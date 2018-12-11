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6 видов психотерапии, которые подойдут даже новичкам

Если вдруг вас, что называется, накрыло, то не спешите бежать к первому же специалисту, порекомендованному подругой или сердобольной соседкой. Ведь принцип «им понравилось и мне пойдет», не только может не сработать в данном конкретном случае, но и даже в некоторой степени навредить вам. Passion.ru пообщался с экспертами в области психологии и составил краткий экскурс по основным направлениям, который поможет вам определиться, в соответствии с вашим спектром проблем.

Экзистенциальная психотерапия

Если вы давно задаетесь вопросом, кто вы и что вы делаете в этом мире (читайте – наслаждаться жизнью, а не выживать), тогда экзистенциальный анализ – то, что вам нужно. Основу данного психотерапевтического метода составляет помощь в переосмыслении пациентом смысла жизни, поиске путей выживания в сложные времена, а также умении находить радость в самых простых вещах. Специалист помогает вам наладить диалог с самим собой, добраться до истины и найти именно те решения, которые подходят в вашем конкретном случае. Особенно данный метод будет актуален в том случае, когда у человека наблюдаются нарушения восприятия и поведения, имеющие психосоциальные, психосоматические или психологические причины (душевные переживания, страхи, депрессии, зависимости, психосоматические заболевания, психозы и так далее).

Общение с психоаналитиком

Не нужно думать, что если вас направили к психоаналитику, то значит у вас не все в порядке с головой (увы, но большинство людей придерживаются именно такого мнения). Во время данного общения происходит работа с глубинами бессознательного (забытыми эмоциями, переживаниями или вытесненными из сознания детскими страхами и опытом). Задача специалиста – вытащить из глубин вашего сознания те важные составляющие, которые, по сути, отравляют вам жизнь, мешают развиваться и ощущать себя по-настоящему счастливыми.

Гештальт-подход в психотерапии

Один из методов психотерапевтического консультирования, возникший в середине 20-го столетия, является универсальным направлением, позволяющим эффективно работать с внутренним миром – от борьбы с детскими страхами до коучинга первых лиц. Другими словами, данный метод помогает справиться с так называемыми «незавершенными гештальтами», теми потребностями, которые мешают вам получать наслаждение от жизни и, заодно, раскрывают ваши эмоции, освобождают экспрессию и чувства. Надоело все держать в себе и ежедневно мучиться от собственных неудовлетворенных потребностей? Тогда вам следует начать именно с данного метода.

Когнитивно-бихевиоральная терапия

Данный метод, зародившийся в 50-60х годах двадцатого века, работает с мыслями и действиями. Эта терапия помогает человеку избавиться от многих проблем, причиняющих дискомфорт и страдания не только самому индивиду, но и его близким (алкогольная и наркотическая зависимость, распространенные виды фобий, страхи, стеснительность, нерешительность и другие комплексы). Чтобы снять основные блоки и установки, снижающие эффективность и мешающие вам полноценно жить, необходимо четко следовать пошаговым инструкциям, которые разрабатывают именно для вас эксперты.

Клиент-центрированная психотерапия

Данный метод, предложенный Карлом Роджерсом, американским психотерапевтом, заявившем, что не терапевт, а клиент является экспертом самому себе, является одним из самых популярных в мире. Эта терапия была предложена в качестве альтернативы психоанализу и бихевиоральной психотерапии и основывается на природной способности человеческого организма к самоисцелению. Другими словами, специалист лишь помогает создать исцеляющую среду и позитивные условия, но ни в коем случае не руководит вашими действиями и ни к чему не принуждает. Вы сами определяете, что для вас актуально в данный момент, а эксперт лишь помогает вам выразить свои мысли и чувства.

Телесно-ориентированная психотерапия

Некоторые люди сходятся во мнении, что подобное направление, относящееся к практической психологии, работает намного быстрее и эффективнее «вербальных» техник. С точки зрения данного метода, тело человека условно можно разделить на семь сегментов, в каждом из которых «притаились» мышечные блоки. Эксперт помогает вам восстановить контакт с собственным телом, прислушаться к своим потребностям, справиться со своими травмами и, как результат, улучшить качество жизни. С помощью физических упражнений и анализа своих ощущений, можно добиться действительно удивительных результатов. Специалисты утверждают, что данный метод может подойти «молчунам» - тем людям, которые не могут (или не хотят) выражать свои чувства и проблемы словами, но мечтают избавиться от негатива и вернуть позитивные эмоции в свою жизнь.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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