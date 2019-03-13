6 верных признаков того, что у женщин в вашем роду были магические способности

Развитая интуиция
Некоторые люди считают интуицию чем-то несерьезным, уверяя, что все это «бабушкины сказки», а вот другие, те, кто привык доверять своему внутреннему чутью, знают, что это очень ценное и полезное качество. Так, например, вы можете быть уверенны, что с вами не произойдет ничего плохого – будь то поездка куда-то, знакомство с новыми людьми, покупка недвижимости или переход на новую работу. Вы четко знаете, в каких моментах можно (и нужно) рисковать, а в каких – отойти в сторону и затаиться. Это лишь означает только одно, что в вашем роду серьезно относились к таким вещам и развивали в себе способности «предчувствовать» любые ситуации и с выгодой для себя использовать эти умения и навыки.
Ощущение того, что «это с вами уже происходило»
Многие женщины признаются, что их не покидает ощущение дежавю – они видят вещие сны и понимают, что все ситуации, случающиеся с ними в реальной жизни, повторяются с регулярной периодичностью. И этому явлению пока нет научного объяснения. Так, например, одни ученые считают, что это происходит вследствие того, что человек «примеряет» на себя какую-то ситуацию, подсмотренную в фильме или мимолетом увиденную в жизни. А вот другие уверены, что это своеобразные «отголоски» прошлой жизни и если их постоянно развивать, то можно научиться предсказывать будущее и предугадывать возникновение каких-либо природных катастроф.
Страсть к приправам и специям
Вы можете возразить, что любовь к кулинарии присуща многим женщинам, однако именно те, кто обладает магическими способностями (или у кого в роду были подобные индивиды), готовят по старинным, как они уверяют, рецептам, используя оригинальное сочетание специй, приправ и трав, не известное широкой публике. Допустим, известны случаи, когда дамы могли одним махом соорудить из неказистых продуктов настоящий шедевр, достойный звезды Мишлен, добавив для вкуса лишь несколько щепоток одним лишь им известной приправы. Если и на вашей кухне царит магия во время готовки, а полки уставлены экзотическими специями или коллекциями сушеных трав, то, наверняка, это все не просто так и вам достались некие способности от ваших предков (пусть они еще и не проявились в полной мере).
Умение снимать боль
Замечали ли вы за собой такое умение, как снимать (или уменьшать) боль? Допустим, у кого-то из ваших близких или друзей разболелась голова, но стоило вам приложить ладонь к больному месту, как самочувствие улучшалось. Или, например, вы сильно ушиблись, но как только начинали поглаживать и потирать место ушиба, как боль тут же отступала. Эксперты уверены, что в этом вам помогает энергетическое поле, которое словно «обволакивает» травмированное место и уменьшает боль. Если все это вам тоже знакомо, то можете поинтересоваться у своей мамы или бабушки, не было ли у вас в роду «целителей». Уверены, что услышите много занимательных семейных историй на эту тему.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Абсолютное взаимопонимание с животными (даже чужими)
Боитесь ли вы животных? А чужих больших собак, которые несутся к вам навстречу, чтобы вас поприветствовать, но издалека кажется, что настроены они не дружелюбно? Если ваш ответ отрицательный и вы замечали за собой, что абсолютно все питомцы (свои или чужие, не важно) пытаются к вам приласкаться, не высказывая никакое агрессии, если вы хотите к ним прикоснуться, то это тоже может свидетельствовать о том, что женщины в вашем роду обладали магическими способностями. Известно, что кошки, например, подходят далеко не ко всем людям и если одних они еще стоически терпят, потому что те, например, их подкармливают, то завидя других, они мигом превращаются в послушных котят, позволяющих делать с собой все, что угодно. Они чувствуют энергетику и особую заинтересованность проявляют лишь к сильным личностям.
Желание уединиться или переселиться поближе к природе
Желание сбежать из шумного мегаполиса в тихую деревушку, поближе к природе – еще одни признак, указывающий на то, что вашим предкам прививали любовь к природе, они проводили много времени на улице, в лесу, среди рек и озер, изучая повадки птиц и животных, а также совершенствуя свои навыки в поисках (и сборах) определенных растений и трав. Они и вас учили налаживать контакт с природой, но, возможно, в свое время вы этому сопротивлялись и выбрали карьеру и веселую жизнь в большом городе. Однако, как утверждают эксперты, с годами все возвращается на круги своя и в один прекрасный момент вам вдруг захочется променять всю эту городскую суету на спокойную размеренную жизнь.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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