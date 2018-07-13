6 простых способов провести выходные с пользой

Долой ничегонеделание

Пассивное времяпрепровождение — тоже не самый лучший способ провести выходные дни. Даже если вы настолько сильно устали в течение недели, что мечтаете лишь о том, чтобы валяться в постели и ничего не делать, то это, увы, не придаст вам энергии, а лишь заберет оставшиеся у вас силы. Эксперты рекомендуют не нарушать режим дня, не спать в выходные до вечера (иначе организму будет сложно снова войти в рабочий график) и обязательно сменить вид деятельности. Скажем, если всю неделю вы занимаетесь умственным трудом, то в выходные попробуйте сделать что-то своими руками. Так вы сможете переключиться и отдохнуть.

Никакой работы в выходные

Несмотря на то, что у вас аврал на работе и вы в очередной раз взяли задание на дом, это не повод отказываться от выходных дней. Не стоит зацикливаться на работе, ведь это вредно не только для физического, но и для эмоционального здоровья. Организму и так бывает непросто переключаться с нашим темпом жизни, а тут вы вообще лишаете его отдыха и заставляете работать практически 24 часа 7 дней в неделю. Вспомните простую поговорку: мы работаем для того, чтобы жить, а не наоборот. Поэтому все рабочие моменты вы решаете в отведенное для этого время, а выходные лишь отдыхаете (и никаких гаджетов, проверки электронной почты и важных переговоров — это все подождет до понедельника).

Составить четкий план действий

Если вы не строили заранее никаких планов и махнули на выходные рукой (пустили все на самотек), то к утру понедельника вам уже кажется, словно выходных дней и не было вовсе, и для вас наступает очередной день сурка. Чтобы этого не произошло, придумайте для себя маленькие традиции, которым вы будете следовать. Скажем, в пятницу вечером вы можете встретиться с друзьями и за бокалом вина обсудить последние новости, в субботу организуйте семейный обед или ужин, где соберутся все ваши самые близкие, а в воскресенье посвятите время себе. Например, сходите в салон красоты, прикупите новый наряд или даже загляните в картинную галерею. Почему нет?