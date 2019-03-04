6 признаков токсичных коллег, из-за которых можно потерять работу

Втягивают вас в интриги и скандалы

Не лишним будет напомнить, что интриганов не любят нигде и избавляются от них при первой же возможности. Лучше, по мнению психологов, соблюдать нейтралитет, ведь в большинстве случаев сплетни и интриги не только не помогают продвинуться по карьерной лестнице, а напротив, становятся поводом для смены работы (даже если вы сами не захотите, то вам в этом помогут, не сомневайтесь). Поэтому если вас пытаются перетянуть на свою сторону те, кто привык идти по головам для достижения собственной цели, постарайтесь не поддаваться на провокации и не верьте обещаниям о светлом будущем, в случае их прихода к власти.

Подставляют вас перед шефом

Вас должно насторожить и перемены со стороны шефа в вашу сторону. Скажем, если еще некоторое время назад он был в восторге от вашей работы, а потом вдруг резко изменил свое мнение (хотя вы, как и прежде, работаете не для «галочки», а на результат), значит тут явно не обошлось без завистников и тех, кто мечтает подорвать вашу деловую репутацию. Возможно, эти люди просто метят на ваше место и всеми силами пытаются «открыть» глаза руководству, подставляя вас при каждом удобном (или не очень) случае. Психологи рекомендуют держаться подальше от таких токсичных коллег и, если возможно, обсудить все моменты с начальством напрямую.