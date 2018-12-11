6 видов психотерапии, которые подойдут даже новичкам

Экзистенциальная психотерапия

Если вы давно задаетесь вопросом, кто вы и что вы делаете в этом мире (читайте – наслаждаться жизнью, а не выживать), тогда экзистенциальный анализ – то, что вам нужно. Основу данного психотерапевтического метода составляет помощь в переосмыслении пациентом смысла жизни, поиске путей выживания в сложные времена, а также умении находить радость в самых простых вещах. Специалист помогает вам наладить диалог с самим собой, добраться до истины и найти именно те решения, которые подходят в вашем конкретном случае. Особенно данный метод будет актуален в том случае, когда у человека наблюдаются нарушения восприятия и поведения, имеющие психосоциальные, психосоматические или психологические причины (душевные переживания, страхи, депрессии, зависимости, психосоматические заболевания, психозы и так далее).

Общение с психоаналитиком

Не нужно думать, что если вас направили к психоаналитику, то значит у вас не все в порядке с головой (увы, но большинство людей придерживаются именно такого мнения). Во время данного общения происходит работа с глубинами бессознательного (забытыми эмоциями, переживаниями или вытесненными из сознания детскими страхами и опытом). Задача специалиста – вытащить из глубин вашего сознания те важные составляющие, которые, по сути, отравляют вам жизнь, мешают развиваться и ощущать себя по-настоящему счастливыми.