6 советов шопоголикам: как тратить деньги и зарабатывать одновременно
Если ваша карта поддерживает функцию кэшбэк, а большая часть банков сейчас предлагает ее своим клиентам, то при оплате любого товара вам вернется какой-то процент от потраченной стоимости. Обычно процент возврата составляет от 1 до 10 %, в некоторых случаях достигает 20 %. По сути, выходит, чтобы получать больше кэшбэк — нужно больше тратить. Но не только такой подход помогает скопить желаемый возврат и сэкономить на будущих покупках. Мы попросили пресс-секретаря платежной системы «Мир», запустившей свой собственный кэшбэк-сервис, Елену Бочарову рассказать, как тратить деньги и зарабатывать одновременно.
Для начала убедитесь, поддерживает ли ваша карта функцию кэшбэк. Выяснить это несложно, достаточно обратиться в ваш банк, там же можно узнать, на каких условиях работает кэшбэк. Как правило, в каждом банке ситуация разная.
Первое и, казалось бы, банальное, но очень важное правило: оплачивайте картой все, что покупаете, — косметику, одежду, бензин, билеты в кино. При тратах наличных на все те же расходы стоимость остается одинаковой, но упускается кэшбэк.
Заведите одинаковые карты одного банка всем членам семьи, например себе, мужу, ребенку, и установите общий счет кэшбэка. Соответственно, если ребенок потратит деньги на билет в кино, кэшбэк получат все. Проверяйте со своим банком, есть ли у него услуга общего счета.
Еще один очень хитрый способ — возьмите за правило оплачивать совместный счет в кафе после встречи с друзьями или коллегами своей картой. Деньги вернутся вам обратно на карту от ваших товарищей, но при этом кэшбэк будет значительно выше, нежели бы вы оплатили только свою долю.
Выбирайте категории повышенного кэшбэка. Практически в каждом банке есть свои категории повышенного кэшбэка, меняющиеся от месяца к месяцу. Все покупки, попадающие под эти категории в определенном месяце, будут идти с повышенным процентом кэшбэка: купили поездку в метро — получили больше. Другие банки могут устанавливать повышенный процент кэшбэка в отдельных магазинах или торгово-развлекательных точках. Планируйте расходы заранее!
Проверяйте наличие специальных предложений у ваших банков. Как правило, каждый месяц банк устанавливает особые места и организации, совершая покупки в которых вы получаете повышенный кэшбэк. Банк сам договаривается об отдельных условиях с брендами и ритейлерами. Так, например, в зависимости от банков и временных периодов вы можете получать кэшбэки в магазинах, на заправках, ресторанах и так далее. Следите за новыми предложениями банков и платежной системы, а деньги, вернувшиеся на карту, тратьте на любимые покупки. Мелочь — но приятно!
Ловите двойную выгоду! Обращайте внимание, что за одну покупку можно получить двойные привилегии — и от банка, и от платежной системы. И они вполне могут жить счастливо вместе. Например, те же держатели карт «Мир», расплачиваясь за одну покупку, могут получать бонусы от банка и кэшбэк от платежной системы. И в результате размер кэшбэка при таком удачном стечении обстоятельств может превышать 20 %.
Таким образом, не обязательно тратить по 300 тысяч в месяц, чтобы иметь приличный возврат денежных средств, достаточно следовать этим простым правилам, внимательно читать условия банка, мониторить интересные предложения, планировать расходы заранее и прислушиваться к собственным предпочтениям.
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