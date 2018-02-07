В последнее время все большую популярность набирает модный термин «кэшбэк» — это определенный вид программы лояльности в финансовой сфере и торговле. Проще говоря, это возврат некоторой части денег, потраченных на ту или иную покупку при помощи банковской карты.

Если ваша карта поддерживает функцию кэшбэк, а большая часть банков сейчас предлагает ее своим клиентам, то при оплате любого товара вам вернется какой-то процент от потраченной стоимости. Обычно процент возврата составляет от 1 до 10 %, в некоторых случаях достигает 20 %. По сути, выходит, чтобы получать больше кэшбэк — нужно больше тратить. Но не только такой подход помогает скопить желаемый возврат и сэкономить на будущих покупках. Мы попросили пресс-секретаря платежной системы «Мир», запустившей свой собственный кэшбэк-сервис, Елену Бочарову рассказать, как тратить деньги и зарабатывать одновременно.

Для начала убедитесь, поддерживает ли ваша карта функцию кэшбэк. Выяснить это несложно, достаточно обратиться в ваш банк, там же можно узнать, на каких условиях работает кэшбэк. Как правило, в каждом банке ситуация разная.