6 внезапных причин, почему вы до сих пор одиноки

Вас не отпускают прошлые привязанности

Еще одна причина, по который вы никак не можете наладить свою личную жизнь – вас просто не отпускают прошлые отношения. Даже если вы расстались с человеком достаточно давно, в глубине души вы все еще испытываете к нему чувства и надеетесь, что когда-нибудь вы снова сможете быть вместе. Это, конечно, случается, однако фраза «в одну реку нельзя войти дважды» в данном случае актуальна как никогда. Мало кому из возлюбленных удается простить взаимные обиды и начать все сначала. В большинстве случаев такой союз не выдерживает груза прошлого и, к сожалению, все равно распадается. Если вы по какой-то причине расстались с человеком, значит вас (или его) что-то не устраивало в этих отношениях. Поэтому позвольте себе найти счастье с другим мужчиной, но постарайтесь не совершать прежних ошибок, чтобы и в этот раз роман не закончился расставанием.

Вы пережили психологическую травму

Возможно, у вас уже был негативный опыт в отношениях, который и не позволяет вам с головой окунуться в новый роман. Или после пережитого вам и вовсе не хочется знакомиться с мужчинами просто потому, что вы боитесь повторения истории и считаете, что лучше оставить все, как есть, чтобы случайно не навредить себе еще больше. Психологи рекомендуют в таких случаях не торопиться, не «тащить» себя насильно на свидания, а устроить небольшую передышку. Например, переключите свое внимание на те вещи, которые доставляют вам удовольствие: друзья и близкие люди, интересная работа, вдохновляющее хобби и прочее. И, кто знает, вдруг в скором времени вы вновь почувствуете желание влюбиться и отправиться под венец со своим избранником. Все в этой жизни бывает, поверьте!