6 причин радоваться осени и не впадать в депрессию

Отправиться в путешествие

Осень - прекрасное время для путешествий! Во-первых, основной туристический поток уже схлынул, поэтому можно наслаждаться поездкой и не толпиться в очереди к самым популярным достопримечательностям. Во-вторых, погода осенью достаточно комфортная, поэтому можно спокойно гулять по городу и окрестностям, не изнывая от 35-градусной жары. В-третьих, с окончанием основного туристического сезона, цены (на авиабилеты, отели и так далее) тоже становятся ниже, поэтому можно позволить себе намного больше, чем в разгар отпусков. Только заранее узнайте, какие страны следует посетить именно осенью и выбирайте наиболее подходящий маршрут.

Посетить концерт или выставку

А можно все и сразу! Составьте себе культурную программу и посетите как можно больше интересных событий. А чтобы ничего не забыть, мы подготовили для вас список мероприятий, которые заслуживают вашего внимания. Зато будет потом что рассказать друзьям, которые считают, что самые интересные активности проходят лишь в теплое время года.

Обновить гардероб

Вы можете окончательно убрать летние вещи на дальнюю полку и сменить струящиеся платья на теплые свитеры и уютные шарфы. А если у вас не найдется ничего подходящего, тогда зовите подруг и отправляйтесь по магазинам. Ведь ничто так не поднимает настроение и не отгоняет депрессию, как пара новых нарядов или аксессуаров. Но прежде чем сметать с полок все подряд, изучите наш модный гид и узнайте, какие тренды будут актуальны в новом сезоне.