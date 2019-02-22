6 внезапных причин, почему вы до сих пор одиноки

Вас не отпускают прошлые привязанности
Еще одна причина, по который вы никак не можете наладить свою личную жизнь – вас просто не отпускают прошлые отношения. Даже если вы расстались с человеком достаточно давно, в глубине души вы все еще испытываете к нему чувства и надеетесь, что когда-нибудь вы снова сможете быть вместе. Это, конечно, случается, однако фраза «в одну реку нельзя войти дважды» в данном случае актуальна как никогда. Мало кому из возлюбленных удается простить взаимные обиды и начать все сначала. В большинстве случаев такой союз не выдерживает груза прошлого и, к сожалению, все равно распадается. Если вы по какой-то причине расстались с человеком, значит вас (или его) что-то не устраивало в этих отношениях. Поэтому позвольте себе найти счастье с другим мужчиной, но постарайтесь не совершать прежних ошибок, чтобы и в этот раз роман не закончился расставанием.
Вы пережили психологическую травму
Возможно, у вас уже был негативный опыт в отношениях, который и не позволяет вам с головой окунуться в новый роман. Или после пережитого вам и вовсе не хочется знакомиться с мужчинами просто потому, что вы боитесь повторения истории и считаете, что лучше оставить все, как есть, чтобы случайно не навредить себе еще больше. Психологи рекомендуют в таких случаях не торопиться, не «тащить» себя насильно на свидания, а устроить небольшую передышку. Например, переключите свое внимание на те вещи, которые доставляют вам удовольствие: друзья и близкие люди, интересная работа, вдохновляющее хобби и прочее. И, кто знает, вдруг в скором времени вы вновь почувствуете желание влюбиться и отправиться под венец со своим избранником. Все в этой жизни бывает, поверьте!
Вы подсознательно не готовы взять на себя ответственность
Даже если вы встречаете подходящего, как вам кажется мужчину, вас все равно что-то останавливает от того, чтобы сделать верные шаги по направлению к ЗАГСУ и созданию крепкой семьи. Вы подсознательно не готовы к такому решению и пытаетесь найти сотни отговорок, почему вам не стоит этого делать. Мужчина, разумеется, тоже не согласится постоянно быть в подвешенном состоянии и в один прекрасный момент переметнется к той даме, которая давно определилась, чего она хочет и как это получить. Ну а вы в очередной раз подумаете, что семейное счастье не для вас и вернетесь к своему привычному состоянию одинокой независимой особы. Хотя психологи напоминают, что со своими внутренними страхами можно (и нужно!) бороться, чтобы они не разрушали вашу жизнь.
Вы слишком эмоциональны и непредсказуемы
Представьте себе: вы слишком эмоционально реагируете на происходящее, принимаете все близко к сердцу и бурно выражаете свои эмоции. Далеко не каждый мужчина выдержит подобный накал страстей и если в самом начале отношений ему это будет казаться даже милым, то вскоре он обратит свой взор ну ту женщину, с которой ему психологически будет комфортно. А испанские страсти можно найти и в кино, например, не обязательно для этого превращать свои отношения в так называемые «американские горки». Всем чересчур эмоциональным дамам эксперты советуют последить за своими мыслями и попытаться контролировать свои переживания.
Вы не нашли свою любовь, потому что просто этого не хотите
Бывает и такое, что вы по натуре одиночка и вам просто хорошо наедине с собой, без всяких там отношений. Вы чувствуете себя самодостаточной и считаете, что для счастья вам не хватает совершенно других вещей и любовь (отношения, семья) не входят в этот список. Психологи уверяют, что ничего страшного в этом нет. В современном мире многие женщины перестали видеть для себя смысл жизни именно в замужестве и/или в детях и сосредоточились на своих амбициях. Они делают блестящую карьеру, руководят крупными международными проектами, много путешествуют, получают второе (или третье) высшее образование, занимаются благотворительностью и чувствуют себя вполне комфортно.
Вы не уверены в себе и не умеете строить отношения
Психологи напоминают, что отношения между мужчиной и женщиной – это некая проекция отношения представительниц прекрасного пола самим к себе. Другими словами, если вы не уверены в себе и считаете, что не можете понравиться достойному мужчине, то соглашаетесь на бесперспективные отношения, в которых ваш избранник позволяет себе неуважительно к вам относиться, развивая в вас еще больше комплексов. Поверьте, что как только вы сами начнете ценить и уважать себя, рядом с вами появится именно тот человек, которого вы заслуживаете. И не стоит соглашаться на что-то, что для вас неприемлемо или сомнительно.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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