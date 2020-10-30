6 признаков, что вы боитесь обязательств (и как это может разрушить вашу жизнь)
Вы игнорируете знаки судьбы и упускаете возможности
Если вместо того чтобы воспользоваться теми благами, которая преподносит вам судьба, вы пускаете все на самотек, то не удивляйтесь, что в вашей жизни все остается на том же уровне и нет никаких перспектив для изменения ситуации. Если вы хотите все исправить, то перестаньте бежать от обязательств и начните действовать. Определите, что именно вы хотели бы изменить и каким образом этого можно достичь. А заодно научитесь читать знаки судьбы и вовремя на них реагировать.
Вы жертвуете своими потребностями в угоду другим
Если вы легко отказываетесь от своих планов и жертвуете своими потребностями в угоду другим, то это также свидетельствует о вашей нерешительности и боязни ответственности. И при этом вы всякий раз испытываете некое облегчение, что кто-то другой решил что-то за вас и вам не нужно предпринимать никакие действия, а можно просто свалить всю вину (и ответственность) на кого-то другого. В конечном итоге окружающим просто станет не интересно общаться с человеком, который настолько безответственно относится к своей жизни, что они постепенно начнут сводить общение на нет.
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Вы не доверяете своей интуиции и не слышите голос разума
Если вы всячески игнорируете голос разума и пытаетесь не замечать очевидных вещей, то вы просто не готовы брать ответственность и предпочитаете пустить все на самотек, чем довериться интуиции и хотя бы раз в жизни сделать что-то, что поможет вам приблизиться к заветной мечте. Возможно, причиной отрицания очевидного является негативный опыт в прошлом, однако не стоит опускать руки и надеяться, что все нормализуется само собой. Попробуйте проанализировать, какие именно действия привели к тому, что теперь вам проще все отрицать и принять, сделайте соответствующие выводы и попробуйте все исправить. Это поможет вам в будущем избежать ошибок и достичь желаемого.
Вы боитесь предпринимать какие-то действия
Вы весьма нерешительны и предпочитаете вовсе ничего не делать, чем потом сожалеть о последствиях, однако тем самым вы упускаете возможности и не понимаете, почему ваша жизнь не меняется к лучшему. Причем ваша нерешительность проявляется не только в делах, но и в отношениях — вы не можете дать четкий ответ или решительно действовать там, где это действительно необходимо. Вместо этого вы будете делать вид, что вообще не понимаете, о чем идет речь и надеяться, что партнер возьмет инициативу в свои руки, а вам останется лишь наслаждаться плодами его труда. Увы, но через какое-то время ваш избранник поймет, что вы безынициативны и безответственны и предпочтет найти ту, которая четко знает, что хочет получить от жизни и каким образом этого можно добиться.
Фото: Pexels.com
Вы не можете определиться с чувствами и совладать с эмоциями
Если вы никак не можете определиться и мечетесь между несколькими партнерами, то, в конечном итоге, просто останетесь в гордом одиночестве. Невозможно быть для всех хорошей — помните об этом, когда в следующий раз будете гадать, с кем же именно вам следует остаться. Не тратьте энергию на бесперспективные отношения, а лучше возьмите ответственность за свою личную жизнь в свои руки и определитесь уже в своих предпочтениях и привязанностях.
Вы придираетесь ко всем по пустякам
Казалось бы, если вы принимаете человека, то должны спокойно относиться к его слабостям и странностям, ведь вы сами, наверняка, тоже не идеальны, однако вместо этого вы начинаете изводить партнера необоснованными придирками. Вы найдете сотню надуманных недостатков и доведете этим избранника до белого каления. Зачем вам это нужно? По мнению психологов, таким образом вы пытаетесь создать много шума из ничего, чтобы в самый ответственный момент переложить всю вину на кого-то другого и со словами «что с него взять, ведь я же предупреждала» гордо удалиться. Вы не готовы брать на себя обязательства и хотя бы раз признать тот факт, что если бы вы вовремя вмешались (или подставили свое плечо), то все могло бы пойти по другому сценарию и отношения с партнером бы не испортились. Попробуйте не выискивать недостатки в других, а подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы избежать негативных последствий.
Фото: Pexels.com
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