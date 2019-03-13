6 верных признаков того, что у женщин в вашем роду были магические способности

Абсолютное взаимопонимание с животными (даже чужими)

Боитесь ли вы животных? А чужих больших собак, которые несутся к вам навстречу, чтобы вас поприветствовать, но издалека кажется, что настроены они не дружелюбно? Если ваш ответ отрицательный и вы замечали за собой, что абсолютно все питомцы (свои или чужие, не важно) пытаются к вам приласкаться, не высказывая никакое агрессии, если вы хотите к ним прикоснуться, то это тоже может свидетельствовать о том, что женщины в вашем роду обладали магическими способностями. Известно, что кошки, например, подходят далеко не ко всем людям и если одних они еще стоически терпят, потому что те, например, их подкармливают, то завидя других, они мигом превращаются в послушных котят, позволяющих делать с собой все, что угодно. Они чувствуют энергетику и особую заинтересованность проявляют лишь к сильным личностям.

Желание уединиться или переселиться поближе к природе

Желание сбежать из шумного мегаполиса в тихую деревушку, поближе к природе – еще одни признак, указывающий на то, что вашим предкам прививали любовь к природе, они проводили много времени на улице, в лесу, среди рек и озер, изучая повадки птиц и животных, а также совершенствуя свои навыки в поисках (и сборах) определенных растений и трав. Они и вас учили налаживать контакт с природой, но, возможно, в свое время вы этому сопротивлялись и выбрали карьеру и веселую жизнь в большом городе. Однако, как утверждают эксперты, с годами все возвращается на круги своя и в один прекрасный момент вам вдруг захочется променять всю эту городскую суету на спокойную размеренную жизнь.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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