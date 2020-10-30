6 признаков, что вы боитесь обязательств (и как это может разрушить вашу жизнь)

Вы игнорируете знаки судьбы и упускаете возможности

Если вместо того чтобы воспользоваться теми благами, которая преподносит вам судьба, вы пускаете все на самотек, то не удивляйтесь, что в вашей жизни все остается на том же уровне и нет никаких перспектив для изменения ситуации. Если вы хотите все исправить, то перестаньте бежать от обязательств и начните действовать. Определите, что именно вы хотели бы изменить и каким образом этого можно достичь. А заодно научитесь читать знаки судьбы и вовремя на них реагировать.

Вы жертвуете своими потребностями в угоду другим

Если вы легко отказываетесь от своих планов и жертвуете своими потребностями в угоду другим, то это также свидетельствует о вашей нерешительности и боязни ответственности. И при этом вы всякий раз испытываете некое облегчение, что кто-то другой решил что-то за вас и вам не нужно предпринимать никакие действия, а можно просто свалить всю вину (и ответственность) на кого-то другого. В конечном итоге окружающим просто станет не интересно общаться с человеком, который настолько безответственно относится к своей жизни, что они постепенно начнут сводить общение на нет.