6 причин радоваться осени и не впадать в депрессию

Отправиться в путешествие
Осень - прекрасное время для путешествий! Во-первых, основной туристический поток уже схлынул, поэтому можно наслаждаться поездкой и не толпиться в очереди к самым популярным достопримечательностям. Во-вторых, погода осенью достаточно комфортная, поэтому можно спокойно гулять по городу и окрестностям, не изнывая от 35-градусной жары. В-третьих, с окончанием основного туристического сезона, цены (на авиабилеты, отели и так далее) тоже становятся ниже, поэтому можно позволить себе намного больше, чем в разгар отпусков. Только заранее узнайте, какие страны следует посетить именно осенью и выбирайте наиболее подходящий маршрут.
Посетить концерт или выставку
А можно все и сразу! Составьте себе культурную программу и посетите как можно больше интересных событий. А чтобы ничего не забыть, мы подготовили для вас список мероприятий, которые заслуживают вашего внимания. Зато будет потом что рассказать друзьям, которые считают, что самые интересные активности проходят лишь в теплое время года.
Обновить гардероб
Вы можете окончательно убрать летние вещи на дальнюю полку и сменить струящиеся платья на теплые свитеры и уютные шарфы. А если у вас не найдется ничего подходящего, тогда зовите подруг и отправляйтесь по магазинам. Ведь ничто так не поднимает настроение и не отгоняет депрессию, как пара новых нарядов или аксессуаров. Но прежде чем сметать с полок все подряд, изучите наш модный гид и узнайте, какие тренды будут актуальны в новом сезоне.
Добавить в меню больше овощей и фруктов
Именно осень богата на свежими помидорами, тыквой, яблоками, виноградом, сливой, арбузом, дыней, сладким перцем и другими полезными фруктами и овощами, в которых содержится столько полезных веществ, что можно не только укрепить иммунитет, но и запастись витаминами на зиму. Откажитесь от сладостей, газированных напитков и фаст-фуда и переходите на смузи, осенние блюда. А рецепт запеченных яблок, ароматного осеннего пирога или других оригинальных блюд можно найти здесь.
Сделать заготовки на зиму
Сейчас самое время для того, чтобы забить холодильник полезными овощами и фруктами. И тогда зимой вы сможете устраивать семейные праздники и угощать родных и друзей чем-то вкусным. Кроме того, почему бы вам не отточить свое мастерство и не закрутить пару баночек тех же огурцов, помидор, сладкого перца или невероятно вкусных овощных салатов. Так ваш зимний рацион будет более разнообразным и полезным.
Научиться варить сидр, глинтвейн и другие напитки
Прохладными осенними вечерами так приятно собрать друзей за просмотром любимого фильма или устроить романтический вечер своему избраннику. Попробуйте приготовить домашний яблочный сидр, глинтвейн или другой согревающий напиток и будьте уверены, что ваши близкие по достоинству оценят ваши старания.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock