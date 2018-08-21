6 популярных статусов в соцсетях, указывающих на отсутствие фантазии

«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть»

Пожалуй, с этой фундаментальной фразы и начнем. Достаточно лишь открыть любую популярную социальную сеть, как тут же наталкиваешься на это высказывание, где за нагромождением громких слов все равно четко улавливаешь основную мысль. А точнее, четко понимаешь, что же хотел сказать автор.

Начнем с того, что здравомыслящих людей подобное выражение просто раздражает, а вот мужчины находят в этом нечто забавное. Они даже придумали свою шутку, сравнивая подобных девиц со своими носками, которые утром, увы, также «сложно найти и легко потерять», так зачем им, спрашивается, еще одна такая головная боль?

А вот психологи уверяют, что обычно от дам, которые пишут подобный статус, напротив, не так-то легко избавиться в реальной жизни. Если уж им что-то взбредет в голову, они от вас не отстанут, пока не получат желаемое. Поэтому, в конечном счете, это вы еще будете от них скрываться, чтобы не вестись на провокации.

«Настоящего мужчину ни о чем не нужно просить. Он все делает сам»

Почему-то дамы, размещающие этот статус на своих страницах, действительно наивно полагают, что мужчины просто обязаны выполнять все их прихоти, вне зависимости от размера (и стоимости) запрашиваемого.

К слову, данную фразу «Мужчину, если он настоящий, ни о чем просить не надо. Он по факту обязан» произнес как-то герой Дмитрия Нагиева в популярном телесериале «Физрук». Безусловно, харизматичный физрук Фома вкладывал в это высказывание иной смысл. Однако женщины тут же с восторгом принялись дополнять и менять данное выражение на свой лад, сокрушаясь, что настоящих мужчин не осталось, все то им, бедным, самим решать теперь приходится. Психологи, кстати, напоминают, что представители сильного пола – обычные люди, не обладающие телепатическими способностями. Поэтому если вы хотите, чтобы, скажем, ваш избранник, что-то для вас сделал, то просто скажите ему об этом. Но для начала подумайте, действительно ли вам нужно то, о чем вы планируете попросить или вы вполне справитесь самостоятельно.