что нельзя нравиться абсолютно всем

Вы теряете индивидуальность

Стараясь угодить всем вокруг, вы начинаете подстраиваться под окружающих и соглашаться с каждым их словом. В итоге, вот парадокс, вы перестаете быть для них интересной личностью, с которой можно было бы обсудить последние новости или даже затеять жаркий спор. Ведь вы не отстаиваете свою позицию, а лишь бесконечно извиняетесь, если вдруг ваши мысли случайно отличается от мнения других. Получается, что, помогая другим и угождая им во всем, вы просто действуете во вред себе и собственным интересам.

Вы игнорируете собственные интересы

Вы боитесь выделиться из толпы, поэтому стараетесь «быть как все»: заниматься тем, что сейчас модно, а не тем что нравится, есть только «правильную» пищу, ходить только в те места, где бывает большинство, ездить на те курорты, которые посещают ваши знакомые и заводить романы лишь с теми мужчинами, которые, по мнению, мамы, идеально вам подходят. Но вы уверены, что это делает вас счастливее? Ведь по сути вы живете по чужим указкам и игнорируете собственные потребности.

Вы действуете на нервы себе и окружающим

Вместо того, чтобы прямо высказать свое недовольство, вы пытаетесь сдерживать свои эмоции, заводитесь и в конце концов позволяете выпустить свой пар. Увы, пока вы терпите, обида лишь копиться в вашей душе и в конце концов это приводит к испорченным отношениям вплоть до полного прекращения общения. Поэтому вместо того, чтобы терпеть, лишний раз боясь кого-то обидеть своим замечанием, лучше научитесь тактично объяснять людям, что именно вас задевает и какие моменты вы бы хотели изменить.

Вы перестаете быть самодостаточной

Вместо того, чтобы просто жить и делать то, что вам приносит удовольствие, вы начинаете размышлять, а что же подумают о вас ваши родственники, друзья и коллеги? Действительно ли вы все делаете правильно? Постепенно вы загоняете себя в определенные рамки и начинаете жить не своим умом, а тем, что вам навязали (те же близкие люди или даже рекламные слоганы на ТВ). Это приводит к тому, что вы не можете расслабиться и оценить спокойно ситуации – вам приходится постоянно быть в напряжении, ведь вдруг вы оступитесь и свернете с «правильного пути». А кто, собственно, вам сказал, что правильно именно так, как советуют другие? Психологи уверяют, что у каждого человека должен быть свой собственный путь, и чтобы его пройти, необходимо ориентироваться на свои личные потребности и интересы.