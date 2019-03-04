6 признаков токсичных коллег, из-за которых можно потерять работу

Втягивают вас в интриги и скандалы
Не лишним будет напомнить, что интриганов не любят нигде и избавляются от них при первой же возможности. Лучше, по мнению психологов, соблюдать нейтралитет, ведь в большинстве случаев сплетни и интриги не только не помогают продвинуться по карьерной лестнице, а напротив, становятся поводом для смены работы (даже если вы сами не захотите, то вам в этом помогут, не сомневайтесь). Поэтому если вас пытаются перетянуть на свою сторону те, кто привык идти по головам для достижения собственной цели, постарайтесь не поддаваться на провокации и не верьте обещаниям о светлом будущем, в случае их прихода к власти.
Подставляют вас перед шефом
Вас должно насторожить и перемены со стороны шефа в вашу сторону. Скажем, если еще некоторое время назад он был в восторге от вашей работы, а потом вдруг резко изменил свое мнение (хотя вы, как и прежде, работаете не для «галочки», а на результат), значит тут явно не обошлось без завистников и тех, кто мечтает подорвать вашу деловую репутацию. Возможно, эти люди просто метят на ваше место и всеми силами пытаются «открыть» глаза руководству, подставляя вас при каждом удобном (или не очень) случае. Психологи рекомендуют держаться подальше от таких токсичных коллег и, если возможно, обсудить все моменты с начальством напрямую.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Нагнетают обстановку
Напряженная атмосфера – тоже не самый лучший вариант развития событий. Вспомните, с какого момента все начало портиться? С приходом в коллектив нового сотрудника или с переназначением шефа? Возможно, именно этот новый человек (или тот, кто вдруг дорвался до власти) вносит смуту в коллектив и переворачивает все с ног на голову. Психологи утверждают, что в таком случае стоит искать именно зачинщика и выяснять отношения уже с ним. В первую очередь, необходимо понять, каких целей он хочет добиться и почему решил втянуть вас в свои действия. В противном случае вы просто не сможете работать в такой не комфортной обстановке, начнете допускать ошибки в самых простых заданиях и, в конце концов, задумаетесь об увольнении.
Делегируют вам невыполнимые задачи
Если раньше вы играючи справлялись с заданиями и с легкостью выдавали гениальные идеи, которые были встречены руководством на «ура», а в последнее время «закопались» в обязанностях, которые вам начали передавать в большом количестве, то это явно повод задуматься о том, что кто-то старательно пытается вас вывести из себя с нетерпением ожидает вашего провала. В том случае, если вы подозреваете, что у руководителя не только проблемы с делегированием полномочий, но и сомнения по поводу вашей профпригодности, переведите ваше общение в электронную почту и просите давать вам четкие указания и другую информацию, необходимую для выполнения тех или иных задач. Таким образом человек не сможет нарочно что-то забыть или сделать вид, что он вообще не это имел ввиду и вы его не так поняли.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Используют вас в качестве жилетки
Еще один признак, что в вашем коллективе завелись токсичные личности – вам ежедневно приходится выслушивать множество слезливых историй, жалоб и упреков и научиться как-то справляться со всей этой негативной информацией. И вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных планах и амбициях, вы вынуждены терпеть эмоциональные всплески и отвечать на чужие переживания. Психологи напоминают, что это не самая правильная позиция, ведь так ненароком можно поддаться чужому влиянию и впасть в депрессивное состояние. К тому же, зачем вам знать, что у кого-то не клеится личная жизнь, кто-то – никак не может сдать очередной проект или помириться с родственниками. Постарайтесь ограждать себя от подобных разговоров (а еще лучше – пресекать на корню) и вы увидите позитивные изменения.
Тянут вас назад
Вместо того, чтобы сосредоточиться на карьере и уверенными шагами двигаться навстречу своему повышению, вы вдруг стали тормозить буквально на ровном месте, упуская одну возможность за другой. И дело тут не в вашей некомпетентности, а в том, что в коллективе завелись «токсичные» личности, которые всеми правдами и неправдами пытаются выставить вас в неприглядном свете перед начальством или вовсе приписывают все ваши заслуги себе. В итоге – им поощрение, а вам – рутинная работа без каких-либо карьерных перспектив. Постарайтесь не опускать руки, а проанализировать, откуда дует ветер и принять соответствующие меры.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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